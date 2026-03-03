Es difícil calcular el daño económico causado por la oleada de ICE en Minnesota

Las primeras estimaciones se basan en datos limitados y cálculos aproximados

Por: Alyssa Chen-MN Reformer

Las estadísticas emergentes sobre el impacto económico de la Operación Metro Surge en Minnesota —203,1 millones de dólares en daños en Minneapolis, 106 millones de dólares en salarios perdidos en las Ciudades Gemelas— se basan en datos limitados y en una buena dosis de cálculos aproximados.

Abundan las pruebas anecdóticas de empresas de Minnesota que luchan contra drásticas pérdidas de ingresos y de inmigrantes que se refugian en sus casas y pierden salarios, pero es extremadamente difícil cuantificar con precisión el alcance total del impacto económico de la oleada. El Gobierno, los think tanks y los investigadores académicos están ofreciendo análisis preliminares, aunque solo sea para dar una idea aproximada de la magnitud del impacto, con el fin de ayudar a los responsables políticos a responder a la crisis causada por la oleada de 3000 agentes federales de inmigración en Minnesota. Durante el aumento, la gente tenía miedo de salir de sus casas y encontrarse con agentes federales que dispararon a tres personas, matando a dos, y detuvieron a ciudadanos e inmigrantes legales.

El problema es que la oleada no ha comenzado a remitir hasta las últimas semanas —ahora quedan cientos, no miles, de agentes federales de inmigración en Minnesota, según una reciente declaración jurada del Gobierno federal— y los datos fiables tardan en aparecer, según Aaron Rosenthal, investigador de North Star Policy Action que ha trabajado en dos informes que estiman el impacto económico de la oleada.

«Puede que pase mucho tiempo antes de que dispongamos de datos objetivos que realmente reflejen el impacto de lo ocurrido», dijo Rosenthal.

Rosenthal afirmó que cree que las estimaciones iniciales, como las de la ciudad de Minneapolis basadas en cálculos aproximados, siguen siendo valiosas, porque las empresas, las familias y los responsables políticos «no pueden esperar un año para obtener datos adecuados».

La sesión legislativa de 2026 comenzó el 17 de febrero, con la reforma de la aplicación de las leyes de inmigración y la recuperación como prioridades para los legisladores demócratas en una legislatura dividida. Los republicanos del comité de vivienda de la Cámara de Representantes ya han rechazado una propuesta de 50 millones de dólares en ayudas de emergencia únicas para el alquiler. El comité de vivienda presentó al comité de impuestos un proyecto de ley complementario del Senado por valor de 75 millones de dólares en ayudas para el alquiler, ambos controlados por el DFL.

El jueves, la ciudad de St. Paul añadió 1,4 millones de dólares a su programa de ayuda de emergencia para el alquiler. La ciudad de Minneapolis asignó 1 millón de dólares para ayudas al alquiler el 5 de febrero.

El gobernador Tim Walz ha propuesto 10 millones de dólares en préstamos condonables para las empresas afectadas por el aumento de la aplicación de la ley de inmigración, reconociendo que ese paquete de ayudas sería «una parte muy pequeña» de la recuperación.

106,1 millones de dólares en salarios perdidos en el área metropolitana de las Ciudades Gemelas

Los análisis del gasto de los consumidores y los resultados laborales publicados por Rosenthal y el economista Aaron Sojourner son las estimaciones más concretas y estadísticamente complejas del impacto del aumento disponibles hasta ahora, aunque Rosenthal dijo que tenía dudas sobre los resultados del informe sobre el gasto de los consumidores y que «no querría que los responsables políticos se basaran en él para elaborar políticas».

Él y Sojourner se muestran más seguros de los resultados del segundo informe, publicado una semana después del primero, que utilizó datos de una plataforma de control horario para pequeñas empresas llamada Homebase para estimar 106,1 millones de dólares en salarios perdidos en el área estadística metropolitana, que comprende 15 condados.

Los investigadores utilizaron un método econométrico denominado «diferencia sintética en diferencias» para ambos informes. Una breve explicación para los curiosos en materia de estadística: lo ideal sería poder comparar las medidas económicas de las Ciudades Gemelas en los últimos meses con una versión de las Ciudades Gemelas, durante el mismo período, que nunca hubiera experimentado la Operación Metro Surge, lo cual es imposible.

