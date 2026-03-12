Precio de la gasolina en aumento: qué hacer para ahorrar dinero

Por José López Zamorano –Para La Red Hispana

Si ha llenado el tanque de gasolina de su auto en los últimos días, ha notado que los precios de la gasolina subieron dramáticamente.

Esto se debe a que el polvorín generado por la decisión de Estados Unidos e Israel de atacar Irán, y la decisión de éste de cerrar el Estrecho de Ormuz, la arteria marítima por la que transita el 20% del tráfico petrolero del mundo.

A menos que se resuelva en breve el conflicto, seguiremos viendo altos precios a la hora de llenar el tanque y, seguramente, en los precios de muchos productos que consumimos.

Y es que el alza en el precio de la gasolina afecta casi todos los productos de consumo porque la energía y el transporte están presentes en casi todas las etapas de la economía.

Cuando sube la gasolina, se encarece transportar mercancías, producirlas y distribuirlas.

La buena noticia es que podemos dar varios pasos para, al menos, aliviar un poco el golpe en nuestros bolsillo:

Consuma con inteligencia: Los pequeños cambios se acumulan rápidamente: Comparta el coche o utilice servicios de transporte compartido para sus desplazamientos diarios. Planifique las compras de alimentos por lotes para reducir los viajes cortos repetidos o considere alternativas como la bicicleta, el transporte público o el teletrabajo.

Planifique su presupuesto con la gasolina en mente: Si antes tu presupuesto mensual parecía ajustado, está a punto de sentirse “estirado”. Calcule unos dólares adicionales por galón en sus planes de gastos: Calcule su gasto mensual actual en combustible yañada un20% como colchón

Use la tecnología: Descargue “app” de búsqueda comoGasBuddyu otras para saber donde es más barato el galón en su barrio. Las diferencias de precio son sorprendentes

Explore opciones de bajo consumo: Si está pensando en un coche nuevo, este es un momento crucial: Los vehículos eléctricos reducen por completo la dependencia de la gasolina. O los coches más pequeños y eficientes ahorran cientos de dólares al año.

Piense más allá del coche: Elimine las suscripciones innecesarias, recorte el gasto discrecional y cree un fondo de ahorro para emergencias.

La geopolítica es impredecible y los mercados reaccionan de forma exagerada con la misma frecuencia con la que reaccionan.

Manténgase al tanto de las noticias confiables, pero no permita que los titulares diarios sobre precios le dicten compras de pánico ni decisiones basadas en el miedo.

La preparación no es p, es “prudencia”. Al planificar, ahorrar y anticiparse, los consumidores podemos afrontar el aumento de los costos del combustible con inteligencia para tratar de evitar que se conviertan en una crisis.