A medida que la administración Trump impulsa más detenciones, las opciones de los inmigrantes para obtener la libertad condicional se reducen

Por: Tim Henderson-MN Reformer

A pesar de que el número de detenciones de inmigrantes está disminuyendo con respecto a los máximos recientes, e incluso aunque los jueces conservadores están optando por liberar a más detenidos al rechazar la política de detenciones masivas del presidente Donald Trump, las herramientas para que los detenidos soliciten la libertad o apelen sus casos están desapareciendo.

Una propuesta de norma federal dificultará la apelación de los casos de inmigración a nivel nacional. Y una sentencia de un tribunal federal de apelación impide a los inmigrantes solicitar la libertad por motivos legales en tres estados del sur si han entrado ilegalmente en el país, independientemente del tiempo que lleven aquí.

A finales de enero, había 70 766 personas detenidas por motivos de inmigración, frente a las 40 000 aproximadamente que había al comienzo del segundo mandato de Trump, y alrededor del 74 % de ellas no tenía condenas penales. (El número de detenidos se redujo a 68 289 a fecha de 7 de febrero, en medio del aumento de las liberaciones de presos inmigrantes por parte de jueces federales, incluso muchos de ellos nombrados por la administración Trump).

La sentencia judicial de este mes del Tribunal de Apelación del Quinto Circuito de los Estados Unidos, que afecta a los inmigrantes detenidos en Luisiana, Misisipi y Texas, supone una victoria para la nueva política de Inmigración y Control de Aduanas establecida el pasado mes de julio. Esta política exige la detención sin fianza de muchos inmigrantes que llegaron a la frontera sin permiso, incluso si habían sido puestos en libertad condicional con una fecha para comparecer ante el tribunal.

Esto se produce en un momento en que se disparan las peticiones de hábeas corpus de personas que alegan detención ilegal, pasando de unas pocas docenas a la semana a principios de 2025 a miles a la semana recientemente, según un informe de ProPublica. El mayor número de casos se da en Texas, California, Minnesota, Florida y Georgia.

Rekha Sharma-Crawford, abogada de inmigración en Misuri y vicepresidenta segunda de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, dijo que cree que cientos de otros jueces federales no están de acuerdo con la orden del tribunal de apelación del 6 de febrero.

«Detención obligatoria»

La sentencia determinó que una histórica ley de inmigración de la era Clinton, denominada Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996 (IIRIRA), «establece de forma inequívoca la detención obligatoria» para las personas que cruzan la frontera ilegalmente.

Una jueza disidente, Dana Douglas, escribió que los redactores de esa ley «se sorprenderían al saber que también exigía la detención sin fianza de dos millones de personas. Durante casi treinta años no hubo indicios de que alguien pensara que lo había hecho».

Sharma-Crawford dijo que es probable que la sentencia sea impugnada, pero que puede ser demasiado tarde para las personas que pueden rendirse bajo el estrés de la detención y aceptar la deportación.

«Tengo un cliente detenido que lleva aquí [en Estados Unidos] 30 años, no tiene antecedentes penales y tiene una familia», dijo Sharma-Crawford en una entrevista. «En el pasado, esa persona habría tenido derecho a una audiencia de fianza y habría podido defender su caso de inmigración en su debido momento. Estas personas no están acostumbradas a estar en la cárcel».

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, elogió la decisión del tribunal en las redes sociales, diciendo que «los jueces activistas han ordenado la liberación de un extranjero tras otro basándose en la falsa afirmación de que el DHS estaba infringiendo la ley» y afirmó que la sentencia demostraba que la administración «tenía razón desde el principio».

Otro obstáculo para los detenidos

Del mismo modo, una nueva norma de la Junta Federal de Apelaciones de Inmigración dificulta a los inmigrantes la apelación de casos como la denegación de asilo en los tribunales de inmigración.

Abierta a comentarios hasta su entrada en vigor el 9 de marzo, la norma reduce el plazo para apelar una decisión de 30 a 10 días, y la junta denegará automáticamente un caso a menos que la mayoría de sus miembros vote a favor de tramitarlo.

El abogado de inmigración Raúl Natera, de Fort Worth (Texas), que publicó un comentario crítico con la norma propuesta, declaró a Stateline que se trataría de un «ataque frontal al debido proceso», ya que el Departamento de Justicia podría nombrar a miembros de la junta que no votarían a favor de escuchar las apelaciones. El año pasado, la administración Trump despidió a los miembros de la junta que habían sido nombrados durante la administración Biden.

«Los jueces pueden tomar decisiones equivocadas. Si no garantizamos que esas decisiones puedan ser revisadas, entonces el sistema judicial de este país no tiene sentido», afirmó Natera.

El Departamento de Justicia argumenta en su propuesta de norma que denegar las apelaciones en la mayoría de los casos acelerará el proceso y despejará el retraso acumulado en los casos de inmigración.

Otros no están de acuerdo. La nueva norma aumentará la presión sobre los tribunales si los inmigrantes ya no pueden apelar ante la Junta de Apelaciones de Inmigración y, en su lugar, deben presentar más demandas ante los tribunales de apelación, afirmó Kathleen Bush-Joseph, abogada y analista política del Migration Policy Institute, una organización no partidista.

«Los tribunales federales ya están colapsados por el peso de todas estas peticiones de hábeas corpus [por detención ilegal]», afirmó Bush-Joseph. «Es una carga enorme litigar todo esto».

Sharma-Crawford calificó ambas medidas como un «juego de números» para aumentar las cifras de deportaciones antes de que los recursos judiciales puedan marcar la diferencia.«Todas estas cosas no suceden rápidamente, y la gente sufrirá mientras el litigio esté en curso», dijo. «¿Cuánta parodia e injusticia se producirá mientras los tribunales se debaten con la legalidad de lo que está haciendo la administración?».