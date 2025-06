Esta madre depende de SNAP para alimentar a sus hijos. Ahora, se prepara para los recortes

By: Katia Riddle, NPR

Millones de personas que utilizan el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) se enfrentan a cambios, no solo en los tipos de alimentos que pueden comprar, sino también en la cantidad de dinero que reciben, lo que tienen que hacer para ser elegibles para el programa, o si califican para los beneficios en absoluto.

La administración Trump permitió la semana pasada que más estados impidan que las personas usen los beneficios para comprar alimentos y bebidas azucarados. Y el proyecto de ley de reconciliación presupuestaria actualmente incluye profundos recortes al programa. Algunos dicen que no pueden imaginar cómo se mantendrán a sí mismos y a sus familias alimentados si se aprueban estas nuevas propuestas.

“ Empezaría a cambiar el cálculo de “¿cómo hago para que esto alcance para cubrir mis necesidades?” a “¿cuánta comida necesito para sobrevivir?””, dice Rook Smith, un estudiante universitario de Oregón que se gradúa y recibe poco más de 300 dólares al mes en prestaciones.

Smith no recibe ayuda familiar y paga la universidad mediante una combinación de préstamos y trabajo: las normas actuales del SNAP exigen que los estudiantes trabajen 20 horas a la semana para recibir prestaciones. Un estudio estima que casi una cuarta parte de los estudiantes universitarios no tienen seguridad alimentaria.

“ Sin él, habría tenido que hacer grandes cambios, o incluso abandonar por completo la universidad”, afirma Smith.

El análisis de la Oficina Presupuestaria del Congreso, que no es partidista, sugiere que los recortes reducirían Ny casi 300.000 millones de dólares, el mayor recorte de la historia del programa. Más de 40 millones de personas en Estados Unidos reciben ayuda alimentaria; algunos expertos en política alimentaria advierten de que 1 de cada 4 podría verse afectada. Advierten que muchos beneficiarios verían sus prestaciones reducidas sustancialmente o eliminadas por completo. Algunos estados -incapaces de compensar los recortes federales- podrían optar por abandonar el programa por completo.

“Es difícil exagerar lo devastador que sería para las familias de bajos ingresos”, afirma Katie Bergh, analista política del Center on Budget and Policy Priorities. “Creo que ha pasado un poco desapercibido el hecho de que la Oficina Presupuestaria del Congreso -el marcador oficial y no partidista del Congreso- ha confirmado que algunos estados podrían poner fin a sus programas SNAP como resultado de esta disposición”.

Para algunos, los nuevos requisitos laborales pueden ser formidables

El proyecto de ley de reconciliación presupuestaria aprobado por la Cámara impondría nuevos requisitos laborales para poder optar al SNAP. Entre otros cambios, los padres de niños de 7 años o más tendrían que trabajar 20 horas a la semana para mantener la elegibilidad.

“No hay manera”, dice Tea Church, una madre soltera que vive en la localidad rural de The Dalles (Oregón), a una hora de Portland. Church tiene cinco hijos de edades comprendidas entre los 10 y los 18 años. “Si el requisito fuera de 20 horas semanales, eso afectaría drástica y negativamente a nuestra familia”.

Uno de los hijos de Church, al que adoptó tras acogerlo, necesita cuidados especiales. “Cronológicamente tiene 11 años”, dice Church. “Social y emocionalmente, tiene más bien 6”.

Bajo las reglas actuales de SNAP, algunas personas califican para una exención de los requisitos de trabajo existentes si están cuidando a alguien con una discapacidad; no está claro si la familia de Church cumpliría los requisitos bajo las nuevas reglas.

Dice que encontrar guarderías para después de la escuela y en verano en su pueblo rural de Oregón es difícil y sería casi imposible para un niño con grandes necesidades.

“ No es que no quiera trabajar o que sea incapaz”, dice Church, que dejó un trabajo a tiempo completo en un colegio comunitario para cuidar de sus hijos. “Tener un trabajo normal con un horario normal no es una opción para nosotros”.

La prestación actual de su familia se acerca a los 450 dólares al mes, aunque aumenta en verano en 125 dólares mientras sus hijos están en casa fuera del colegio. El SNAP, dice, “es una gran parte de lo que nos mantiene a flote cada mes”.