Utilizando la diferencia sintética en diferencias, los investigadores pueden crear un área metropolitana «sintética», a partir de una combinación de otras áreas metropolitanas, que históricamente ha tenido una tendencia similar a la de las Ciudades Gemelas en, por ejemplo, el número de empleados que trabajan horas extras. Su análisis incluyó 49 áreas metropolitanas de todo el país, como Milwaukee, Buffalo y Providence.

A continuación, observan cómo evolucionó el número de empleados en el área metropolitana sintética durante los meses del aumento y utilizan esa información para estimar esa hipótesis contrafactual imposible: cómo les habría ido a las Ciudades Gemelas sin el aumento.

Rosenthal y Sojourner descubrieron que, en el área metropolitana de las Ciudades Gemelas, el aumento redujo el número de empleados que trabajaban en un 2,8 %; el total de horas trabajadas en un 1,9 %; y el número de establecimientos comerciales abiertos en un 1,7 % desde el 3 de enero —fecha en la que se desplegaron unos 2000 agentes federales de inmigración en el estado— hasta el 17 de febrero de 2026.

Llegaron a una estimación de 106,1 millones de dólares en salarios perdidos durante ese tiempo, basándose en hipótesis sobre los salarios por hora y las horas semanales trabajadas por los empleados; otra estimación, cambiando esas hipótesis, fue de 143,2 millones de dólares.

El análisis no es perfecto —por un lado, solo se incluyen las empresas que utilizan Homebase, y los autores esperan poder centrarse en los efectos sobre barrios específicos en el futuro—, pero puede «empezar a abordar la cuestión de cuál fue realmente la magnitud de los daños», afirmó Rosenthal.

203,1 millones de dólares de impacto en Minneapolis en enero.

La ciudad de Minneapolis publicó el 13 de febrero una estimación preliminar del impacto económico de la oleada: 203,1 millones de dólares. Llegó al día siguiente de que el zar fronterizo de Estados Unidos, Tom Homan, anunciara el inminente fin de la oleada.

Según el informe de la ciudad, la cifra es «muy probablemente una subestimación significativa».

La estimación se divide en varias categorías: pérdidas económicas para empresas y trabajadores, que constituyen la mayor parte del impacto total; ayudas para el alquiler y la alimentación de los inmigrantes refugiados en sus hogares; y un aumento de las necesidades de salud mental debido al estrés y el trauma causados por la oleada. También incluye 6 millones de dólares en gastos operativos adicionales para la ciudad entre el 7 de enero y el 1 de febrero, de los cuales 5,3 millones se destinaron a horas extras y pagos por disponibilidad del Departamento de Policía de Minneapolis.

Las dos categorías más importantes del impacto estimado fueron la pérdida de salarios y las pérdidas económicas para las empresas, en su mayoría restaurantes y bares.

Ambas son estimaciones aproximadas que se basan en suposiciones generales y cálculos aritméticos.

La ciudad utilizó la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de la Oficina del Censo de los Estados Unidos para identificar un grupo de hogares que se identifican como nacidos en el extranjero, tienen un dominio limitado del inglés y ganan dinero en un trabajo en lugar de a través de la asistencia pública. A continuación, se asumió que todos esos hogares —alrededor de 10 000 en Minneapolis— no ganaron ningún salario en el mes de enero, lo que supuso una pérdida salarial de 47 millones de dólares.

En la última estimación, el informe de la ciudad asume que aproximadamente el 60 % de los establecimientos de comida y bebida de Minneapolis perdieron una media de 20 000 dólares por semana para calcular 60 millones de dólares en pérdidas de ingresos para el sector de la comida y la bebida en un mes.

La estimación se basó en parte en las respuestas a una encuesta realizada a 82 empresas, de las cuales aproximadamente la mitad eran restaurantes y cafeterías. De ellas, el 87 % informó de una disminución de las ventas, según indicó un portavoz de la ciudad en un correo electrónico. El portavoz también citó una estimación del Lake Street Council de pérdidas económicas de 30 millones de dólares en un mes para el corredor de Lake Street, que cuenta con muchos negocios propiedad de inmigrantes, así como el primer informe de Rosenthal y Sojourner —el que les genera más dudas—, que estimaba un impacto estatal de 80 millones de dólares por semana.

Por ahora, habrá que conformarse con cálculos «aproximados»

Nick Graetz, profesor asociado de sociología de la Universidad de Minnesota que publicó un informe en el que cuantificaba la deuda por alquileres derivada de la Operación Metro Surge, califica el tipo de análisis que él y los investigadores de la ciudad de Minneapolis han realizado como «aproximados», es decir, cálculos básicos basados en «algunas suposiciones y proyecciones a partir de esas suposiciones».

