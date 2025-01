Las 5 noticias de vivienda más importantes de 2024: Los desalojos del campamento Nenookaasi, los efectos persistentes del desplazamiento de West Side Flats

Otras historias importantes son la votación del Ayuntamiento de Lino Lakes para censurar a uno de sus miembros por un correo electrónico antimusulmán, una sentencia del Tribunal Supremo sobre los sin techo y los campamentos de residentes, en su mayoría hmong.

por Katelyn Vue-Sahan Diario

Durante los primeros meses de este año, me acostumbré a ver las bocanadas de humo gris de las hogueras de leña en medio de un frío estremecedor. Cada vez que las autoridades de Minneapolis desalojaban el Campamento Nenookaasi, un campamento de personas sin hogar del sur de Minneapolis, seguía la pista de adónde iban a parar y cómo evolucionaban.

Pero eso no es todo lo que me llama la atención de las historias de vivienda de este año. Hubo un correo electrónico antimusulmán que llevó al ayuntamiento de Lino Lakes a censurar a uno de sus miembros. También recuerdo vívidamente las fotos del antes y el después de los West Side Flats cuando la zona fue despejada para construir el parque industrial de Riverview.

Espero que los lectores se animen a leer más allá de los titulares para conocer mejor a las personas que me contaron sus luchas y su optimismo por una vida estable.

La saga del campamento Nenookaasi

El primer cierre del Campamento Nenookaasi, un campamento al sur de Minneapolis de residentes predominantemente indígenas, se produjo el 4 de enero de 2024. Sahan Journal empezó a cubrir los desalojos entonces, y continuó durante todo el año, mientras la ciudad de Minneapolis intentaba repetidamente desalojar el Campamento Nenookaasi. Tras cada desalojo, volvía a crecer rápidamente. En febrero, un incendio destruyó el campamento, obligando a los residentes a trasladarse.

El campamento Nenookaasi se trasladó al menos cinco veces a diferentes terrenos del sur de Minneapolis. En verano, el campamento Nenookaasi se había dividido en tres terrenos diferentes y el ayuntamiento autorizó su desalojo el mismo día de julio.

La resistencia del campamento llevó a algunos dirigentes municipales a estudiar nuevas ordenanzas sobre el modo en que las autoridades municipales gestionan los campamentos y los desalojos. Algunos concejales criticaron a la ciudad por verter escombros en los solares donde había estado el campamento para evitar que volviera.

Represión de la urbanización musulmana en Lino Lakes

El Consejo Municipal de Lino Lakes votó el 8 de julio a favor de aplicar una moratoria que detuviera durante un año el proyecto de urbanización de Madinah Lakes, de 156 acres, para permitir al personal municipal elaborar un plan general para 900 acres de terreno en la ciudad, incluido el emplazamiento del proyecto.

Durante varios meses, partidarios y detractores del proyecto abarrotaron las cámaras del ayuntamiento en acaloradas discusiones. Varios residentes de Lino Lakes dijeron que les preocupaba que el proyecto pudiera saturar el suministro de agua, aumentar el tráfico y dañar el medio ambiente. Los partidarios del proyecto afirman que las críticas están impregnadas de islamofobia.

El proyecto incluía un plan para construir más de 400 viviendas, comercios y una mezquita. Faraaz Yussuf, presidente de Zikar Holdings, que propuso la urbanización, se opuso a la moratoria y prometió no abandonar el proyecto.

Parecía que las cosas se habían calmado un poco tras la aprobación de la moratoria. Pero entonces llegó un correo electrónico y me metió de nuevo en la historia.

El concejal de Lino Lakes, Chris Lyden, utilizó su dirección de correo electrónico municipal para responder a un extenso correo electrónico el 4 de agosto, en el que elogiaba los comentarios críticos sobre el Islam y el libro sagrado de esta religión, el Corán.

La sección de Minnesota del Consejo de Relaciones Islámico-Americanas (CAIR-MN), que desempeñó un papel clave en la obtención de apoyos para el proyecto, organizó una rueda de prensa el 28 de agosto, exigiendo la dimisión del concejal.

