El banco de alimentos del norte de Minneapolis que ha sido un sustento para los refugiados ecuatorianos cerrará por ahora

El Colectivo Camden, que proporciona alimentos, ropa y un programa de empleo para jóvenes, tendrá una celebración comunitaria el sábado antes de que se cierre.

Por Hibah Ansari-Sahan Journal

Un estante de alimentos del norte de Minneapolis que ha servido a miles de familias -incluidos muchos refugiados ecuatorianos recién llegados- cerrará esta semana mientras resuelve su estatus de exención de impuestos.

Camden Collective cerrará la mayor parte de su programación, incluida la distribución semanal de alimentos, el sábado 29 de junio. Este año, el banco de alimentos ya ha ayudado a más de 25.000 personas y estaba a punto de superar la cifra del año pasado en casi un 20%.

La fundadora y directora de la organización, Anna Gerdeen, dijo que tomó la difícil decisión de cerrar después de que la organización quedara atrapada en un limbo burocrático de problemas de presentación de solicitudes sin ánimo de lucro que finalmente la llevaron a perder su estatus de exención fiscal en diciembre. Dijo que no se enteró de la revocación a mediados de marzo.

“Siento que es una familia. Se crean relaciones cuando ves a la gente semana tras semana. Va a ser duro”, dijo Gerdeen. “Va a ser una pérdida para la comunidad, y no sólo [por la] comida. Era un lugar de encuentro”.

Gerdeen anunció la decisión en un emotivo discurso en inglés y español el 23 de junio durante el horario semanal del estante de alimentos. Se calcula que 190 familias recibieron alimentos ese día.

“Todo el mundo fue tan amable y tan dulce y me apoyó y me entristeció”, dijo Gerdeen al Sahan Journal entre lágrimas. “Nadie me culpó realmente, sentían que había hecho lo mejor que podía”.

Tras su discurso, Gerdeen estuvo hablando con un grupo de ancianas que la abrazaron y le expresaron su frustración.

“Estaban un poco enfadadas, como diciendo: ‘El gobierno siempre nos hace esto'”, dijo Gerdeen. “Una señora hablaba de lo difícil que es conseguir recursos para el norte de Minneapolis, luego por fin conseguimos cosas y nos las quitan. Fue duro oírlo”.

El Camden Collective atendió a más de 43.000 personas el año pasado, incluidas unas 10.000 familias, según Gerdeen.

Un lugar para establecer contactos y relaciones

Lenora Caston, de 73 años, lleva tres años acudiendo al estante de alimentos. Hacía poco que también había empezado a trabajar como voluntaria.

“Tenía lágrimas en los ojos. Estaba llorando porque llegué a conocer a todo el mundo en el estante de alimentos”, dijo Caston. “Me impactó, porque soy una persona mayor y no recibo cupones de alimentos. Así que me ayudó mucho”.

Catorce empleados a tiempo parcial que perderán sus puestos de trabajo, entre ellos 12 empleados jóvenes, Gerdeen, y un voluntario adulto que trabajó 24 horas a la semana. Gerdeen dijo que está especialmente orgullosa del programa de empleo juvenil de Camden Collective.

Lizbeth Flores, de 17 años, llevaba tres años trabajando como empleada juvenil. Se enteró de que Camden Collective cerraba a principios de este mes.

Mientras que Flores dijo que recientemente consiguió un nuevo trabajo en Chipotle, sus antiguos compañeros de trabajo están luchando para encontrar nuevos puestos de trabajo.

“Me siento devastada”, dijo Flores. “Es triste saber que las conexiones que hice con la gente, no voy a poder verlas. Y yo dependía de los ingresos que obtenía del trabajo. Es el final de un capítulo de mi vida, pero fue bueno”.

Recuerda que una vez ayudó a una pareja de ancianos a llevar las cajas de la compra al coche. Recuerda que decían que no podían creer que existiera un servicio así. La mujer se echó a llorar y le dijo a Flores: “Dios te bendiga”. Flores casi se echa a llorar también y dice que ese momento se le quedó grabado.

“Quiero subrayar lo comunitario que fue”, dijo Flores. “Escuchamos las opiniones de la gente de la comunidad y nos esforzamos al máximo para atender siempre a quienes acudían a nuestro estante de alimentos”.

Flores explicó que ayudaban a las personas mayores o discapacitadas a transportar los alimentos.

El estante de alimentos también almacenaba alimentos culturalmente específicos, como arroz para las familias latinas y carne halal para las familias musulmanas. El Colectivo Camden también almacenaba vajilla de plástico, artículos de limpieza y productos de higiene.

La mayoría del personal y de la clientela del Colectivo Camden eran hispanohablantes, y muchos sólo hablaban español. Según Gerdeen, la mayoría de los voluntarios habían emigrado recientemente a Estados Unidos.

