Audiencias judiciales el martes y miércoles en una demanda que alega que agentes del ICE discriminaron racialmente a ciudadanos estadounidenses

Por: Sarah Thamer-MPR

Un juez federal escuchará el martes el testimonio de ciudadanos estadounidenses e inmigrantes en Minnesota, algunos de los cuales son solicitantes de asilo o residentes permanentes legales, que afirman que agentes federales los detuvieron y arrestaron sin orden judicial ni causa probable.

Los testigos forman parte de una demanda colectiva presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles, que alega que residentes somalíes y latinos fueron objeto de discriminación racial durante recientes operaciones federales en el estado. La demanda acusa al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos de violar los derechos constitucionales de las personas que fueron objeto de detención y arresto por parte de los agentes.

Los demandantes solicitan al tribunal que bloquee esas prácticas mientras se resuelve el caso.

Entre los testigos que están citados a declarar se encuentra Mubashir Hussen, un somalí-estadounidense de 20 años que es ciudadano estadounidense.

Según la demanda, Hussen fue detenido por agentes del ICE el 10 de diciembre de 2025, a pesar de sus múltiples intentos de mostrar pruebas de su ciudadanía.

«Debido a su identidad somalí, el Sr. Hussen está aterrorizado por la posibilidad de ser arrestado y detenido de nuevo», se lee en la demanda.

Sin embargo, los funcionarios del DHS afirman que los demandantes como Hussen «no demuestran que un solo demandante o declarante ajeno al caso se vea amenazado por un riesgo real e inmediato de sufrir daños en el futuro», se lee en la respuesta del tribunal.

«La ausencia de cualquier riesgo inmediato queda demostrada por varios declarantes que afirman que los agentes del ICE están en su barrio casi todos los días, pero ninguno alega haber sido objeto de conductas ilegales repetidas».

Tras el testimonio del martes, los argumentos legales de la demanda están programados para el miércoles.