Refrescos y dulces en la lista de alimentos prohibidos

Otro punto álgido en las normas de la administración Trump en torno al SNAP: el azúcar.

La semana pasada, la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, anunció que otros tres estados -Utah, Idaho y Arkansas- serían elegibles para exenciones que les permitirían prohibir la compra de alimentos y bebidas azucarados con los beneficios de SNAP.

«No permitir que las prestaciones financiadas por los contribuyentes se destinen a la compra de artículos poco saludables como refrescos, caramelos y otros alimentos basura» forma parte de un esfuerzo por mejorar la dieta estadounidense, declaró Rollins en rueda de prensa.

Seis estados cuentan ya con políticas de este tipo; más de una docena las están aplicando, principalmente bajo la dirección de legisladores estatales republicanos.

El Secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., dijo que ampliaría la prohibición para incluir los alimentos ultraprocesados, aunque reconoció que aplicar una política de este tipo llevaría tiempo. Kennedy afirma que estos cambios forman parte de un esfuerzo mayor para mitigar enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes y las cardiopatías.

«Si alguien quiere beber un refresco, no tenemos ningún problema con eso, creemos que tenemos libertad de elección en este país», dijo Kennedy en la misma rueda de prensa. “Se trata de nutrición y no hay nutrición en estos productos. No deberíamos pagarlos con el dinero de los contribuyentes”.

Los críticos -incluidos expertos en alimentación y beneficiarios del SNAP- dicen que luchar contra las enfermedades no es tan sencillo como crear una lista de alimentos prohibidos.

En una compra reciente, Tea Church se llevó a varios de sus hijos. Su hijo de 11 años, Solomon, señaló el reverso de una caja de cereales y se fijó en el equilibrio de azúcar y proteínas.

«Seis gramos y 9 de proteína», dijo. «Creo que la proteína debería ser más».

Tea -que ha trabajado con un experto en nutrición y ha perdido más de 45 kilos recientemente- dice que la nutrición es importante en su familia, pero también valora la posibilidad de elegir y de dar a sus hijos algún capricho de vez en cuando.

“Poder darles algo que no afecte negativamente a nuestro presupuesto es increíble”, afirma.

Para sus hijos adolescentes, los refrescos y las bebidas energéticas tienen un papel único. “Es una especie de moneda social para ellos”, dice.

Su hija de 17 años, Olivia, confirma esta dinámica.

“ Creo que cuando llegas a la primera clase por la mañana, todo el mundo tiene un Red Bull, una bebida energética… es una construcción social”, dice Olivia.

Algunos de sus compañeros vienen a clase con bebidas de Starbucks que cuestan casi 7 dólares, un lujo que ella no puede permitirse. Pero tener un Red Bull, dice, la hace sentir más normal.

“Nunca podría formar parte de esa pirámide social si no tuviéramos las prestaciones del SNAP que las pagarían”.

Menos opciones para las personas con menos recursos

Algunos expertos en política alimentaria subrayan que hay formas significativas de incentivar la alimentación sana, pero las estrategias probadas generalmente implican ampliar las prestaciones en lugar de limitarse a restringirlas.

“ No tenemos datos de calidad que digan que si restringes el acceso a dulces y refrescos en SNAP, vas a ver una mejora en la calidad de la dieta, una mejora en la nutrición, una reducción de las enfermedades crónicas”, dice Joelle Johnson con el Centro para la Ciencia en el Interés Público. “Esos datos no existen”.

Johnson cita programas piloto de éxito que animan a la gente a comprar más frutas y verduras mediante un mayor acceso a estos alimentos.

“ Sólo porque alguien participe en el SNAP no significa que no merezca las mismas opciones alimentarias que tiene alguien que no participa en el SNAP”, dice Johnson.

Algunas investigaciones sugieren que las personas que utilizan el SNAP beben aproximadamente la misma cantidad de refrescos que las que no reciben el subsidio.

Parada en el estacionamiento del supermercado después de hacer sus compras, Church dice que siente que los cambios que propone la administración no tienen en cuenta el propósito fundamental del programa.

«Para eso se crearon estos programas», dice, «para poder atender a los miembros de nuestra comunidad».