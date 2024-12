El salario mínimo de los conductores de Uber y Lyft entra en vigor el domingo… y otras noticias laborales

Por: Max Nesterak-MN Reformer

Siéntese en la sala de descanso, nuestro resumen semanal de noticias laborales en Minnesota y más allá. Esta semana: Los conductores de Uber y Lyft obtienen salarios mínimos; grupos de hogares de ancianos demandan para bloquear el pago de vacaciones para los trabajadores; los sindicatos del condado de Hennepin que representan a 4,000 trabajadores llegan a un acuerdo tentativo; la elección del secretario de trabajo de Trump es aprobada por los sindicatos; y los grupos agrícolas quieren que sus trabajadores estén exentos de la deportación.

Los salarios mínimos de Uber y Lyft entran en vigor el domingo

Un nuevo salario mínimo para los conductores de Uber y Lyft en Minnesota entra en vigor el domingo, el resultado de una dura campaña de dos años para aumentar los salarios de los conductores, la cobertura del seguro y las protecciones contra la disciplina injusta.

Los conductores de empresas de redes de transporte ganarán al menos 1,28 dólares por milla y 31 céntimos por minuto de media por el tiempo dedicado a llevar pasajeros. Con esa tarifa, el conductor típico de las Ciudades Gemelas puede esperar ganar al menos 34,58 dólares por hora antes de pagar la gasolina y otros gastos -un aumento del 14% respecto al salario de 2022-, según un análisis del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios basado en un estudio estatal sobre los ingresos de los conductores. La ley da derecho a los conductores a percibir al menos 5 dólares por viaje, el 80% de cualquier tasa de cancelación y una paga adicional si disponen de un vehículo accesible en silla de ruedas.

Según una portavoz de Uber, los clientes del área metropolitana de las Ciudades Gemelas pueden esperar un aumento del 25% en los precios al principio.

Loren Balazs, conductor a tiempo completo de Uber y Lyft, dice que le preocupa que los precios más altos puedan provocar un descenso de la demanda, pero en general es optimista respecto a que la ley aumentará la remuneración, especialmente en los viajes más largos.

La nueva ley también otorga a los conductores el derecho a apelar su despido -o «desactivación»- en un plazo breve; amplía los requisitos de seguro para las empresas (que entrarán en vigor el 1 de enero); y exige a las empresas que contraten a una organización sin ánimo de lucro para proporcionar «servicios de representación de conductores culturalmente competentes, divulgación y educación» a los numerosos conductores de África Oriental y otros inmigrantes de la plataforma.

Uber y Lyft no dijeron con qué organización sin ánimo de lucro han decidido contratar esos servicios.

La ley parece haber sido redactada pensando en una organización: la Asociación de Conductores de Uber/Lyft de Minnesota.

El grupo estuvo a la vanguardia de la campaña popular a favor del salario mínimo para los conductores de Uber y Lyft, y los lucrativos contratos con Uber y Lyft prometían ser una valiosa recompensa por años de activismo.

Sin embargo, el presidente del grupo, Eid Ali, declaró en una entrevista que MULDA no ha firmado ningún contrato con ninguna de las dos empresas. Dijo que su organización seguirá defendiendo a los conductores.

«El aumento salarial es un paso positivo, aunque debería haberse dado hace tiempo», afirmó Ali. «Los conductores están ahora pendientes de ver cómo cumplen la ley las TNC».

Ali y MULDA están siendo demandados por antiguos miembros que alegan fraude y prácticas comerciales engañosas. Ali niega las acusaciones y su abogado, Stephen Cooper, pidió que se desestimara el caso.

Es probable que los salarios mínimos dificulten aún más la competencia de las alternativas a Uber y Lyft, que entraron en el mercado después de que los dos gigantes del transporte por carretera amenazaran con marcharse debido a la normativa aprobada por el Ayuntamiento de Minneapolis. Los demócratas del estado prohibieron a las ciudades promulgar sus propias normas salariales como parte de la legislación estatal que regula la remuneración de los conductores.

Balazs afirma que no ha habido motivos para pasarse a otras empresas, como Wridz o MyWeels, ya que la demanda de Uber y Lyft sigue siendo fuerte.

Las residencias de ancianos demandan a la Junta Estatal de Normas Laborales por el requisito de la paga de vacaciones

Dos grupos de la industria de hogares de ancianos presentaron una demanda contra el estado el martes con el objetivo de bloquear la nueva regla de la Junta de Estándares de Fuerza Laboral de Hogares de Ancianos del estado que da derecho a los trabajadores a tiempo y medio en 11 días festivos estatales el próximo año.

El Nursing Home Workforce Standards Board, creado por la Legislatura controlada por el DFL en 2023, votó a principios de este año para aumentar el salario mínimo para los trabajadores de hogares de ancianos a un promedio de $ 22 por hora en 2026 y $ 23,49 por hora en 2027. Los tres representantes de la industria de residencias de ancianos se abstuvieron en la votación de las normas, que fueron aprobadas con el apoyo unánime del Gobierno y de los representantes de los trabajadores.

