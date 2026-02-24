Los distritos escolares de Minnesota afirman que los agentes federales siguen causando interrupciones diarias

Por: Elizabeth Shockman-MPR

La superintendente de las Escuelas Públicas de Fridley, Brenda Lewis, ha pasado las últimas siete semanas dirigiendo esencialmente su distrito desde la parte trasera de una furgoneta escolar.

Después de que un agente de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. disparara mortalmente a Renee Macklin Good en Minneapolis a principios de enero, Lewis dijo que ella y otros en su comunidad suburbana norte empezaron a ver agentes federales armados y enmascarados deambulando por sus barrios.

Durante dos horas cada mañana y dos por la tarde desde entonces, Lewis ha patrullado calles y aparcamientos alrededor de los edificios de su escuela en busca de señales de agentes que interrumpen el trabajo de su distrito.

Un día reciente, conduciendo por Fridley con un reportero a cuestas, señaló entradas de acceso e intersecciones donde se había visto a agentes realizando redadas, siguiendo a funcionarios escolares o acelerando por las calles mientras los niños caminaban hacia el colegio.

“Tuve que cancelar la escuela por todo nuestro personal que no se sentía seguro para venir a trabajar”, dijo Lewis. “Formamos muchos apoyos diferentes, y esta patrulla fue uno de ellos. Realmente estaba mirando que patrulláramos no para interferir en las operaciones de ICE, (sino) para asegurarnos de que ICE no interfiriera con las operaciones escolares.”

La actividad del ICE continúa, dijo.

A pesar del anunciado fin del aumento de dos meses de agentes federales de inmigración, Lewis y otros afirman que todavía hay muchas pruebas de que ICE sigue interrumpiendo la vida diaria de estudiantes, personal y familias en Fridley y otros distritos con altas concentraciones de niños inmigrantes.

El distrito sigue ofreciendo aprendizaje online a cientos de niños que tienen demasiado miedo de salir de casa. El personal y los voluntarios del colegio continúan entregando la compra a las familias y vigilan los pasos de pedatones a la hora de salida y llegada del colegio.

Los líderes de los colegios de las Twin Cities dicen que no les queda claro si pueden reanudar con seguridad las operaciones escolares normales.

“Supongo que quizá era una falsa esperanza, pero pensaba que la actividad del ICE volvería a los niveles previos al aumento de la oleada hoy, y claramente no es así”, dijo Lewis.

‘Hemos normalizado cosas que no son normales’

Al conducir por Fridley, Lewis observa calles donde aparecieron vehículos ICE justo fuera de las casas de miembros de la junta escolar.

Señala un aparcamiento de una escuela primaria que se utilizó para realizar una redada, y un paso de peatones donde el personal escolar retenía a los niños en las aceras mientras los vehículos conducidos por agentes federales iban y venían a toda velocidad durante la llegada.

“Antes era la presencia (de ICE) a la llegada y salida — una presencia intimidante para hacernos saber que estaban allí. Luego empezó a elevarse a que me siguieran dos veces en un día, y ese mismo día también a que ICE se sentara frente a las casas de tres miembros de la junta y un miembro de la junta fuera seguido”, dijo Lewis.

El 4 de febrero — el día en que el zar fronterizo Tom Homan anunció una “reducción” de 700 agentes — Lewis dijo que agentes de ICE se hacían pasar por periodistas frente a una escuela de Fridley con bandas naranjas brillantes en los brazos que decían “prensa”.

“Gritaban y chillaban a nuestro personal, gritaban y chillaban a los padres, grababan a los padres haciendo fotos y grababan y tomaban fotos de nuestro director, asustándoles (a ellos) al llegar”, dijo Lewis.

“Tenemos una rotonda que no es propiedad del distrito escolar, pero muchos de nuestros niños cruzan allí, y tenemos tres guardias de paso. (ICE) entraron en esa rotonda y estaban impidiendo que nuestros hijos cruzaran”, añadió. “Todo esto pasó ese día.”

Steve Monsrud es el coordinador de seguridad y protección del distrito. Para él, lo que hacen los agentes federales en Fridley no se parece a ningún comportamiento que haya visto antes en las fuerzas del orden. “Parecen bastante agresivos y de mal genio, y quizá no los mejor entrenados.”

Lewis dijo que cree que Fridley se convirtió en aún más objetivo de intimidación tras hablar públicamente sobre los efectos de las redadas de ICE en los niños, cuando el distrito firmó una demanda que pedía al Departamento de Seguridad Nacional que mantuviera a los agentes alejados de la propiedad escolar.

“¿No es esto inaceptable? ¿A los niños?” se preguntó en voz alta. “Hemos normalizado cosas que no son normales, lo cual es malo.”

