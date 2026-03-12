El debate de la reforma electoral de Claudia Sheinbaum

La iniciativa de la presidenta llega al pleno de la Cámara de Diputados, donde no cuenta con los votos suficientes para ser aprobada

Por: El País

La reforma electoral de Claudia Sheinbaum vivirá este miércoles su prueba más importante. La iniciativa de la presidenta llega al pleno de la Cámara de Diputados para ser votada sobre el mediodía. Los políticos tendrán que optar entre tomar el camino de la mandataria, que cambia radicalmente la composición del Congreso y la forma como se elige a diputados y senadores o apostar por cambios cosméticos.

Morena, el partido de Sheinbaum, no tiene los votos para sacar adelante el proyecto. La organización cuenta con 253 legisladores, pero necesita 81 votos adicionales para conformar la mayoría calificada necesaria para adoptar las reformas constitucionales. La llave de la aprobación la tienen sus aliados en la coalición gobernante, el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista (PVEM). Las dos fuerzas, que fueron minoritarias en el pasado, han anunciado su rechazo a la reforma del Ejecutivo. Aunque la reforma vive sus horas más difíciles, los posicionamientos desde la tribuna de San Lázaro serán claves porque podrían revelar las fricciones que la iniciativa ha creado en el bloque mayoritario.

El fuego amigo contra el PT marca el debate legislativo de la reforma electoral

Elia Castillo Jiménez

Una de las claves del debate de este miércoles será el posicionamiento del Partido del Trabajo. Los ataques a la organización han arreciado fuertemente en las últimas horas. Las fuentes petistas creen que esta campaña ha sido orquestada desde Morena, quien pretende restar credibilidad al PT, quien ha anunciado su voto en contra del proyecto. Los ataques han sido particularmente cruentos contra la diputada Lilia Aguilar, una de las voceras del PT y quien ha tenido la tarea de explicar el NO que se lanzará hoy desde tribuna. Aguilar ya ha dado una prueba de su mensaje en la sesión parlamentaria de este martes, cuando subió a tribuna cobijada por varios de sus compañeros.

Sheinbaum dice que está satisfecha con su reforma electoral, ante el escenario de que no se apruebe en el Congreso

La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha afirmado que se siente satisfecha por su iniciativa de reforma electoral, que este miércoles se votará en el Congreso sin muchas expectativas de que se apruebe. El proyecto electoral, que busca una reforma profunda en el sistema electoral y de partidos, que pasa por el recorte al financiamiento público, no cuenta con el apoyo de los aliados de Morena, el partido oficialista: PT y PVEM. La oposición ha adelantado que tampoco apoyará el proyecto.

“Yo me siento muy satisfecha de haber enviado la iniciativa. Cumplo con un compromiso que hice con el pueblo, lo hice en campaña, lo hice en el Zócalo de la CDMX con los 100 puntos. Recojo lo principal, que es la solicitud ciudadana sobre dos temas esenciales, que son los recursos económicos y el que todos los legisladores sean electos aún cuando representen proporcionalmente a un partido, y ya depende de los legisladores cómo van a votar”, ha dicho en su conferencia de prensa de este miércoles.

Sheinbaum ha deslizado que, tras el resultado adverso, impulsará su plan B, un cúmulo de cambios que sí se puedan consensuar con las fuerzas parlamentarias en el Congreso. “Pero nosotros cumplimos y para mí eso es muy importante. Ya después de debate y el resultado presentaremos otras iniciativas”, ha señalado.