Un almuerzo de desconexión ayuda a los estudiantes de secundaria a desconectar del teléfono.

Por: Nicole Ki-MPR

En la cafetería del instituto Two Rivers de Mendota Heights, los estudiantes hacen cola para almorzar y se sientan a la mesa a comer.

Algunas mesas están llenas de chicos que miran sus teléfonos en silencio. En otras hay una mezcla de personas que se desplazan en sus teléfonos y hablan entre sí.

Pero hay unas 10 mesas de adolescentes que están enzarzados en una conversación, con los teléfonos apilados bajo un cono naranja.

Los alumnos de esas mesas participan en un reto llamado «Log Off Lunch Challenge», es decir, se comprometen a no utilizar sus teléfonos.

El reto está dirigido por el Club de Bienestar Digital del colegio para animar a los estudiantes a hablar con sus amigos en lugar de estar pegados a sus teléfonos. La misión del club es educar a la comunidad estudiantil para que tenga relaciones más sanas con las redes sociales y sus pantallas.

«Me encanta», dijo Olivia Kanavati, miembro del club. “Es muy emocionante ver a la gente entablar conversaciones y mejorar las relaciones con sus amigos y cosas por el estilo. Hace que nuestro almuerzo parezca un lugar mejor y que la gente parezca más feliz”.

Log Off Lunch fue creado por el club en 2022, antes de que la escuela impusiera una política de restricción de los teléfonos móviles. Hasta 400 niños participan cada año. Aparte de la oportunidad de ganar pizza gratis, la mayoría de los estudiantes dicen que hacen el reto para conectar con sus amigos.

También les preocupa cómo les afectan los teléfonos.

«Creo que una de las peores cosas del teléfono es el acoso», afirma Nohami Girma, de primer año. «Las redes sociales pueden hacer cambiar de opinión a mucha gente, y hay tantas cosas falsas en Internet que es algo muy malo».

Las redes sociales plantean riesgos para los adolescentes

Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., hasta el 95% de los jóvenes de 13 a 17 años utilizan las redes sociales. Más de un tercio dice usarlas «casi constantemente».

Y en 2023, el Cirujano General de EE.UU. llegó a emitir una advertencia pública sobre el «profundo riesgo de daño» que suponen las redes sociales para los jóvenes. Los adolescentes dicen que las redes sociales alimentan sentimientos de inseguridad.

«Sigues recibiendo fotos no solicitadas de chicas que no se parecen a ti, o vídeos de gente a la que le va mejor que a ti, o de personas con más éxito académico», afirma Evangeline Fuentes, miembro del Club de Bienestar Digital de Two Rivers.

«Creo que soy una persona muy segura, pero aún así me encuentro en las redes sociales comparando el estilo de vida de alguien, comparando el color de pelo de alguien, comparando las uñas postizas de alguien más caras que las mías».

Algunos dicen que el problema no es necesariamente tan simple como que más redes sociales equivalen a peor salud mental. La pediatra Jenny Radesky, codirectora médica del Centro de Excelencia sobre Medios Sociales y Salud Mental Juvenil de la Academia Americana de Pediatría, dice que el problema con los medios sociales está en su diseño.

«Creemos que las redes sociales están afectando a los niños y amplificando las cosas negativas por las que están pasando», dijo. «Pero es importante reconocer que las redes sociales están diseñadas de muchas maneras que no se ajustan a la salud mental de los jóvenes».

Según Radesky, las redes sociales podrían diseñarse de una forma más centrada en los jóvenes, que respete la necesidad de desconectar y de no estar constantemente accesibles, y que no fomente su uso compulsivo. Parte del trabajo de Radesky consiste en formar a profesores y cuidadores infantiles de todo el país sobre cómo hablar con los niños acerca del uso potencialmente excesivo del teléfono.

«Todos merecemos estas oportunidades para hacer una pausa y reiniciar nuestra relación con la tecnología a veces, y es mucho más probable tener esas conversaciones si los niños saben que no vamos a juzgarlos, y vamos a tratar de asociarnos con ellos en torno a un cambio de comportamiento saludable», dijo Radesky.

En 2022, Minnesota se convirtió en el primer estado en invertir en educación sobre bienestar digital a través de una subvención para LiveMore ScreenLess. La organización sin ánimo de lucro de Minnesota ha estado trabajando en las escuelas para ayudar a los jóvenes a tener relaciones más saludables con la tecnología.

Su directora ejecutiva, Katherine Myers, define el bienestar digital como el uso equilibrado y responsable de la tecnología. Organiza cursos de formación sobre bienestar digital y ha ayudado a institutos como Two Rivers a crear un club de bienestar digital.

Myers afirma que los jóvenes deberían liderar el cambio en torno al uso poco saludable del teléfono.

«La magia se produce cuando a los jóvenes se les dan las herramientas para hablar sobre el bienestar digital y procesarlo, y luego llevarlo ellos mismos a la comunidad», dijo Myers.

