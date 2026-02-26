Conoce lo que puedes hacer para prevenir un incendio forestal

Por José López Zamorano- Para La Red Hispana

Una de las agencias que ha quedado sin recursos por la pelea presupuestal en el Congreso, es la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la cual no tiene fondos aprobados para el año fiscal 2026.

FEMA coordina la ayuda federal después de incendios forestales, huracanes, inundaciones, terremotos y otros grandes eventos.

La falta de un acuerdo puede tener consecuencias importantes tanto para la agencia misma como para comunidades que dependen de ella cuando ocurre un desastre.

Si FEMA no recibe fondos porque el presupuesto no fue aprobado: muchas de sus operaciones no esenciales pueden quedar paralizadas, programas como el National Flood Insurance Program pueden suspenderse, personal puede no recibir su cheque de pago hasta que haya fondos disponibles.

También la ayuda financiera a víctimas podría tardar más o ser menor, las solicitudes de asistencia (por ejemplo, para reparación de viviendas) pueden no procesarse con rapidez y las ayudas como alojamiento temporal, generadores o asistencia para limpieza y reconstrucción podrían experimentar retrasos o incertidumbre.

No todos los desastres son prevenibles, pero hay algunas cosas que podemos hacer para reducir el riesgo de algunos, por ejemplo, los incendios forestales. Aquí algunas ideas:

No hagas fogatas fuera de áreas permitidas. Si haces una fogata legal, apágala con agua, remueve las brasas y vuelve a echar agua (no tierra). No uses fuegos artificiales en zonas secas. Nunca tires colillas; incluso desde el coche pueden iniciar incendios. Un solo descuido puede costar millones y desplazar comunidades enteras.

No estaciones tu auto sobre pasto seco (el calor del escape puede encenderlo), mantén el auto en buen estado (chispas de frenos o cadenas mal ajustadas han causado incendios), no arrastres cadenas metálicas.

Si vives en zona de riesgo, limpia hojas secas y ramas alrededor de la casa, mantén el pasto corto, crea un espacio libre de vegetación inflamable alrededor de la vivienda y usa materiales resistentes al fuego cuando remodeles.

Cuando hay viento fuerte y clima extremadamente seco, evita usar maquinaria que produzca chispas, no hagas trabajos con herramientas eléctricas al aire libre si hay alertas.

Si ves humo sospechoso: llama al 911 o al número local de emergencia, no asumas que “alguien más ya llamó”.

Aprende y comparte información sobre prevención, participa en programas comunitarios de limpieza o prevención.

Los incendios no son solo un fenómeno natural; son un tema de comunidad. El cambio climático intensifica las temporadas de incendios.

Reducir tu huella (energía, transporte, consumo) no apaga un incendio mañana… pero sí ayuda a que las condiciones no empeoren año tras año.

No necesitas ser bombero para ayudar. Muchas veces, evitar un incendio es cuestión de decisiones pequeñas pero conscientes.