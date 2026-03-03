Decenas de personas «cenan» y se manifiestan en restaurantes propiedad de inmigrantes en el noreste de Minneapolis para protestar contra el ICE

Por: Nicole Ki-MPR

Aunque se ha reducido el número de agentes del ICE en Minnesota, los activistas comunitarios afirman que el miedo al ICE sigue prevaleciendo y los restaurantes continúan perdiendo clientes.

Por eso, decenas de personas se reunieron el domingo por la tarde para comer en varios restaurantes propiedad de inmigrantes a lo largo de Central Avenue, en el noreste de Minneapolis. Algunos de los negocios eran El Taco Riendo, Holy Land y The Golden Nuts.

«La razón por la que quisimos llevar a cabo esta acción fue para mostrar nuestro apoyo a los negocios de inmigrantes que están pasando por grandes dificultades incluso después de la supuesta reducción», afirmó Jae Yates, de Twin Cities Coalition for Justice.

Yates fue una de las diez personas que comieron shawarmas de pollo y ternera en Holy Land, un restaurante palestino que sirve comida mediterránea. Afirman que es importante reconocer que las comunidades siguen viéndose afectadas por el ICE.

«Las redadas siguen produciéndose», dijo Yates. «Nuestros líderes políticos no han hecho lo suficiente para mitigar los efectos de la “Metro Surge”».

Otros encontraron formas de apoyar a restaurantes como Maya Cuisine, que permanecieron cerrados ese día. Bre Krzyzanowski fue una de las pocas personas que se plantó frente al restaurante con carteles que decían «ICE Out Now» (Fuera ICE ya) y «We Love Our Immigrant Neighbors» (Queremos a nuestros vecinos inmigrantes).

«Queremos animar a la gente a salir. Busquen estos restaurantes, apoyen a sus vecinos, mantengan nuestro dinero dentro de la comunidad y demuestren a todo el mundo que en Minnesota no estamos de acuerdo con el ICE en este momento», dijo Krzyzanowski.