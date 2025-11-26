Sheinbaum, sobre los ataques de Noroña a Grecia Quiroz: “Hay que tener sensibilidad”

La presidenta reprende al senador Morenista por llamar a la alcaldesa viuda de Carlos Manzo “ambiciosa” y “fascista”

Por: Micaela Varela-El Pais

La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha posicionado sobre el último enredo del senador morenista Gerardo Fernández Noroña, quien ha llamado a Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, “ambiciosa” y “fascista” por las acusaciones que hace sobre el asesinato de su marido. “Tiene que haber una sensibilidad, ya si hay un asunto de debate político, ya es otro tema. Todo a su tiempo”, ha señalado en su conferencia de prensa matutina Sheinbaum, quien ha recordado que Quiroz acaba de perder a su esposo y hay que ser solidario “estés o no estés de acuerdo”. Noroña ha sostenido sus declaraciones en una rueda de prensa en las que vincula a Quiroz con la extrema derecha y la acusa de “querer desestabilizar el país” con las últimas marchas en contra del Gobierno que han tomado las calles de México.

Noroña había cargado contra la alcaldesa de Uruapan primero en sus redes sociales, donde en un video calificó de “irresponsable” y “política” las peticiones de Quiroz para que se investigue al senador Raúl Morón Orozco y al diputado federal Leonel Godoy Rangel en el caso del asesinato de su marido. “Su ambición política se despertó y va por la gubernatura de Michoacán”, dijo Noroña al respecto, y que advirtió de que la derecha la apoyaría porque “necesita figuras fascistas” con respaldo popular. Sheinbaum ha pedido respeto por la viuda del alcalde asesinado en una reprimenda a las declaraciones de Noroña, quien ha protagonizado varios escándalos políticos en los últimos meses incómodos para su partido y la presidenta.

Pocas horas después del asesinato de Carlos Manzo en un atentado del Cartel Jalisco Nueva Generación entre el público del evento del Festival de la Vela en Uruapan en Día de Muertos, su viuda se reunió con la presidenta. En ese encuentro, Grecia Quiroz le pidió que investigara a políticos morenistas de los que ella sospechaba y le instó para que no protegiera a nadie de su partido, según declaró a los medios de comunicación. “Le pedí de favor que se investigara directamente a estas personas que yo sé que pertenecen a su partido, pero también sé que hay antecedentes porque no lo digo yo, lo dice mucha gente”, dijo Quiróz a la periodista Adela Micha en entrevista, refiriéndose a Raúl Morón Orozco, Leonel Godoy Rangel y al expresidente municipal de Uruapan Ignacio Benjamín Campos Equihua. Carlos Manzo les había acusado en un video un mes antes de morir de tener vínculos con el crimen organizado, de desfalcos y de corrupción.