Los dos grupos de la industria – LeadingAge Minnesota y Care Providers of Minnesota – argumentan en su demanda presentada ante un tribunal federal que la norma viola la ley federal del trabajo al interferir con los acuerdos de negociación colectiva con los trabajadores sindicalizados. El sindicato que representa a la mayoría de los trabajadores de residencias de ancianos del estado, SEIU Healthcare Minnesota and Iowa, impulsó la creación de la junta y el presidente del sindicato votó a favor de las normas como miembro de la junta.

«Al dictar la forma en que los proveedores conceden la paga de vacaciones, la junta se está inmiscuyendo en el proceso de negociación colectiva, lo que viola la ley federal. Tal extralimitación es inaudita en cualquier otro sector en Minnesota», dijeron los grupos en una declaración a través de su asociación llamada Long-Term Care Imperative.

Monyou Taye, asistente de enfermería y miembro de SEIU, escribió en una declaración que estaba frustrada de que la industria de hogares de ancianos gastara dinero en una demanda en lugar de pagar a sus trabajadores.

«Es una bofetada en la cara que los propietarios de hogares de ancianos, después de obtener más de $ 300 millones en 2023, digan que no tienen suficiente dinero para pagar a sus trabajadores el pago de vacaciones de tiempo y medio», dijo, refiriéndose a una gran infusión de dinero estatal en la industria después de un impulso bipartidista. «Para aquellos de nosotros que tenemos que trabajar estos días festivos, estando lejos de nuestras familias mientras nuestros jefes se relajan en casa, es frustrante que los propietarios de residencias de ancianos hayan elegido este camino en lugar de tratar de resolver los problemas de personal que todos estamos de acuerdo en que son una crisis.»

Los trabajadores y los defensores de los trabajadores dicen que los aumentos mejorarán la atención a los ancianos y discapacitados del estado, ayudando a atraer y retener a más trabajadores de calidad, pero los líderes de hogares de ancianos dicen que los mandatos salariales podrían inclinar sus balances hacia la insolvencia financiera.

El aumento de los costes laborales se produce cuando la administración Biden planeaba introducir gradualmente unos requisitos mínimos de personal para las residencias de ancianos, exigiendo que hubiera una enfermera registrada las 24 horas del día y que cada residente recibiera unas tres horas y media de cuidados de enfermería al día. La administración Trump podría hacer retroceder esos requisitos.

Los sindicatos que representan a 4.000 trabajadores del condado de Hennepin llegan a un acuerdo provisional

Los locales de AFSCME que representan a unos 4.000 trabajadores del condado de Hennepin, incluidos trabajadores sociales, agentes de libertad condicional, bibliotecarios y fiscales, llegaron a un acuerdo tentativo que incluye un aumento salarial anual del 4% para los próximos tres años, con docenas de diferentes puestos de trabajo viendo aumentos adicionales.

«Este importante acuerdo es una victoria para todos los miembros de AFSCME y todas las familias que dependen de los servicios esenciales que prestan los trabajadores del condado de Hennepin», declaró Bart Andersen, director ejecutivo del Consejo 5 de AFSCME, en un comunicado el 22 de noviembre.

El acuerdo, que aún debe ser ratificado por los trabajadores, llega tras meses de negociaciones que culminaron en una concentración con unos 700 miembros del sindicato a principios de este mes. Muchos trabajadores estaban indignados por el hecho de que los miembros de la Junta del Condado de Hennepin votaran a favor de concederse a sí mismos aumentos del 49% -que posteriormente se redujeron al 5%-, mientras que a los trabajadores sindicados se les ofreció inicialmente un aumento anual de alrededor del 1%.

La junta también concedió aumentos considerables a otros dirigentes para equiparar sus salarios a los de sus homólogos: un 20% para el administrador del condado, un 20% para el sheriff del condado y un 15% para el fiscal del condado.

El presidente del sindicato AFSCME Local 2938, que representa a los fiscales y demás personal jurídico, dijo que estaban dispuestos a ir a la huelga para conseguir aumentos salariales que fueran competitivos con los de otros abogados del Estado, como los defensores públicos, que recientemente han obtenido importantes aumentos salariales.

El acuerdo provisional pone fin a la perspectiva de una huelga y acerca al personal jurídico a sus homólogos mejor pagados, aunque no llega a lo que esperaban.

Los sindicatos aprueban la elección del secretario de Trabajo de Trump

Los líderes sindicales se mostraron inesperadamente satisfechos con la elección por parte del presidente electo, Donald Trump, de una congresista republicana respaldada por los sindicatos para ser la próxima secretaria de Trabajo, mientras que algunos republicanos temen que simpatice demasiado con los sindicatos.

