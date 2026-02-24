El fin de la Operación Metro Surge, en datos

Por: Alyssa Chen-MN Reformer

El zar fronterizo del presidente Donald Trump anunció el inminente final de la Operación Metro Surge, el aumento de 3.000 agentes de inmigración en Minnesota, el 12 de febrero. En ese momento, Tom Homan dijo que agentes de otros estados serían enviados a casa o desplegados en otro lugar en un plazo de una semana, y que permanecería una “huella pequeña” durante “un periodo de tiempo” para reducir la operación.

El viernes, las representantes estadounidenses Angie Craig e Ilhan Omar dijeron que durante una visita de supervisión al Edificio Federal de Whipple, los funcionarios de inmigración les informaron de que quedan menos de 500 agentes federales en el estado, y que los agentes realizan aproximadamente 20 detenciones al día. El número previo al aumento de agentes de inmigración era de 150, dijo el gobernador Tim Walz a principios de este mes.

Las personas que siguen a ICE han informado de una actividad federal significativamente menor en la aplicación de la ley migratoria, aunque continúan los informes de actividad de ICE. La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, dijo durante una rueda de prensa el miércoles que ICE “sigue aterrorizando” a los miembros de la comunidad. Sahan Journal informó que las personas que observan ICE están descubriendo que los agentes utilizan tácticas cada vez más encubiertas —incluidos informes de agentes que van puerta por puerta haciéndose pasar por encuestadores medioambientales— para continuar sus operaciones en los suburbios de las Twin Cities.

Datos recopilados por crowdsourcing de la red descentralizada de respuesta rápida de Minnesota, compuesta por chats grupales de vecindario dedicados a seguir la actividad de ICE, muestran una caída notable en la actividad registrada de ICE la semana siguiente al anuncio.

Los equipos de respuesta rápida también registraron más actividades de ICE en los suburbios que en las Twin Cities en los últimos días. El 17 de febrero, por ejemplo, los observadores registraron actividades migratorias 20 veces en los suburbios, en comparación con tres veces en las Twin Cities.

Los datos son incompletos y no están destinados a capturar toda la actividad del ICE. Los datos recopilados por crowdsourcing incluyen 578 detenciones durante la Operación Metro Surge, alrededor del 14% de las 4.000 detenciones que las autoridades federales anunciaron el 4 de febrero. Un número incalculable de inmigrantes ha sido arrestado sin las cámaras ni los silbatos de los observadores, y aunque la gente presencia actividad de ICE, puede que no estén conectados a un grupo de chat de respuesta rápida para informarla. Además, el número de personas que observan y documentan activamente la actividad del ICE ha fluctuado con el tiempo.

Aun así, en ausencia de datos sólidos y públicos sobre arrestos y otras actividades de aplicación migratoria a lo largo del tiempo por parte del gobierno federal, los datos recogidos por los observadores ofrecen cierta visión sobre las tendencias en la aplicación de la ley migratoria.

Los vuelos que trasladan detenidos fuera del estado, observados y registrados por activistas de MN50501, ofrecen otra fuente de datos sobre la actividad migratoria federal. Esos datos también apuntan a una caída significativa en la actividad migratoria, con 15 o menos personas enviadas cada día la semana pasada, frente al pico de 246 detenidos que salieron de Minneapolis-St. Aeropuerto Internacional Paul el 10 de enero.

El 13 de febrero, el día después del anuncio de Homan sobre el fin de la Operación Metro Surge, fue el primer día en más de un mes en que no se observó ningún vuelo chárter de ICE por parte de los activistas.

Un juez federal nombrado por Trump, en una resolución contundente el 12 de febrero, ordenó que ICE deba dar acceso a abogados a los inmigrantes en el plazo de una hora tras detenerlos, y no puede trasladar a un detenido fuera del estado hasta después de 72 horas de detención, lo que podría afectar la frecuencia de los vuelos de ICE.

Nick Benson, fotógrafo y observador de aviones de larga trayectoria que ha estado registrando vuelos de deportación desde antes del segundo mandato del presidente Donald Trump, contabiliza la mayoría de los vuelos incluidos en los datos. Benson dijo que cree que la actividad migratoria en Minnesota está en “una nueva fase”, con significativamente menos detenciones reportadas y menos detenidos de ICE abandonando el estado.

Benson también señaló que la necesidad de observar la actividad migratoria continúa y planea seguir yendo al aeropuerto para asegurarse de que el número siga disminuyendo.

“Necesitamos rendición de cuentas y transparencia para verificar que ICE sigue reduciendo sus detenciones”, dijo Benson. “Y si los ciudadanos no están supervisando esa supervisión, desde luego no confío en que el Departamento de Seguridad Nacional nos dé información.”