‘Cojeando’

“Lewis dijo que no ha visto actividad de ICE dirigida a sus líderes de distrito ni a sus edificios en varios días, pero su equipo ha escuchado informes de agentes federales “activos” en la comunidad más amplia de Fridley.”

Aun así, el relativo silencio ha llevado a su equipo a empezar a preguntarse cuándo podría el distrito volver a la normalidad.

Cuatrocientos cincuenta estudiantes de las escuelas públicas de Fridley llevan varias semanas en el aprendizaje online. Los responsables escolares dicen que al menos otros 100 estudiantes han dejado de acudir a clase. Algunos han abandonado, otros se han mudado a otro lugar. En algunos casos, el distrito simplemente no sabe qué les pasó a los niños.

Kellie Reichert, una profesora sustituta en Fridley que ha estado impartiendo clases online de tercero y cuarto de primaria, dijo que los niños con los que trabaja son diligentes a pesar de las duras circunstancias.

“Están compaginando tanto, trabajan muy duro y, a menudo, a menudo también tienen que navegar ese reto extra de aprender inglés, muchos de ellos”, dijo Reichert. “Están tan felices de ver las caras de sus compañeros, escuchar sus voces y contribuir a la conversación.”

Algunos de sus alumnos, dijo, cuidan de hermanos pequeños mientras compaginan los deberes escolares.

“Veré a los alumnos iniciar sesión con su hermano pequeño en el regazo”, dijo. “Estoy enseñando estrategias de multiplicación a un niño de cuarto y como a un niño de 18 meses.”

Reichert y otros educadores recuerdan lo que el aprendizaje virtual durante la pandemia de COVID-19 supuso al progreso académico y a la salud mental de los niños. Pero intentan dar a sus alumnos instrucción básica de matemáticas y alfabetización a sus alumnos cada día, además de ayudar a que los estudiantes mantengan conexiones sociales.

‘¿Podemos respirar?’

Fridley había planeado inicialmente poner fin al aprendizaje online de emergencia el 13 de febrero. Ahora han ampliado la opción hasta el 27 de febrero. Pero Lewis no está segura de si necesitará ampliar la opción.

Tampoco planea detener las entregas de comida que su personal y los voluntarios comunitarios han estado haciendo para ayudar a quienes en el distrito no pueden salir de casa.

Otros distritos se enfrentan a dilemas similares.

En St. Paul, el segundo distrito escolar más grande del estado, el número de estudiantes que aprenden de forma virtual ha disminuido de 7.000 a 4.700 en los últimos días.

El distrito, que mantiene contacto frecuente con el Departamento de Policía de St. Paul, dijo que también ha visto una disminución en el número de agentes federales que realizan actividades cerca de las escuelas.

“Cautelosamente optimista es la expresión del día”, dijo Erica Wacker, directora de comunicaciones de las Escuelas Públicas de St. Paul.

“Estamos monitorizando la situación a diario, intentando responder lo máximo posible a las necesidades de nuestra comunidad”, añadió Wacker. “El colegio es seguro, tenemos protocolos de seguridad sólidos.”

El distrito está intentando decidir si ampliar o no las opciones de aprendizaje virtual para los estudiantes.

En North St. Paul, los directores están encuestando a las familias para saber si quieren continuar con el aprendizaje online. Unos 500 estudiantes de todo el distrito han optado por estudiar en línea durante el aumento de agentes federales en Minnesota.

“Es muy difícil. Vamos avanzando a duras penas con mucha labor de acercamiento y… Estudio independiente con, ya sabes, conversaciones, seguimientos y tutorías online. (Pero) es una forma muy ineficaz o ineficiente de operar”, dijo Christine Tucci Osorio, superintendente de las escuelas North St. Paul-Maplewood-Oakdale.

“El aprendizaje a distancia es duro para cualquiera, pero si sumas el hecho de que los niños son pequeños y pequeños y, en algunos casos, ya sabes, pueden no tener mucho apoyo en inglés en casa para los deberes y las actividades.”

Los líderes de North St. Paul, añadió, están intentando averiguar: “¿Podemos respirar y empezar a bajar el ritmo?”

Fridley y North St. Paul han visto cómo decenas de estudiantes han vuelto a la enseñanza presencial esta semana, pero los líderes de ambas escuelas no tienen claro qué nos deparará esta semana.

En Fridley, Lewis dijo que tomará sus referencias de lo que hacen el personal y las familias estudiantiles.

“Probablemente nuestras familias serán las mejores para saber si se sienten seguras o no”, dijo Lewis. “Creo que me di un poco de falsa esperanza pensando que hoy (la oleada) ya habría terminado. Y luego, cuando llegaron esos informes (de actividad del ICE), simplemente… te duele el alma.”