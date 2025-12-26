Trump dice que las Fuerzas Armadas de EE.UU. atacaron a terroristas de ISIS en Nigeria

Por Kevin Liptak, CNN

El presidente Donald Trump dijo el jueves que ordenó un ataque mortal contra terroristas del grupo ISIS en Nigeria, a quienes ha acusado de perseguir a cristianos en ese país.

En una publicación en redes sociales, Trump afirmó que había ordenado un “ataque poderoso y letal contra integrantes de ISIS en el noroeste de Nigeria”, quienes, según él, habían estado matando a cristianos inocentes.

El Comando África de Estados Unidos (AFRICOM) informó que llevó a cabo los ataques en el estado de Sokoto, que limita con Níger al norte, “en coordinación con las autoridades nigerianas”. La evaluación inicial de AFRICOM indica que “varios terroristas del ISIS murieron en los campamentos del grupo”, según un comunicado de prensa.

El ministro de Asuntos Exteriores de Nigeria, Yusuf Tuggar, declaró a CNN este viernes que había hablado con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, antes del ataque y que el presidente nigeriano, Bola Tinubu, dio el visto bueno.

“Quien esté dispuesto a trabajar con nosotros para combatir el terrorismo, estamos listos, dispuestos y capacitados”, afirmó.

“Lo demostramos ayer”, añadió posteriormente.

En un comunicado anterior publicado en X el jueves, que luego fue eliminado, AFRICOM dijo que había llevado a cabo el ataque a solicitud de las autoridades nigerianas.

CNN se ha puesto en contacto con AFRICOM y la Casa Blanca para obtener más comentarios. En otra publicación en redes sociales, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo estar “agradecido por el apoyo y la cooperación del gobierno nigeriano”.

En un comunicado compartido con CNN, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Nigeria confirmó la cooperación con Estados Unidos en los ataques aéreos contra “objetivos terroristas” y reiteró el compromiso del país de defender los derechos de todos los ciudadanos, “independientemente de su fe o etnia”.

Daniel Bwala, asesor especial de Tinubu, declaró a CNN: “Estados Unidos y Nigeria están en la misma sintonía en la lucha contra el terrorismo”.

“Ya había advertido previamente a estos terroristas que, si no detenían la matanza de cristianos, habría consecuencias, y esta noche las hubo”, continuó. “El Departamento de Defensa ejecutó varios ataques precisos, como solo Estados Unidos es capaz de hacer”.

“Bajo mi liderazgo, nuestro país no permitirá que el terrorismo islamista radical prospere. Que Dios bendiga a nuestras Fuerzas Armadas y ¡Feliz Navidad para todos, incluidos los terroristas muertos, de los cuales habrá muchos más si continúan con la matanza de cristianos!”, concluyó el presidente, quien pasa las fiestas navideñas en su residencia de Palm Beach.

Trump se ha enfocado en los últimos meses en la situación de los cristianos en Nigeria, incluyendo un llamado en noviembre a su secretario de Defensa para “prepararse para una posible acción” y advirtiendo que EE.UU. intervendría en Nigeria “con todo” para proteger a la población cristiana del país más poblado de África.

Tuggar declaró a CNN: “No vamos a detenernos ni a analizar minuciosamente lo que se ha dicho, ni lo que no se ha dicho”, enfatizando que el objetivo de Nigeria es “luchar contra el terrorismo, impedir que los terroristas maten a nigerianos inocentes, sean musulmanes, cristianos, ateos o de cualquier otra religión, y comprender que se trata de un conflicto regional”.

Analistas de seguridad indicaron que Lakurawa, un grupo menos conocido pero con presencia en los estados del noroeste, podría haber sido el objetivo de los ataques del jueves. Lakurawa se ha vuelto cada vez más letal este año, atacando con frecuencia a comunidades remotas y a las fuerzas de seguridad, y escondiéndose en los bosques entre los estados, informó la agencia de noticias Reuters. En enero, las autoridades nigerianas declararon al grupo organización terrorista y prohibieron sus actividades en todo el país.

En la víspera de Navidad, el presidente de Nigeria, Bola Tinubu, compartió un “mensaje de buena voluntad navideña” en el que deseó Feliz Navidad a los cristianos de su país y del mundo, y pidió paz entre personas de diferentes creencias religiosas.

“Me comprometo a hacer todo lo posible para garantizar la libertad religiosa en Nigeria y proteger a cristianos, musulmanes y a todos los nigerianos de la violencia”, escribió Tinubu en X.

Nigeria enfrenta desde hace años graves problemas de seguridad, impulsados por diversos factores, incluidos ataques motivados por razones religiosas. Observadores señalan que también existen conflictos violentos derivados de tensiones comunitarias y étnicas, así como disputas entre agricultores y pastores por el acceso a recursos naturales.

En el otoño, Trump acusó a Nigeria de violar la libertad religiosa, afirmó que “el cristianismo enfrenta una amenaza existencial en Nigeria” y designó al país como “Nación de Especial Preocupación” bajo la Ley de Libertad Religiosa Internacional. Esta designación sugiere que su Gobierno considera que Nigeria ha incurrido en o tolerado “violaciones sistemáticas, continuas y graves de la libertad religiosa”.

Tanto cristianos como musulmanes —los dos principales grupos religiosos en el país, que supera los 230 millones de habitantes— han sido víctimas de ataques de extremistas islámicos, de acuerdo con expertos y analistas.

La situación de los cristianos en Nigeria ha sido un tema recurrente para los conservadores estadounidenses durante años. Algunos de los principales aliados de Trump, como el senador Ted Cruz, han pedido en los últimos meses la intervención de Estados Unidos, argumentando que el Gobierno nigeriano no hace lo suficiente para prevenir los ataques contra cristianos.

Oluwole Oyewale, analista de seguridad africana con sede en Dakar, declaró a CNN este viernes que la “visión simplista de Trump, que presenta el problema como ataques dirigidos contra los cristianos, no se corresponde con la realidad sobre el terreno”.

“En un país que está profundamente dividido, no solo políticamente, sino también en términos religiosos, esto tiene graves implicaciones en la percepción de la gente. Y contribuye a exacerbar las divisiones que ya existen en el país”, afirmó Oyewale.

Trump se ha presentado como un pacificador y llegó al poder prometiendo limitar la intervención militar estadounidense en el extranjero. Sin embargo, desde su regreso al poder, también ha ordenado ataques contra el programa nuclear de Irán y supervisado un gran despliegue militar en torno a Venezuela, con la amenaza de posibles ataques terrestres en ese país.