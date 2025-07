El seguimiento de la situación laboral de los pacientes de Medicaid puede resultar difícil para los estados

Por: Shalina Chatlani -MN Reformer

Los estados deben comenzar a verificar la situación laboral mensual de millones de afiliados a Medicaid antes de que finalice el próximo año, una tarea que, según algunos críticos, les resultará difícil llevar a cabo.

Una disposición del proyecto de ley sobre impuestos y gastos que el presidente Donald Trump promulgó el 4 de julio exigirá a los 40 estados más Washington D. C., que han ampliado Medicaid, que comprueben la documentación al menos dos veces al año para garantizar que los afiliados realizan trabajo voluntario o trabajan al menos 80 horas al mes, o asisten a la escuela al menos a tiempo parcial.

La nueva ley proporciona a los estados 200 millones de dólares para el año fiscal 2026 con el fin de poner en marcha sus sistemas. Sin embargo, algunos expertos afirman que los estados tendrán dificultades para cumplir el plazo con esa financiación y temen que, como resultado, los afiliados puedan perder sus prestaciones sanitarias.

Es probable que un año y medio no sea tiempo suficiente para que la mayoría de los estados cumplan la normativa, sobre todo teniendo en cuenta que el Gobierno federal debe elaborar unas directrices sobre cómo deben aplicar sus programas, según el Dr. Benjamin Sommers, economista sanitario de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard. Predijo que será difícil crear una tecnología lo suficientemente sencilla, como una aplicación para teléfonos, que agilice el proceso para todos los afiliados.

«Doscientos millones [de dólares] no van a cubrir los 40 estados que se han ampliado», declaró a Stateline. «No hay una solución milagrosa, y no existe una sola aplicación que evite que las personas que deberían estar en Medicaid pierdan su cobertura. Eso simplemente no es realista».

Una portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, Hannah Jones, declaró a Stateline que «se necesitará una cantidad significativa de tiempo e inversión para implementar los requisitos laborales».

Jones afirmó que se estima que 255 000 personas en Carolina del Norte podrían perder la cobertura debido a estos requisitos y su «carga administrativa».

«Una mayor automatización reduce el trabajo manual de los beneficiarios y los trabajadores sociales encargados de evaluar la elegibilidad, pero requiere más tiempo, financiación y recursos de personal para su implementación», escribió Jones en un correo electrónico.

Emma Herrock, portavoz del Departamento de Salud de Luisiana, escribió en un correo electrónico que la gran mayoría de los afiliados a Medicaid del estado ya trabajan, y que la agencia espera que pocas personas se den de baja. Herrock dijo que el departamento establecerá sistemas de verificación laboral para finales de 2026.

«El departamento está adoptando un enfoque reflexivo para la implementación», escribió Herrock. «Ya estamos trabajando con varias agencias de Luisiana… para recibir datos sobre los beneficiarios que están trabajando». Añadió que el departamento considera los requisitos laborales «como un medio para hacer crecer nuestra economía, al tiempo que se refuerza el valor del trabajo y la autosuficiencia».

En Nueva York, la administración de los nuevos requisitos podría costarle al estado 500 millones de dólares, escribió en un correo electrónico la portavoz del Departamento de Salud de Nueva York, Danielle De Souza.

Entre 600 000 y 1,1 millones de personas que cumplen los requisitos y están inscritas en Medicaid podrían perder la cobertura debido a los requisitos de declaración de trabajo, escribió, basándose en lo que ocurrió cuando se exigió a los estados que reanudaran la comprobación de la elegibilidad tras el fin de la emergencia sanitaria por la COVID-19.

«El departamento se mantendrá firme en su compromiso de proteger la salud de todos los neoyorquinos y trabajará para mitigar los efectos de esta ley», escribió De Souza.

Las nuevas normas se aplican a los estados que ampliaron Medicaid a los adultos de entre 19 y 64 años con ingresos inferiores al 138 % del umbral federal de pobreza (unos 22 000 dólares para una persona), una opción que se puso a disposición en virtud de la Ley de Asistencia Asequible de 2010. Más de 20 millones de personas se inscribieron a través de la ampliación de Medicaid en junio de 2024, y esos son los pacientes que se enfrentarán a los requisitos laborales.

No existe ninguna aplicación que impida que las personas que deberían estar en Medicaid pierdan su cobertura. Eso simplemente no es realista.

– Dr. Benjamin Sommers, economista de la salud de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard

Volver a solicitar Medicaid, lo que normalmente se exige una vez al año, ya es una carga para algunos pacientes, dijo el Dr. Bobby Mukkamala, presidente de la Asociación Médica Americana.

«Además de eso, ahora vamos a poner en aprietos a muchas personas que al menos podían hacer frente a ello económicamente con cosas como… demostrar que tenían un trabajo», dijo Mukkamala en una entrevista.

Los intentos anteriores de implementar requisitos laborales han acabado costando a los estados millones en gastos administrativos y de consultoría. Y, en algunos casos, personas que tenían derecho a Medicaid perdieron su cobertura por problemas burocráticos.

