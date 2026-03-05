VIH en mujeres: la conversación urgente que no puede esperar

Por José López Zamorano-Para La Red Hispana

Hay fechas que no deberían pasar desapercibidas.

El 10 de marzo de 2026 se conmemora el Día Nacional de Concientización sobre el VIH/SIDA en Mujeres y Niñas (NWGHAAD).

No es una efeméride más en el calendario: es un recordatorio incómodo, necesario y urgente.

Casi una de cada cinco personas diagnosticadas con VIH fue mujer en 2023. A pesar de ello, su presencia en las narrativas y campañas sigue siendo baja.

Pero eso está empezando a cambiar. “Let’s Stop HIV Together” (Detengamos al HIV Juntos) es una campaña nacional de concienciación liderada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)

Su misión principal es reducir el estigma relacionado con el VIH y fomentar las pruebas, la prevención y el tratamiento mostrando a personas reales que viven con VIH. Es un recordatorio que la prevención es una responsabilidad compartida.

La campaña incluye una iniciativa de comunicación en salud pública #ShesWell, enfocada en aumentar el conocimiento y el uso de la PrEP (profilaxis preexposición) entre mujeres, quienes están subrepresentadas entre las usuarias de PrEP.

En 2024, solo el 9 % de las personas que utilizan PrEP en Estados Unidos eran mujeres. Esta cifra revela una brecha importante entre las mujeres que podrían beneficiarse de esta herramienta preventiva y aquellas que realmente tienen acceso a ella.

De acuerdo con la campaña, la PrEP reduce el riesgo de contraer el VIH a través de las relaciones sexuales en aproximadamente un 99 % cuando se toma según lo prescrito.

Los resultados preliminares de la campaña sugieren que la exposición a los mensajes de #ShesWell se asoció con una mayor intención de usar PrEP entre mujeres negras y más conversaciones con profesionales de la salud sobre PrEP.

Como periodista he participado en varias iniciativas de salud pública para prevenir el VIH. Y estos resultados refuerzan la idea de que las campañas adaptadas y culturalmente relevantes pueden ayudar a reducir barreras de información y comunicación que han limitado el uso de PrEP en comunidades clave. Un buen ejemplo de esto es el proyecto Ella/Hers de La Comisión Latina sobre el SIDA, desarrollado junto a organizaciones del Sur del país, que trabaja directamente con mujeres latinas y afrodescendientes para ofrecer información clara, en su idioma y en el contexto de sus realidades locales.

Por eso es importante normalizar la prueba del VIH como parte rutinaria de la atención médica, promover herramientas de prevención como PrEP, destacar el tratamiento como prevención (las personas con VIH que siguen su tratamiento y mantienen una carga viral indetectable no transmiten el virus por vía sexual) y combatir el estigma compartiendo historias personales.

En este Día Nacional de Concientización sobre el VIH/SIDA en Mujeres y Niñas, reconozcamos la importancia de conectar a las mujeres con la prevención, las pruebas, el tratamiento y la atención del VIH, mientras seguimos avanzando juntos para poner fin a la epidemia.