«Una gran dificultad es que eso es lo que nos vemos obligados a hacer en este momento, antes de disponer de datos realmente buenos y sólidos al respecto», afirma Graetz. Graetz, que ha publicado investigaciones sobre las ayudas de emergencia para el alquiler en la era de la pandemia, afirma que, años después, los investigadores siguen tratando de comprender la magnitud del impacto de la COVID-19 en la deuda por alquiler.

Dijo que el informe de Rosenthal y Sojourner sobre el impacto en el empleo es el de mayor calidad hasta la fecha y cree que es más fiable que las estimaciones de la ciudad sobre las mismas medidas. A diferencia de esos informes, que estimaban los salarios perdidos en general antes de extrapolarlos a las necesidades de alquiler, Graetz y Yusra Murad estimaron directamente los pagos de alquiler perdidos.

El enfoque de Graetz y Murad, estudiante de posgrado en políticas sanitarias de la U y organizador de United Renters for Justice, tiene algunas similitudes con el de la ciudad: utilizando datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense, identificaron los hogares que se identifican como nacidos en el extranjero y ganan dinero en un trabajo en lugar de a través de la asistencia pública y ganan menos de 75 000 dólares.

A continuación, analizaron escenarios en los que el 30 %, el 40 % o el 50 % de esos hogares no pagaban el alquiler en enero y febrero, con el fin de obtener un rango de entre 27,4 y 51,3 millones de dólares en deuda adicional por alquiler acumulada por los inmigrantes que se refugiaron en sus hogares por miedo y no trabajaron.

Los porcentajes que eligieron tenían cierta lógica: por ejemplo, como señaló la ciudad de Minneapolis, el 42 % de los hogares nacidos en el extranjero tienen un dominio limitado del inglés, pero eligieron el 30 % como límite inferior, en parte porque se acerca más al 21 % de todos los hogares latinos que estaban atrasados en el pago del alquiler en los primeros días de la pandemia de COVID.

Graetz reconoció que, en última instancia, los porcentajes y el límite de ingresos son «arbitrarios».

«Probamos muchas formas diferentes de dividir esto», dijo, lo que cambió las estimaciones, pero la escala de la deuda por alquiler seguía siendo de decenas de millones.

Parte de esa deuda por alquiler se mitigó gracias a una «sofisticada red de ayuda mutua» en la que la gente dona fondos para pagar el alquiler de las familias inmigrantes. Graetz dijo que, según tenía entendido, la ayuda mutua ascendía a millones: una cantidad impresionante, pero «una mínima parte de las necesidades que se han ido acumulando y… siguen acumulándose cuando llega el momento de pagar el alquiler de marzo».

Dado que la deuda por alquileres ya era elevada antes del aumento —unos 22,3 millones de dólares en un mes—, Graetz dijo que no cree que haya «ningún riesgo de excederse» con los proyectos de ley que proponen aumentos en la ayuda estatal de emergencia para el alquiler.

El informe cita algunos datos de las líneas de atención telefónica para inquilinos: la línea de ayuda 211 de Greater Twin Cities United Way recibió un aumento del 59 % y del 118 % en las llamadas relacionadas con la vivienda y la ayuda al alquiler en comparación con 2025. HOME Line, que ofrece servicios de defensa a los inquilinos, registró un aumento del 72 % en las solicitudes de ayuda financiera en comparación con 2025, superior al de los primeros meses de la pandemia de COVID-19, según el informe.

Cecil Smith, director ejecutivo de la Minnesota Multi Housing Association, afirmó que, en su encuesta informal a propietarios que controlan 40 000 viviendas, incluidas viviendas asequibles y a precio de mercado, estos informaron de una fluctuación de un punto porcentual de aumento o disminución en el cobro de los alquileres vencidos el 1 de febrero, y ninguno informó de «dificultades significativas», lo que sugiere que los propietarios aún no han experimentado los efectos.

Al igual que Rosenthal, Graetz afirmó que el valor de las estimaciones es dar a los responsables políticos una idea de la magnitud del problema, que ha estado ausente en «muchas conversaciones» sobre la ayuda de la Operación Metro Surge; obtener una estimación precisa y exacta no es necesariamente el objetivo, especialmente dada la falta de infraestructura de datos para el seguimiento de los pagos de alquiler.

«Obviamente, no podemos obtener la cifra exacta».