El 23 de septiembre, el consejo votó una resolución que desautorizaba el correo electrónico de Lyden, calificándolo de «inapropiado» y añadiendo que «refleja mal a la ciudad». Lyden decidió no votar, pero se tomó su tiempo para defender su correo electrónico y pedir que se desestimara la resolución.

Poco después, los promotores del proyecto presentaron una demanda contra la ciudad de Lino Lakes y nombraron a dos concejales, Lyden y Michael Ruhland, como demandados.

Sentencia del Tribunal Supremo sobre los sin techo

En junio, el Tribunal Supremo de EE.UU. dictaminó que no es inconstitucional aplicar leyes que penalicen a las personas por dormir a la intemperie en lugares públicos. La sentencia despeja el camino para que las ciudades multen y encarcelen a quienes duerman a la intemperie, aunque no haya camas ni viviendas disponibles.

A los proveedores locales de alojamiento les preocupa que la sentencia cree más barreras para quienes luchan contra la falta de vivienda, que en su mayoría son personas de color.

La sentencia no tipifica automáticamente como delito dormir a la intemperie en la vía pública; este tipo de penas dependen de que los gobiernos locales aprueben sus propias ordenanzas.

Los responsables municipales de Minneapolis y St. Paul declararon que la sentencia no afectará a sus respuestas a los campamentos de personas sin hogar, pero algunas ciudades de Minnesota están estudiando o ya han aprobado ordenanzas que prohíben a las personas dormir en la vía pública.

¿Por qué no nos dejaron en paz? El dolor del desplazamiento de los West Side Flats de St. Paul perdura décadas después.

La mayoría de los lugares significativos de la infancia de Linda Castillo han desaparecido, como la iglesia, la escuela primaria y la casa familiar donde nació. Durante el verano, Castillo y yo visitamos esos lugares, que han sido demolidos.

Castillo tenía 12 años cuando ella y su familia mexicano-americana fueron uno de los 2.147 residentes desplazados de su barrio, situado junto al río Misisipi, frente al centro de St. Paul. La zona fue despejada para dar paso al Parque Industrial Riverview, protegido por un muro contra inundaciones que se construyó después de que las familias se vieran obligadas a marcharse.

Cynthia Tu, nuestra reportera de datos y especialista en AI, creó gráficos que mostraban mapas de la zona antes y después del desplazamiento. También hizo un mapa de la iglesia, la casa de la familia Castillo y la Casa del Vecino, un centro de servicios y reuniones comunitarias.

A través de los ojos de Castillo, contamos la historia del desplazamiento y cómo sigue afectando a generaciones de familias. Un informe de la Organización Comunitaria del Lado Oeste e Investigación en Acción destacó las recomendaciones para remediar la pérdida de familias como la de Castillo.

«Se vive día a día»: El idioma y el estigma cultural se suman a las barreras para los hmong sin vivienda

La primera vez que me enteré de la existencia de un campamento de personas de etnia hmong fue al ver una serie de entrevistas en vídeo con residentes publicadas en Facebook. Empecé a indagar para conocer detalles sobre los planes de la ciudad en relación con el campamento, la demografía y el número de personas que vivían allí.

Me enteré de que el campamento está situado cerca del Bruce Vento Nature Sanctuary y tiene al menos 60 residentes. Aproximadamente la mitad son hmong. Además, la ciudad también me dijo que no hacen un seguimiento de los datos demográficos más allá del género identificado, por lo que no saben si la población de sin techo hmong en Minnesota está creciendo.

Finalmente, di con Hmong Haven of Minnesota, una organización que recauda fondos para llevar artículos de primera necesidad al campamento. Llamé al número de teléfono indicado y Kabo Yang contestó enseguida. Averigüé que el grupo se había formado hacía sólo un par de meses y que había otro campamento con mayoría de ocupantes hmong en el Kmart abandonado del East Side de St.

Los miembros del grupo reparten comida a los dos campamentos todos los martes. El periodista gráfico Dymanh Chhoun y yo les acompañamos.

Entrevistamos a algunos de los residentes hmong de ambos campamentos. Tuve la oportunidad de profundizar en algunos de los problemas, como el abuso de sustancias y el estigma de la falta de vivienda, que a menudo se pasan por alto en la comunidad.