El ejemplo de Arkansas

Varios estados querían implementar requisitos laborales durante la primera administración Trump. Pero solo Arkansas lo hizo por completo, en 2018, antes de que un juez federal suspendiera los requisitos. Más de 18 000 residentes de Arkansas perdieron la cobertura de Medicaid durante los 10 meses que estuvieron vigentes los requisitos.

Sommers, de Harvard, señaló que la mayoría de las personas fueron dadas de baja porque no conocían la política o cometieron errores en el papeleo, no porque no estuvieran trabajando. «La burocracia provocó que las personas perdieran su cobertura», dijo. «Tenían más dificultades para pagar sus medicamentos. Estaban posponiendo la atención médica que necesitaban».

Brian Blase, presidente del Paragon Health Institute, un grupo conservador que asesora a los republicanos del Congreso, dijo que cree que las preocupaciones sobre los nuevos requisitos son exageradas porque ahora hay tecnología más avanzada.

«Muchos programas gubernamentales tienen dificultades iniciales de implementación», dijo Blase a Stateline. «Arkansas fue hace siete años, y si pensamos en los avances tecnológicos de los últimos siete años… no teníamos inteligencia artificial ni la capacidad de la tecnología moderna».

Tal y como están las cosas, cada estado tiene diferentes capacidades tecnológicas y tendrá un calendario y un presupuesto diferentes, dijo Michael Heifetz, director general de la consultora Alvarez & Marsal y exdirector de Medicaid en Wisconsin. Su equipo tiene contratos con los estados para implementar Medicaid, incluidos los requisitos laborales, y otros programas.

También señaló que la administración Trump puede conceder a los estados una prórroga del plazo para implementar los requisitos laborales hasta el 31 de diciembre de 2028, si demuestran que están haciendo un «esfuerzo de buena fe». Los estados tendrán que compartir datos entre agencias de nuevas formas, dijo.

«Se necesitará algún tipo de intercambio de datos y comunicación con las agencias educativas, las agencias de formación de la fuerza laboral y otras agencias que normalmente no forman parte del ecosistema de Medicaid», dijo Heifetz.

Los gobiernos estatales pueden resistirse a contratar personal a tiempo completo para esas tareas, dijo, pero «la inteligencia artificial y otras herramientas pueden ayudar a llevar a cabo estos procesos de una manera más fluida».

Otras iniciativas estatales

Las iniciativas de otros estados para implementar los requisitos laborales han tenido resultados dispares.

En Georgia, por ejemplo, un programa experimental de requisitos laborales costó a los contribuyentes más de 86 millones de dólares en sus primeros 18 meses, pero solo inscribió a 6500 personas durante ese tiempo, según una investigación de ProPublica y The Current publicada en febrero. Eso supone un 75 % menos de participantes de lo que el estado había estimado para el primer año del programa.

La Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos, de carácter no partidista, examinó en 2019 cinco estados que probaron sistemas para hacer un seguimiento de los requisitos laborales de Medicaid bajo la primera administración Trump. Esos proyectos de demostración fueron revocados durante la administración Biden.

Los estados estimaron los costes administrativos previstos para implementar los requisitos laborales durante uno a tres años, y el total superó con creces los 200 millones de dólares que el Congreso ha proporcionado en la nueva ley. Solo Kentucky estimó 270 millones de dólares, Wisconsin 70 millones, Indiana 35 millones, Arkansas 26 millones y Nuevo Hampshire 6 millones. Susan Barnidge, subdirectora del equipo de atención sanitaria de la GAO y autora del informe, dijo que la agencia descubrió que, en todos los estados, no había mucha supervisión federal de los costes administrativos de los programas de prueba. La supervisión será clave a medida que los estados pongan en marcha sus sistemas de requisitos laborales, afirmó.

«Encontramos algunas deficiencias en la supervisión de los Centros [federales] de Medicare y Medicaid de ciertos fondos federales para determinadas actividades administrativas. Así que encontramos ejemplos de cosas para las que los estados solicitaron fondos federales que no parecían estar permitidos», dijo Barnidge en una entrevista. «Creo que eso seguirá siendo relevante».

Mukkamala, de la Asociación Médica Americana, dijo que, en cierto modo, la carga recaerá en los consultorios médicos para ayudar a mantener a los pacientes inscritos, ya que trabajan con ellos para comprobar su elegibilidad y, posiblemente, ayudarles a acceder a Medicaid. Trabaja en Flint, Míchigan, como otorrinolaringólogo, o médico especialista en oídos, nariz y garganta, y dijo que un tercio de sus pacientes están afiliados a Medicaid.

«Como si fuera fácil ocuparse de sus problemas de salud, teniendo en cuenta aspectos como la autorización previa», declaró Mukkamala a Stateline. «Ahora, para añadir más dificultad, tenemos que averiguar cómo conseguir que estén cubiertos».