Estas son 14 historias y vídeos de Minnesota que nos hicieron sonreír en 2024

Personal de MPR News

2024 estuvo lleno de altibajos. Pero para este resumen de fin de año, nos centramos en las noticias reconfortantes que nos hicieron sonreír. Desde felinos que se reúnen con sus familias hasta una rara y apestosa flor con miles de fans, estas son algunas de las historias que nos levantaron el ánimo este año.

En enero, un trampero del norte de Minnesota revisó una de las trampas que había colocado con la esperanza de capturar un gato montés, pero en su lugar encontró una garduña fuera de temporada. Entonces tomó la insólita medida de practicarle la reanimación cardiopulmonar. Un funcionario de conservación del Departamento de Recursos Naturales de Minnesota contó cómo ayudó a liberar a la marta, que revivió y estaba «muy enfadada».

«Me describió con todo detalle cómo puso los labios en la nariz de la marta y le insufló aire», explicó Nicholas Prachar, agente de conservación. «Salió corriendo hacia el bosque y vivió para contárselo a sus amigos».

Tom, el gato camionero perdido, encontrado a 9 millas de St. Cloud tras 40 días desaparecido

«Gato camionero perdido. Ayúdame a llegar a casa, llama a mi equipo. Deja atún para mí», rezaban los carteles pegados por todo St. Tom es originario de Arizona y saltó del semirremolque de su dueño en una parada de camiones de St. Cloud. Con la ayuda de los amantes de los animales de la zona, el gato gris y blanco fue finalmente encontrado tras una larga aventura en el centro de Minnesota.

Es probable que en su viaje se topara con animales salvajes, incluidos depredadores, y con el río Misisipi. Aunque nunca sabremos qué hizo Tom durante todos esos días, está claro que estaba decidido a sobrevivir.

Conozca a la «reina del trompo de Shell Shock», una celebridad local en MOA

En sus casi un millón de giros, Tara Maldonado ha mantenido la calma montando en la atracción Shell Shock del Mall of America durante los últimos 12 años.

«No me pongo enferma ni nada parecido. Estoy acostumbrada», dice.

La atracción voladora con temática de las Tortugas Ninja tiene 12 asientos con forma de caparazón de tortuga y alas, y está diseñada para que los pasajeros giren todo lo que puedan. Pero pocos son capaces de dar una vuelta completa en su asiento, y mucho menos de lograr las más de 60 vueltas de Maldonado en menos de dos minutos.

La rara flor cadáver florece y apesta en el zoo y conservatorio de Como Park

La flor cadáver (Amorphophallus titanum) cariñosamente apodada «Horacio» floreció en mayo por primera vez desde que llegó a Como en 2019. La cola para ver la flor era larga porque miles de personas se presentaron para olerla.

Los directores de la funeraria Oliver Perkins y Makenzie Lacina visitaron Horace para comparar el olor.

«Realmente quería ver si olía a lo que olemos en el trabajo», dijo Lacina.

«Definitivamente huele, pero no tan mal como a lo que estamos acostumbrados», dijo Perkins. «Me decepcionó un poco que no me diera arcadas».

«Un olor un poco más anegado, un poco a pescado, pero es muy parecido», añadió Perkins.

El tour de los gatos de Minneapolis hace las delicias

En junio, los miembros de la visita pudieron adorar a los gatos con correa, en cochecitos o mirando por las ventanas. Cientos de personas se reunieron en el barrio de Wedge, en Minneapolis, para asistir a la séptima ruta anual de gatos Wedge LIVE. Hubo 22 paradas y el tema de este año fue «miedo y aversión en Hennepin Avenue».

Un tatuaje conmemorativo, un coche y una coincidencia cósmica

Becky Gilbert perdió a su querida abuela Jean en 2010, cuando sólo tenía 15 años. Quería hacerse un tatuaje en memoria de su abuela y se decidió por la imagen del Subaru Forester verde de su abuela. No se imaginaba que cuando eligió a su tatuador, éste sería el nuevo propietario del querido coche de su abuela.