Minnesota se une a otros estados que sopesan prohibir los teléfonos móviles en las escuelas

Minnesota ha avanzado en la elaboración de una política sobre teléfonos móviles en las escuelas, a partir del año pasado. Una nueva ley obligaba a todos los centros escolares del estado a establecer una política de telefonía móvil antes del 15 de marzo.

Pero los legisladores van más allá y se plantean prohibirlos. Prohibiría los teléfonos móviles en las escuelas K-8 y restringe las pantallas en las aulas de secundaria. Hasta ahora, EducationWeek informa de que sólo cuatro estados (Florida, Luisiana, Carolina del Sur y Utah) tienen prohibiciones estatales de teléfonos móviles en las escuelas y varios, entre ellos Minnesota, están proponiendo leyes similares.

Myers es partidaria de poner límites a los dispositivos para los alumnos de secundaria y los niños más pequeños y de educar a los jóvenes en el bienestar digital.

“Los adultos tienen que ser los adultos y crear esos límites en torno al uso de dispositivos y plantearse realmente la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué lo necesitamos? Sólo porque podemos, ¿debemos hacerlo?

La senadora Alice Mann, DFL-Edina, presentó la legislación y dice que su objetivo es formalizar las políticas sobre teléfonos móviles que ya se están aplicando en muchas escuelas de Minnesota.

«Creo que lo que está ocurriendo es que los avances tecnológicos están superando nuestra capacidad para seguirles el ritmo», afirma Mann. “Estamos intentando ponernos al día. Creo que también tenemos que tener en cuenta que los niños de hoy no conocen una realidad en la que no tengan un teléfono móvil, que es diferente de cuando crecimos los mayores.”

Otros legisladores dicen que las escuelas de Minnesota deben tener más tiempo para ver a cabo sus nuevas políticas de teléfono celular.

«Creo que debemos dejar que eso vaya por un par de años antes de que ahora nos volvemos y decimos: ‘Esto es lo que su política será », dijo el senador Jason Rarick, R-Pine City. «Si han empezado a tomarse su tiempo para crear una política, y ahora nos damos la vuelta y les decimos lo que va a ser, han perdido un montón de horas de trabajo creando esa política».

El proyecto de ley inicial no llegó lejos, pero la prohibición propuesta se incluyó en un proyecto de ley general sobre política educativa, que el viernes todavía se estaba estudiando. La sesión legislativa termina el 19 de mayo y aún no está claro si la prohibición sobrevivirá a las negociaciones.

Las autoridades escolares afirman que las restricciones a los teléfonos móviles aumentan el aprendizaje y reducen el acoso escolar

Mientras tanto, Two Rivers ha observado un mayor compromiso y menos acoso escolar desde la aplicación de su política sobre teléfonos móviles.

El instituto exige a los alumnos que guarden sus teléfonos durante las clases, pero se les permite estar frente a la pantalla en el pasillo, durante una sala de estudio o en el almuerzo.

El director Albert Johnson dice que los profesores pueden centrarse en enseñar, en lugar de decir a los niños que guarden sus teléfonos.

“El personal respondió inmediatamente que había aumentado el número de alumnos que terminaban los deberes. Han visto un aumento de la participación en el aula, menos distracciones”, dijo Johnson.

Johnson dice que los estudiantes fueron muy receptivos a la nueva política, también.

“Los estudiantes dijeron: ‘Oye, me gusta. Sólo porque ahora no me di cuenta de lo mucho que estaba mirando mi teléfono y lo distraído que estaba, me siento más comprometido”, dijo.

El distrito escolar de St. Cloud sigue una política similar a la de Two Rivers para los alumnos de secundaria, pero no permite los teléfonos en las escuelas primarias y secundarias.

Otras políticas escolares sobre teléfonos móviles son más restrictivas. United South Central Schools de Wells exige a los alumnos que guarden sus teléfonos en una funda al comienzo de la jornada escolar.

En el Distrito Escolar Independiente 318 de Grand Rapids y Big Fork, los alumnos de secundaria tienen que guardar sus teléfonos en un lugar designado al inicio de cada clase.

Las escuelas que han restringido el uso de teléfonos móviles en todos los ámbitos están observando menos acoso entre alumnos y más participación en el aprendizaje en el aula.

«Hemos observado una reducción del 50% en las sanciones disciplinarias por el uso del móvil», declaró Laurie Putnam, superintendente de las escuelas públicas de St. Cloud, en una audiencia del comité del Senado estatal a principios de año sobre la propuesta de prohibición de los móviles.

«Es sin duda un corolario para aumentar el compromiso en el aula, y disminuye esas luchas de poder que se producen día a día cuando alguien dice “guarda el móvil”».

Si el Log Off Lunch de Two Rivers sirve de indicador, los niños están hambrientos de pasar tiempo IRL.

“Creo que los seres humanos somos animales muy sociales, o como las personas, se supone que somos muy sociales, pero si estamos pegados a nuestros teléfonos, aislados todo el día, será un poco aterrador ver lo que sucede. Y como, ¿progresará el mundo si estamos todos en nuestros teléfonos? No creo que eso sea muy bueno para nosotros como personas”, afirma Raul Vaz, estudiante de último curso de Two Rivers.