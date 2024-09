Apagones en Ecuador: cuándo son, horarios, cuántos habrá y qué hay que tener en cuenta

Por CNN Español

Noboa apunta a que apagones en Ecuador se producen por negligencia y corrupción

El Gobierno de Ecuador informó que habrá varios apagones y que se implementará el trabajo remoto en el sector público debido, principalmente, a la sequía que azota el país.

“Ante el peor estiaje de los últimos 61 años y con la finalidad de manejar de forma responsable el control de nuestro sistema eléctrico, el Gobierno debe tomar decisiones responsables”, informó el lunes la presidencia de Ecuador en una publicación en la red social X.

Previamente, se indicó que también se suspendería el suministro de energía eléctrica para realizar mantenimiento preventivo en todas las instalaciones del Sistema Nacional de Transmisión y redes de distribución de energía eléctrica en cuatro subestaciones: Macas (Morona Santiago), Santa Elena (Santa Elena), Milagro (Guayas) y Molino (Azuay). La presidencia de Ecuador detalló que los montos por estos trabajos ascienden a US$ 1,19 millones. Los apagones incialmente contemplan un lapso de ocho horas.

“El horario de corte establecido ha sido escogido con la finalidad de generar el menor impacto posible en las actividades productivas y el desarrollo de jornadas laborales”, precisó el Gobierno.

Sobre esta medida, la Cámara de Comercio de Guayaquil estimó que cada hora sin suministro eléctrico le cuesta al país apróximadamente US$ 12 millones. “Pedimos a las autoridades que transparenten las causas de estos cortes y se establezcan protocolos de comunicación claros que permitan a los actores económicos anticipar y mitigar estas consecuencias”, expuso en una publicación en X el 7 de septiembre.

A continuación, los horarios y fechas de los cortes de energía eléctrica a nivel nacional.

Miércoles 18 de septiembre (desde las 10 p.m., hora local, hasta las 6 a.m.)

Lunes 23 de septiembre (desde las 10:00 p.m. hasta las 6:00 a.m.)

Martes 24 de septiembre (desde las 10:00 p.m. hasta las 6:00 a.m.)

Miércoles 25 de septiembre (desde las 10:00 p.m. hasta las 6:00 a.m.)

Jueves 26 de septiembre (desde las 10:00 p.m. hasta las 6:00 a.m.)

En cuanto al trabajo a distancia en sector público, aplicaría para los siguientes días:

Jueves 19 de septiembre

Viernes 20 de septiembre

Jueves 26 de septiembre

Viernes 27 de septiembre

Recomendaciones

Desconectar los aparatos eléctricos previo al horario de inicio

Tener fósforos, velas y linternas

Prever los alimentos que necesitan refrigeración

Mantener la batería del celular cargada

Reforzar seguridad en hogares y negocios

Mantenerse informados en los sitios oficiales

Además, la Policía recomendó a los ciudadanos tener un silbato a la mano, debido a que no habrá alarmas por los cortes. “Como no va a existir fluido eléctrico y los conjuntos residenciales no tendrán alarmas, como Policía Nacional recomendamos que adquieran un pito y lo hagan sonar varias veces para alertar a los policías”, dijo en conferencia de prensa Henry Román Tapia Lafuente, comandante de la Policía Zona 9.

Después, el comandante general de la Policía, Víctor Zárate Pérez, detalló que, como parte de la estrategia durante el horario de los apagones, se contemplan acciones como mayor patrullaje, incrementarán la presencia policial, habrá convoyes y puntos de control en ejes viales y aclaró en un video en X que “la recomendación del uso del silbato no es parte del plan operativo para esta eventualidad”.

La medida de cortes en la energía eléctrica está acompañada de un toque de queda a nivel nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos durante el corte masivo de energía, indicó el Ministerio del Interior. Personal de la Policía y de las Fuerzas Armadas se desplegarán con ese objetivo.

Ecuador atraviesa una crisis eléctrica, como consecuencia de la reducción en la operatividad de las centrales hidroeléctricas, la sequía en el país, la reducción en el caudal de los ríos que alimentan las hidroeléctricas, denuncias de presunto sabotaje, daños en algunos equipos y la dependencia de compra de energía a Colombia.

El Gobierno informó que ha desplegado algunas acciones para contrarrestar la crisis de electricidad como la aprobación de reglamentos para la importación de gas natural, la llegada de un barco generador, incorporación de infraestructura energética abandonada, entre otros aspectos.