El presidente de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil, demanda a Fátima Bosch por difamación

La acción legal se dio a conocer a través de un comunicado publicado en redes sociales. El tailandés señala que la ganadora de Miss Universo tergiversó sus palabras en una discusión a principios de noviembre

Por: Joaquín Patiño-El Pais

La polémica con Miss Universo se agita de nuevo. El presidente de Miss Tailandia, Nawat Itsaragrisil, ha demandado por difamación a Fátima Bosch a unas semanas de la victoria de la tabasqueña en Miss Universo 2025. Itsaragrisil ha dicho, a través de un comunicado, que la querella la ha interpuesto luego del altercado verbal que tuvieron ambos a principios de noviembre, durante una ceremonia en la que las concursantes del certamen recibirían una banda. “Deseamos reafirmar que el señor Nawat Itsaragrisil nunca llamó ‘tonta’ (dumb) a la señora Fátima Bosch. Lo que dijo fue ‘daño’ (damage), lo cual se escucha claramente en las grabaciones de voz que ya han circulado ampliamente en diversas plataformas”, se lee.

De acuerdo con el comunicado, la acción legal fue interpuesta el 12 de noviembre. “Si se descubren más acciones difamatorias, se emprenderán acciones legales adicionales con todo el peso de la ley. Solicitamos a todos los medios de comunicación que actúen con cautela al informar sobre este asunto. El incumplimiento de esta solicitud puede dar lugar a acciones legales contra dichos medios como cómplices en la difamación”, concluye el aviso. Hasta el momento, Bosch no se ha pronunciado al respecto.

A principios de noviembre, mientras se celebró una ceremonia en un hotel de Bangkok, Itsaragrisil increpó a Bosch porque no había subido contenido a sus redes sociales promocionando el país sede del certamen de belleza. La disputa entre ambos quedó captada en video, donde se escucha a Itsaragrisil decir en inglés: “Tu director nacional (Jorge Figueroa) es un tonto. Y si sigues sus instrucciones, tú eres igual de tonta”. El reciente comunicado pretende justificar que lo que dijo fue: “Si sigues las instrucciones de tu director nacional, te perjudicas”.

La victoria de la mexicana en el certamen de belleza se ha visto opacada por un aluvión de acusaciones que ha recibido el presidente Miss Universo, también mexicano, Raúl Rocha Cantú: presunto fraude en la elección de la ganadora; conflicto de intereses por contratos millonarios entre Rocha Cantú y Petróleos Mexicanos (Pemex), donde el papá de Bosch es directivo y una orden de aprehensión en contra de Rocha Cantú por participar en una red de tráfico de drogas, armas y combustibles en la frontera entre México y Guatemala y que lo conecta con el Cartel Jalisco Nueva Generación y La Unión Tepito.

Bosh fue cuestionada esta semana en una entrevista de la cadena de televisión Telemundo sobre la controversia. Primero, defendió a Rocha Cantú, diciendo que no se ha probado nada y agregó: “Es muy fácil alzar la voz, pero si no tienes pruebas ni fundamentos, es mejor que no la alces”. También habló sobre los ataques y mensajes de odio que ha recibido en sus redes sociales: “Tal vez rompí un molde y a mucha gente no le gustó. Tal vez lo que querían era una Barbie que no hablara”.