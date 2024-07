Todavía hay tiempo para completar la FAFSA. Aquí es donde puede obtener ayuda para solicitar ayuda financiera en Minnesota.

Después de un fallo en el lanzamiento de un nuevo formulario, el estado de Minnesota y organizaciones sin fines de lucro locales han compilado recursos para ayudarle a obtener la ayuda financiera que necesita para la universidad.

Por Becky Z. Dernbach-Sahan Journal

¿Esperas ir a la universidad en otoño, pero te preocupa cómo pagarla?

Todavía puedes solicitar ayuda financiera estatal y federal.

«No es demasiado tarde, y vale la pena», dijo Zoey Haines, gerente de estrategia de programas de Achieve Twin Cities, una organización sin fines de lucro que brinda apoyo para la preparación profesional y universitaria a estudiantes de Minneapolis y St.

Este año, miles de estudiantes de Minnesota están atrasados en sus trámites de ayuda financiera debido a fallos en una nueva versión de la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes, o FAFSA. Ese formulario califica a los estudiantes para muchos tipos de ayuda financiera federal y estatal, incluidas las Becas Pell, las Becas del Estado de Minnesota y la Beca North Star Promise.

«Es la puerta de entrada para casi toda la ayuda financiera», dijo Isaiah Allen, director senior de relaciones externas de College Possible Minnesota. (Una excepción: Los estudiantes indocumentados acceden a la ayuda estatal a través de la Ley Dream de Minnesota en lugar de la FAFSA).

El Gobierno federal presentó una nueva versión de la FAFSA en enero, con el objetivo de simplificar el proceso y permitir a los estudiantes obtener información directamente de los formularios de impuestos del IRS de sus padres. Pero el nuevo formulario se retrasó varios meses y tuvo numerosos fallos, lo que dificultó especialmente el proceso para los estudiantes cuyos padres son indocumentados o no han declarado impuestos recientemente, o que no dependen económicamente de ambos progenitores.

Estos retrasos y fallos provocaron un descenso de las solicitudes de ayuda financiera en todo el país. Según la National College Attainment Network, que realiza un seguimiento de la cumplimentación de la FAFSA, las solicitudes de FAFSA en Minnesota para los estudiantes de último curso de secundaria han descendido un 7% en comparación con el año anterior, unos 2.500 estudiantes menos. Eso podría significar que menos estudiantes de bajos ingresos reciben ayuda financiera, o podría significar que menos estudiantes de bajos ingresos van a la universidad.

La buena noticia: Los asesores que ayudan a los estudiantes a rellenar estos formularios dicen que la mayoría de los fallos ya están solucionados. Haines y Allen dicen que para muchos estudiantes, ahora debería tomar sólo 15 a 30 minutos para llenar el formulario. Más buenas noticias: las escuelas, el estado de Minnesota y las organizaciones sin ánimo de lucro han reunido recursos para ayudarte a rellenarlo. Esto es lo que necesita saber.

¿Quién debe llenar la FAFSA ahora?

«Cualquiera que quiera ir a la universidad en el otoño y no tenga un paquete de ayuda financiera debe llenar la FAFSA», dijo Haines.

Esto incluye tanto a los nuevos estudiantes como a los que regresan. Aunque las universidades a menudo agilizan el proceso para los estudiantes que regresan, los atrasos en la ayuda financiera este año significan que algunos estudiantes que regresan también están atrasados, dijo Allen.

Incluso si usted no ha aplicado a la universidad todavía, muchas escuelas estatales y colegios comunitarios aceptan solicitudes hasta que comiencen las clases, dijo Allen.

¿Por qué debo llenar la FAFSA?

En pocas palabras: para recibir ayuda para pagar la universidad. Este formulario podría darte derecho a subvenciones federales y estatales, así como a ayudas de tu institución.

«A menos que tengas la intención de pagar todo el costo de la universidad de tu bolsillo, necesitas hacer la FAFSA para obtener ayuda para pagar la universidad», dijo Haines.

¿Es demasiado tarde? ¿Se me ha pasado el plazo?

No es demasiado tarde. La fecha límite federal para llenar el formulario para el próximo año escolar es el 30 de junio del próximo año. Pero las instituciones de educación superior tienen sus propios plazos y, por lo general, quieren que los estudiantes tengan su documentación antes de comenzar las clases.

«Si quieres recibir ayuda financiera en otoño, debes completarlo antes de que comience el año escolar», dijo Allen.

¿No decías que el nuevo formulario tiene fallos? ¿Será difícil rellenarlo?

Los consejeros dicen que, si bien el sistema fue inicialmente glitchy, la mayoría de los errores se han solucionado.

Haines animó a los estudiantes que tuvieron problemas con su formulario anteriormente a intentarlo de nuevo. «Ahora se han resuelto tantos de esos problemas que vale la pena volver y hacer esa corrección para que se procese a tiempo para el otoño», dijo.

