Cómo Consumidor Puedes Ayudar a Definir el Futuro del Planeta

Por José López Zamorano-Para La Red Hispana

Cada vez que compras un producto en el supermercado, estás emitiendo un voto.

No se trata de un voto que se queda en una urna, sino uno que ayuda a determinar, día tras día, qué tipo de mundo estamos construyendo.

En un contexto de crisis climática y degradación de suelos, la agricultura sustentable ha dejado de ser una moda para convertirse en una necesidad existencial.

Pero ¿qué papel jugamos nosotros, los consumidores?

La respuesta es simple: somos todo. La demanda dicta la oferta, y nuestra billetera es la herramienta más poderosa para incentivar prácticas que regeneren la tierra en lugar de agotarla.

La agricultura convencional a menudo depende de monocultivos extensivos y el uso intensivo de agroquímicos.

Este modelo ha provocado la pérdida de biodiversidad. Por el contrario, la agricultura sustentable busca un equilibrio: producir alimentos y mantener la salud del ecosistema.

Para apoyar este cambio, el consumidor debe transformarse de un receptor pasivo de calorías a un “prosumidor” consciente.

Comprar una manzana que ha viajado 10,000 kilómetros desde el otro lado del mundo tiene un costo energético masivo. Apoyar la agricultura sustentable empieza por mirar lo que crece cerca de ti.

Al comprar directamente al agricultor, aseguras que el margen de beneficio se quede en el campo y no en intermediarios. Esto permite que las pequeñas granjas sigan siendo viables frente a los gigantes agroindustriales.

Forzar a la tierra a producir lo que no toca (como fresas en invierno) requiere invernaderos de alto consumo energético o químicos para su conservación. Comer lo que la temporada ofrece es respetar el ritmo natural del suelo.

El sistema alimentario global depende de un puñado de cultivos: trigo, maíz, arroz y soya. Esta falta de diversidad debilita los ecosistemas. Como consumidor, puedes apoyar la sustentabilidad si eliges otras variantes de alimentos.

Por ejemplo, busca granos antiguos como la quinoa, legumbres nativas o variedades de tomate que no verías en una gran superficie.

La ganadería extensiva es uno de los mayores motores de deforestación. Optar por menos carne es una manera de ayudar al medio ambiente.

Comprar alimentos orgánicos, aunque más costosos, garantiza la ausencia de pesticidas sintéticos y fertilizantes químicos. Aunque no es el único indicador de sustentabilidad, es una base sólida.

La agricultura sustentable no es un lujo; es una inversión en la seguridad alimentaria de nuestros hijos y nietos. Al elegir productos locales, diversos y respetuosos con el entorno, estamos enviando una señal clara al mercado. Y el camino a un futuro más sustentable empieza en tu próxima lista del supermercado.