Cuando Caston empezó a trabajar como voluntaria hace unos meses, colaboraba con una ecuatoriana repartiendo bolsas de comida en la línea exprés de Camden Collective. Lenora no habla español y la mujer no habla inglés, pero las dos se han enseñado mutuamente sus idiomas mientras trabajaban.

“Muchas veces no hace falta decir nada. Simplemente nos miramos y sabemos lo que están pensando”, dice Caston. “Ella se acercó mucho a mí, siempre nos dábamos abrazos”.

Desafíos con Hacienda

Camden Collective comenzó en 2020 con un nombre diferente. El grupo comenzó como un grupo de apoyo vecinal que proporcionaba tutoría para niños. Para 2021, el grupo recibió un patrocinio de la Fundación Sanneh para entregar alimentos. Los voluntarios y el personal empezaron repartiendo unas

50 cajas de alimentos cada semana en el aparcamiento de la iglesia evangélica luterana Salem, en el norte de Minneapolis, que más tarde albergó el Camden Collective.

La organización se convirtió en una organización sin ánimo de lucro 501(c)(3) en otoño de 2022. Entonces se convirtió en elegible para recibir apoyo federal del Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia (TEFAP) y trabajó con Second Harvest, un banco nacional de alimentos. Camden Collective recibió apoyo de subvenciones y donaciones.

Gerdeen dijo que Camden Collective comenzó a enfrentar problemas cuando se convirtió en una organización exenta de impuestos en 2022. Después de un largo proceso de aprobación, Gerdeen dijo que Camden Collective continuó enfrentando problemas porque el IRS no había incluido al grupo en un sistema de archivo maestro. Se enteró de que la organización no estaba en la lista en enero de 2023, y no se añadió hasta junio de ese año.

Gerdeen no ha recibido respuestas sobre por qué la organización nunca se incluyó en el sistema de archivos maestros. Ella teoriza que podría ser porque la organización cambió su nombre a Camden Collective.

Como Camden Collective no figuraba como organización oficial exenta de impuestos, Gerdeen dijo que se perdió muchas de las ventajas de las organizaciones sin ánimo de lucro, como el acceso gratuito a Microsoft.

Sin embargo, la inclusión en el archivo maestro no fue fácil. Lo que Gerdeen calificó de error por parte de Hacienda hizo que sus declaraciones de impuestos fueran rechazadas. Además, algunas de sus declaraciones se enviaron demasiado pronto o demasiado tarde. En diciembre de 2023, el estatus de exención fiscal del Colectivo Camden fue revocado después de tres declaraciones de impuestos fallidas.

Gerdeen no se enteró de la revocación hasta marzo, una época en la que las organizaciones sin ánimo de lucro suelen solicitar subvenciones.

“Busqué todas las vías posibles durante tres meses”, explica Gerdeen. “Ha sido muy estresante”.

Intentó ponerse en contacto con Hacienda varias veces y también recurrió a un defensor fiscal que trabaja con la senadora Amy Klobuchar.

De las cuatro últimas llamadas que hizo a Hacienda, tres no fueron atendidas porque la línea de llamadas había alcanzado su capacidad del día. La única vez que la atendieron, estuvo en espera 80 minutos, habló con alguien durante cinco minutos y luego estuvo en espera otros 20 minutos. Después, la llamada se cortó.

El IRS declinó hacer comentarios sobre el caso de Gerdeen debido a las normas federales de divulgación.

“El problema es que, siempre que vas a llamar a Hacienda, necesitas tener toda la tarde libre, porque no sabes cuánto van a tardar”, dijo Gerdeen.

Al final, le dijeron que enviara por correo y fax todos los documentos de Camden Collective. Mientras tanto, se puso en contacto con la oficina de la senadora estadounidense Amy Klobuchar, que hizo averiguaciones con el IRS en su nombre. Pero Gerdeen dijo que no le sirvió de nada.

La oficina de Klobuchar no respondió a las peticiones de comentarios.

“Me hizo empezar a pensar que ni siquiera estaban leyendo nuestro caso o que ni siquiera habían investigado lo que estaba pasando”, dijo Gerdeen sobre el IRS. “Daba vueltas y vueltas en círculos”.

A pesar de sentir que había perdido toda lucha en ella, Gerdeen dijo que finalmente decidió que volverá a solicitar la exención de impuestos.

Camden Collective seguirá organizando su festival de otoño e invierno, en el que el grupo distribuye abrigos gratuitos. Gerdeen dijo que la organización también está planeando poner en marcha un centro de recursos para migrantes con las donaciones que han almacenado para proporcionar a los migrantes recién llegados ropa, artículos de higiene personal y más.