Ahora que muchos de los errores se han solucionado, dijo, «Realmente es mucho más rápido que el formulario FAFSA anterior solía ser».

Tanto ella como Allen hicieron hincapié en que para muchos estudiantes, el formulario se puede completar en 15 a 30 minutos.

¿Qué necesitaré para llenar la FAFSA?

Necesitarás saber tu número de identificación fiscal, que probablemente sea tu número de la Seguridad Social. Tus padres o tutores que contribuyan a tu FAFSA también tendrán que proporcionar sus números de la Seguridad Social u otros números de identificación del gobierno vinculados a sus impuestos, dijo Allen.

Allen dijo que en el pasado, los estudiantes podían rellenar el formulario en gran parte por su cuenta. Pero el nuevo sistema requiere que los padres se conecten directamente para enviar su información fiscal, y vincularla con el formulario de su estudiante.

Los pasos clave del proceso para los estudiantes incluyen crear un nombre de usuario y una identificación, invitar a sus padres o tutores a unirse a su formulario FAFSA y enumerar las universidades a las que desean enviar su información, explicó Haines.

La mayor parte de la información financiera vendrá ahora directamente del IRS, aunque los estudiantes o los padres pueden tener que añadir alguna información manualmente, dijo Haines.

Soy indocumentado y no puedo optar a la ayuda federal para estudiantes. ¿Hay otros formularios disponibles para mí?

Sí. Sólo los ciudadanos y los «no ciudadanos elegibles» pueden llenar la FAFSA y calificar para la ayuda federal para estudiantes. Pero en Minnesota, los estudiantes indocumentados aún pueden optar a la ayuda estatal. Puede rellenar el formulario de la Ley Dream de Minnesota.

Ese formulario no ha tenido el mismo tipo de problemas con fallas, dijo Haines.

¿Qué recursos están disponibles para ayudarme a llenar mi documentación de ayuda financiera?

Si desea ayuda para llenar su FAFSA, puede llamar a una línea directa, hablar con un chatbot, programar una cita personal o asistir a un evento.

Líneas directas:

Línea directa federal FAFSA: 1-800-4-FED-AID (1-800-433-3243)

Línea directa de la Oficina de Educación Superior de Minnesota: 1-651-642-0567 o 1-800-657-3866, pulse 2.

Chatbot:

Puedes conectarte con Wyatt, el chatbot de FAFSA, en https://www.getfafsahelp.org/northstar/.

Programe una cita individual: Cualquier estudiante de Minnesota que desee asistir a la universidad en otoño puede programar una cita individual con el personal de College Possible en https://www.collegepossiblefafsa.org/.

Los ex alumnos recientes de las escuelas públicas de Minneapolis y St. Paul pueden ponerse en contacto con los profesionales de ayuda financiera de Achieve Twin Cities, programar una cita o asistir a los horarios de atención de la biblioteca. Más información aquí.

También puede comunicarse con la universidad a la que planea asistir con cualquier pregunta o para programar una cita.

Eventos:

Martes, 30 de julio, 6-8 p.m.: Asista a una fiesta virtual para completar la FAFSA patrocinada por la Oficina de Educación Superior de Minnesota. El evento incluirá una sesión abierta de preguntas y respuestas con salas para estudiantes y familias que deseen apoyo individual en inglés, somalí, hmong y español. Puede inscribirse aquí.

Jueves, 1 de agosto, 2:30-4:30 p.m., FAFSA / Dream Act taller, Normandale Community College. Inscríbase aquí. Este evento está abierto a estudiantes de Normandale primero, pero otros son bienvenidos en las horas de oficina abierta 8 a.m.-5 p.m. de lunes a miércoles, o 10 a.m.-5 p.m. los jueves.

Jueves, 8 de agosto, y jueves, 22 de agosto, 4-8 p.m.: Reúnase con el personal de College Possible para llenar los formularios FAFSA o Minnesota Dream Act. Se proporcionan computadoras; sólo traiga su información personal. Estas sesiones se llevarán a cabo en el Capital One Cafe en el Mall of America, 132 South Ave., Bloomington.

Desde el jueves 22 de agosto hasta el lunes 2 de septiembre: Comienza a hacer los trámites de ayuda financiera en la Feria Estatal. Los voluntarios de College Possible estarán en el stand de la Oficina de Educación Superior en el Edificio de Educación.

¿Hay recursos disponibles en otros idiomas además del inglés?

Sí. La fiesta virtual del 30 de julio para completar la FAFSA tendrá apoyo disponible en somalí, español y hmong. El sitio web FAFSA de College Possible también tiene información disponible en somalí, español y hmong. College Possible también trabaja con un servicio de interpretación que puede brindar apoyo en muchos idiomas.