Florecer tarde: Un nuevo artista de la cosecha de la Feria Estatal surge en la jubilación

Tras jubilarse de 3M, Maureen Sorensen empezó a hacer vidrieras en su tiempo libre. Después de dominarlo, se pasó a la pintura e hizo 1.200 obras en dos años. Volvió a pasarse al arte de las cosechas y, por sugerencia de su hija, presentó dos piezas a la Feria Estatal de Minnesota en 2023: El perro Bryndal y el Puente de Arco de Piedra.

El cachorro obtuvo el quinto puesto en su categoría, y el puente cuelga ahora en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Minneapolis-St.

Este año presentó un caleidoscopio totalmente decorado con semillas que representaban distintas partes de Minnesota, como arte popular escandinavo, bordados hmong, flores indígenas y tejidos somalíes. Al mirar a través del cristal, hay más de dos docenas de discos para examinar. Su creación acabó ganando el primer premio en su categoría.

Tras nadar hasta un pescador de Minnesota, un gatito callejero tiene ahora un nuevo hogar para siempre.

Un hombre de Minnesota se hizo un amigo inesperado mientras pescaba, cuando un gatito naranja claro salió de un lago y nadó hasta su tabla de paddle surf. Los dos pasaron el resto del día pescando; el gatito durmió en la parte trasera de la tabla en un lugar soleado. Más tarde, Erik Koffski se lo llevó a casa. El gato encantó a la mujer y al hijo de Koffski. Entonces la familia eligió lo que parece el nombre perfecto: Fisher.

Minnesota gana el campeonato inaugural de la PWHL y se lleva la Copa Walter

Minnesota se impuso por 3-0 a Boston en el quinto partido, en el que el ganador se lo llevó todo, y se proclamó campeona inaugural de la Liga Profesional de Hockey Femenino en mayo.

«Somos el Estado del Hockey», declaró Taylor Heise, número 1 del draft de la liga. «Y creo que esto lo demuestra».

Explicando cómo se pronuncia Walz al resto del país

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, saltó a la palestra nacional al ser nombrado compañero de fórmula de la vicepresidenta y candidata presidencial demócrata Kamala Harris. Como emisora de radio, nos tomamos muy en serio la pronunciación.

Un gato de Duluth fue encontrado bajo tierra después de estar desaparecido durante casi 2 meses

La familia de Drifter estaba empezando a planear un pequeño funeral para él después de haber estado desaparecido durante casi dos meses. Entonces los vecinos de la familia vinieron a decirles que podían oír maullidos de la construcción cerca de la alcantarilla y la acera.

«Corrimos y empezamos a cavar, todo estaba cubierto de tierra y tela de jardinería», dijo Clifton Nesseth. «Una patita salió disparada de un desgarrón en la tela. Era una pata de gato atigrado».

Una estrella emergente de Minneapolis lleva la representación LGBTQ+ a la lucha libre profesional

Cuando Devon Monroe entra en un ring de lucha libre, es ruidoso, enérgico y rezuma atractivo sexual. Los aficionados locales a la lucha libre le conocen por su personalidad fuera de lo común. Todo en él es llamativo y auténtico: sus trajes, sus movimientos de lucha y su argumento.

«Devon es la confianza, el espectáculo, la feminidad, la belleza que siento que nunca llegué a vivir en mi vida real».

El mejor fin de semana de mi vida”: Christina Nguyen, chef de Minneapolis, anima a su familia tras la gran noche de premios

Los premios anuales James Beard son algo así como los Oscar, pero de la cocina. Y este año, la chef de Minneapolis Christina Nguyen se ha llevado a casa grandes honores tras ser nombrada Mejor Chef del Medio Oeste. Los elogios son para Hai Hai, el restaurante del que es chef ejecutiva.

«Gracias a mis padres, que siempre me han apoyado. Como refugiados de Vietnam, tuvieron que empezar su vida de cero cuando se mudaron aquí, sin previo aviso, y me han enseñado que todo es posible, a no tener miedo», dijo Nguyen en la ceremonia de entrega de premios.

Los animales del zoo de Minnesota juegan en la primera nevada de la temporada

¿Existen los «zoomies de nieve»? El zoo de Minnesota compartió un vídeo de caballos salvajes asiáticos, camellos y una garduña retozando en varios centímetros de nieve fresca el 19 de diciembre.