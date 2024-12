¿Una fiesta que puede cancelarse? Cuando la política sabotea Acción de Gracias

Por: Catharine Richert-MPR

La cena de Acción de Gracias de Deb Miedema no es para-aficionados.

«Lo llamamos festín. Hay varias mesas llenas de comida. Hay aperitivos», dice. «Hay la gran comida tradicional americana de Acción de Gracias».

Con los cuarenta amigos y familiares que suele invitar, también es una gran reunión. «En general, nos sentamos a charlar, así que estamos allí para reconectar con los demás», explica.

Pero este año Miedema no tiene ganas de reencontrarse. Canceló su gran celebración de Acción de Gracias mediante un anuncio en Facebook, donde sus familiares podían verlo.

¿El motivo? Algunos miembros de su familia votaron al presidente electo Donald Trump. Miedema no es una fan. Apoyó la candidatura fallida a la presidencia de la vicepresidenta Kamala Harris.

«La perspectiva de mirar a la cara a familiares que celebran la elección de un hombre que es un delincuente convicto con un historial de abusos a mujeres, burlas a personas con discapacidad y estafas al público en más formas de las que puedo contar, es devastadora», dijo.

Trump ha dicho que sus condenas por delitos graves en un caso de dinero subrepticio fueron motivadas políticamente. Sus abogados defensores han argumentado que el caso debe ser desestimado por completo. Mientras tanto, un juez ha retrasado indefinidamente la sentencia de Trump.

Algunos miembros de la familia estuvieron de acuerdo con la decisión de Miedema de cancelar la gran cena de Acción de Gracias. «Y esas son las personas que, sospecho, votaron lo mismo que yo», dijo. «Pero no he sabido nada de los demás. Sólo silencio de radio».

Últimamente, Mónica Guzmán tiene noticias de mucha gente como Deb Miedema: liberales resentidos tras las elecciones presidenciales.

Guzmán es la presentadora del podcast A Braver Way, que es una extensión de Braver Angels. Es la organización sin ánimo de lucro que ayuda a las personas a superar las divisiones políticas. Y es socio de MPR News en Talking Sense, que ayuda a Minnesota a tener conversaciones políticas difíciles, mejor.

Guzmán dijo que no son sólo los liberales los que están luchando, sin embargo. También le llegan noticias de conservadores que sufren porque sus familiares liberales les dejan de lado.

«Una mujer nos dijo que sus hijos mayores dicen que ella es racista y fascista y que no la quieren en sus vidas nunca más», dijo Guzmán. «Ella dice: ‘Por lo que dijo Kamala, ellos creen esas cosas sobre mí’. Y no estoy celebrando los resultados de las elecciones. Estoy herida y dolida y no sé qué hacer’».

Guzmán dijo que también está escuchando mucho miedo de ambos lados. Y eso no es sorprendente, dijo, dado que ambas campañas utilizaron el miedo para motivar a la gente a votar.

Guzmán dijo que esa estrategia puede ganar elecciones, pero deja a su paso relaciones rotas.

«El miedo nos salva. Nos mantiene a salvo», dijo. «Pero también dificulta la estabilidad, la creatividad y la colaboración».

Guzmán tiene consejos para ambos bandos de cara a las fiestas. Para los conservadores, es fundamental tomarse en serio los temores de sus seres queridos liberales.

«Una de las suposiciones más terribles que hacemos en nuestra división en torno a las elecciones, y especialmente en ésta, es ‘los miedos de mi bando son reales. Los temores de su bando son imaginarios», dijo. «Es una de las cosas más irrespetuosas que se pueden hacer en este momento».

Y advierte a los votantes liberales que no vean el apoyo de sus familiares a Trump como un ataque personal.

«¿Podemos al menos separarlo lo suficiente como para poder hacer preguntas? ¿Fue la supresión de tus derechos parte de su ecuación?», preguntó. «Y así, una vez que haces la pregunta, se vuelve un poco más fácil pensar en alternativas. Tal vez su voto no estaba motivado por querer suprimirte o por querer hacerte daño».

Guzmán dijo que la curiosidad puede ayudar a mantener la conexión en conversaciones difíciles.

Sin embargo, Deb Miedema no está preparada para ello. Dijo que es difícil para ella separar a Trump de los miembros de su familia que lo apoyaron.

Pero espera que para Navidad se sienta diferente.

«A medida que me he distanciado un poco de él, puedo ver la posibilidad de Navidad, que de nuevo organizo», dijo. «La perspectiva de no tener esa reunión para mi familia es probablemente más devastadora que intentar sortear las dificultades de la polarización».

De momento, este año seguirá celebrando Acción de Gracias, sólo que con cuatro personas en lugar de 40.

«Mi hija y su prometido estarán fuera visitando a su familia, así que sólo estaremos mi marido, nuestro hijo y yo, y luego vendrá un amigo del trabajo», explica.

A pesar de que la reunión será más reducida, no faltará la fiesta.