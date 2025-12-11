Detenido un extorsionador de comerciantes y ganaderos en Durango

Edgar Rodríguez, alias ‘El Limones’, forma parte del grupo criminal de los Cabrera, un apoyo del Cartel del Pacífico en la sierra de este Estado mexicano

Por: Rodrigo Soriano-El Pais

Las autoridades mexicanas han detenido este miércoles en Durango a Edgar Rodríguez, alias El Limones, un extorsionador de ganaderos y comerciantes, según ha informado el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch. El Limones es uno de los componentes de la organización criminal de los Cabrera, un clan familiar que ha servido en los últimos años como pata de apoyo para del Cartel del Pacífico en la sierra duranguense. El arresto, ha subrayado Harfuch, supone un golpe directo a las redes de extorsión, “en línea con la Estrategia Nacional contra la Extorsión” instruida por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

El Limones es uno de los grandes nombres del grupo criminal, a las órdenes de José Luis Cabrera, alias El 03 o El 300. Es también el jefe de plaza de los Cabrera en la región Laguna de Durango y Coahuila. Harfuch ha informado que se encargaba de las finanzas de los Cabrera y que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó operaciones irregulares relacionadas con extorsión y fraude. Las autoridades han expuesto que el detenido recibió depósitos millonarios sin justificar y que realizó transferencias a empresas vinculadas con lavado de dinero.

La Secretaría de Seguridad ha recogido que identificaron las operaciones de los Cabrera con informaciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y que el operativo también se desarrolló en Coahuila. El Limones no estaba solo. Las autoridades también detuvieron a varias personas más, aunque no han concretado el número. “Se obtuvieron datos de prueba suficientes que fueron presentados ante un juez de control, quien otorgó las órdenes para intervenir diversos inmuebles”, expone el comunicado de la dependencia.

El operativo es el resultado de uno de los operativos interinstitucionales por los que apuesta el Gobierno de México, encabezado por las autoridades federales: la Secretaría de Marina, la de Defensa, la de Seguridad y la Fiscalía federal. Pero apoyadas por el Gobierno de Coahuila. Los agentes han decomisado en los locales registrados cinco armas largas, una pistola, una granada y equipo táctico.

No es la primera ofensiva del Gobierno de Sheinbaum contra este grupo criminal. En marzo, las fuerzas de seguridad arrestaron a Leonel Salas Fabela, El Sobrino, de 34 años, un criminal perseguido por las autoridades estadounidenses por tráfico de drogas y de seres humanos. En aquel momento, las autoridades mexicanas promocionaron la captura como la del arresto de “uno de los 10 criminales más peligrosos buscado en Chihuahua y Texas”, miembro de los Cabrera, Pero no aparecía en la lista de los 10 delincuentes más buscados en Texas, ni en la de fugitivos del Estado. Harfuch exponía entonces que El Sobrino contaba con una orden de detención “por secuestro agravado”. Operaba en Chihuahua, pero fue detenido a unos 900 kilómetros, en Los Ángeles, Durango.

Durango es uno de esos municipios mexicanos que ha logrado lidiar, relativamente, con la seguridad que acoge a diferentes territorios del país, de acuerdo a los datos oficiales. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) recoge que el 36,8% de sus habitantes consideran que Durango es inseguro, según los últimos datos de la dependencia. La cifra está algo lejos del 63,2% de la media del país, y aún más lejos de la de otros territorios donde la percepción de inseguridad roza la totalidad. Ejemplo de ello es Culiacán (Sinaloa, 90,8%), Ecatepec (Estado de México, 90,7%) o Uruapan (Michoacán, 89,5%).