La congresista de Oregón Lori Chavez-DeRemer, que perdió por un estrecho margen su candidatura a la reelección para un segundo mandato, es hija de un Teamster y una de los tres republicanos de la Cámara de Representantes que apoyan la Ley de Protección del Derecho de Sindicación, un paquete legislativo que facilitaría la sindicación de los trabajadores, añadiría penas para la destrucción ilegal de sindicatos y prohibiría las llamadas leyes de derecho al trabajo, que permiten a los trabajadores renunciar a pagar cuotas sindicales por el coste de la negociación y la representación.

El presidente de los Teamsters, Sean O’Brien, presionó en nombre de Chávez-DeRemer y se había ganado cierta buena voluntad de Trump por ser el primer presidente de los Teamsters en hablar en la Convención Nacional Republicana y declinar hacer un respaldo presidencial. (Los Teamsters locales y regionales respaldaron abrumadoramente a la vicepresidenta Kamala Harris).

En Twitter, ahora llamado X, O’Brien dio las gracias a Trump: «Hace casi un año, se unió a nosotros en una mesa redonda de los Teamsters y prometió escuchar a los trabajadores y encontrar un terreno común para proteger y respetar el trabajo en Estados Unidos. Ha pasado de las palabras a los hechos. Ahora vamos a aumentar los salarios y mejorar las condiciones de trabajo en todo el país. Enhorabuena a (Chávez-DeRemer) por su nombramiento».

Otros líderes sindicales se mantienen escépticos; Chávez-DeRemer tiene una mala calificación de la AFL-CIO.

El Secretario de Trabajo puede ser un defensor de los trabajadores y los sindicatos o un baluarte para los empresarios, dependiendo del celo con que la agencia haga cumplir las leyes federales sobre salarios y horarios, las normas de seguridad de los trabajadores y la normativa sobre trabajo infantil.

El nombramiento de Chávez-DeRemer supone un cambio significativo respecto a los anteriores secretarios de Trabajo de Trump, y podría representar un deshielo en las gélidas relaciones entre los sindicatos y el Partido Republicano. Ya se enfrenta a cierta resistencia por parte de los senadores republicanos que deben confirmar su nombramiento.

«Tendré que entender mejor su apoyo a la legislación demócrata en el Congreso que privaría a Luisiana de su capacidad de ser un Estado de derecho al trabajo, y si esa será su posición en el futuro», dijo el senador de Luisiana Bill Cassidy, según Punchbowl News.

Los Teamsters están trabajando actualmente con el senador Josh Hawley en una versión de la Ley PRO que los republicanos votarían a favor, según Bloomberg.

Los grupos agrícolas quieren que sus trabajadores queden exentos de la deportación

Los grupos agrícolas de Estados Unidos y algunos compañeros republicanos esperan que la promesa central de la campaña de Trump de deportaciones masivas sin excepciones realmente tenga excepciones para los trabajadores agrícolas, aproximadamente la mitad de los cuales no tienen autorización legal de trabajo, informó Reuters. (Este gráfico es un manual útil sobre el papel vital de los inmigrantes en el sistema alimentario de la nación).

El representante estadounidense John Duarte, republicano y agricultor de California, dijo que deportar a los trabajadores agrícolas amenaza las economías rurales y las granjas que suministran los alimentos de la nación: «Me gustaría que se expresara más claramente que estas familias no serán el objetivo».

Deportar a los cerca de 11 millones de personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos también perjudicaría a otros sectores importantes de la economía al ralentizar la producción y hacer subir los precios, como en la construcción, la hostelería y la industria manufacturera, incluso cuando esos sectores ya se enfrentan a una escasez de mano de obra. Eso por no hablar de la pesadilla logística y humanitaria que supondría expulsar a tantas personas, la mayoría de las cuales llevan viviendo en Estados Unidos una década o más y forman hogares mixtos con inmigrantes legales o ciudadanos estadounidenses.

En su primer mandato, Trump dijo a los agricultores que no atacaría a sus trabajadores, aunque su administración llevó a cabo algunas redadas en instalaciones de procesamiento de aves de corral y productos agrícolas. El nuevo zar de fronteras de Trump, Tom Homan, dijo que la aplicación de la ley de inmigración centrará sus esfuerzos en las personas con antecedentes penales, lo que no ha cambiado desde las últimas administraciones demócratas, pero dijo que ningún inmigrante indocumentado estará exento.

Mantener a los trabajadores indocumentados en un estado de limbo es bueno para los propietarios de granjas de dudosa reputación, los contratistas de la construcción y otros empleadores que explotan las vulnerabilidades de una mano de obra menos propensa a denunciar el robo de salarios, el tráfico de mano de obra u otros abusos.

Los agricultores disponen de una vía para contratar un número ilimitado de trabajadores estacionales -si pueden demostrar que no hay suficientes trabajadores estadounidenses disponibles- a través del programa de visados H-2A, pero, como señala Reuters, muchos agricultores afirman que no pueden permitirse pagar los salarios mínimos exigidos por el visado y proporcionar la vivienda requerida. Los que trabajan todo el año, como las granjas lecheras, no pueden optar al visado.