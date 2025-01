Más niños de Minnesota quedan exentos de las vacunas obligatorias. Esto es lo que está ocurriendo

Por: Kyra Miles-MPR

Las tasas de vacunación para niños en edad escolar han disminuido en Minnesota y en todo el país a medida que más familias tratan de eximir a sus hijos de las vacunas obligatorias. Los profesionales médicos dicen que esos recuentos de exención están cerca del punto en que los residentes de Minnesota deben estar muy preocupados, especialmente cuando se trata de las escuelas.

En 2024, los casos de Minnesota de la tos ferina, una enfermedad altamente contagiosa también conocida como tos convulsiva, alcanzó un máximo de ocho años. El año pasado, en las Ciudades Gemelas también se produjo un brote de sarampión, ya que la tasa de inmunización con la vacuna triple vírica (sarampión, paperas y rubéola) sigue descendiendo.

Sin una masa crítica de niños vacunados, los niños de las escuelas y guarderías pueden ser más vulnerables a enfermedades prevenibles, como el sarampión y la varicela.

He aquí un vistazo a lo que está ocurriendo.

En la última década, las exenciones médicas para las vacunas obligatorias se han mantenido relativamente igual. Se trata de exenciones confirmadas por un médico.

Las exenciones no médicas -que cualquiera puede solicitar por motivos religiosos, morales, éticos o filosóficos- han ido en constante aumento, con un repunte notable en 2020 durante la pandemia de COVID-19.

En general, estas exenciones han aumentado algunos puntos porcentuales, siendo las vacunas triple vírica las que más exenciones han registrado.

En lo que respecta a las exenciones no médicas, hay personas a las que les gusta tomar sus propias decisiones y personas que tienen miedo a las vacunas, dijo la Dra. Jill Foster, profesora de pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Minnesota.

Este segundo grupo, dijo, puede tener muchas razones para sus temores, incluyendo el miedo a las agujas, las preocupaciones de seguridad o la creencia en la desinformación que han visto en línea. Sea cual sea el motivo, puede ser problemático, añadió.

«Realmente es una pendiente resbaladiza, una vez que empiezas a ir a las exenciones que no están basadas en hechos y no basadas en la evidencia», dijo Foster. «Y eso es lo que ha ocurrido. La gente simplemente dice: ‘Bueno, yo personalmente no creo en las vacunas’, o dicen: ‘Tengo una razón religiosa para no vacunarme’, aunque no hay religiones organizadas que estén realmente en contra de las vacunas».

Las leyes de exención pueden variar de un estado a otro. Cuarenta y siete permiten exenciones religiosas y 18 filosóficas. Minnesota permite ambas. Estas exenciones tampoco necesitan ser renovadas a menos que un distrito escolar requiera una nueva vacuna.

El Departamento de Salud de Minnesota recopila información sobre las exenciones y la comparte con los distritos escolares, para que éstos puedan conocer mejor el grado de protección de sus alumnos frente a las enfermedades prevenibles mediante vacunación. Las propias exenciones se gestionan a nivel de distrito. MDH dijo que los distritos aprueban la gran mayoría de las exenciones.

Es muy preocupante

En estos momentos, las exenciones rondan el 3% y alrededor del 90% de los niños en edad escolar están vacunados. Sin embargo, los expertos afirman que la situación actual sigue siendo preocupante.

«Es muy preocupante, porque la elección de no vacunar no es una elección libre de riesgos», afirma Tabitha Hanson, enfermera diplomada y asesora del Departamento de Salud del estado. «Así que un padre puede pensar que si no vacuna, está eliminando el riesgo al no vacunarse. Sin embargo, al no vacunarse, está optando por asumir un riesgo diferente y más grave, y estamos viendo los resultados de ese riesgo cuando tenemos brotes de enfermedades.»

Hanson dijo que no siempre es por escepticismo ante las vacunas por lo que la gente solicita exenciones no médicas. También puede deberse a la falta de acceso a las vacunas y a la falta de comodidad a la hora de concertar citas.

Según Hanson y otros expertos, generar confianza con los proveedores médicos es lo más útil para que las familias se sientan mejor respecto a las vacunas. Es importante que los padres se sientan seguros haciendo preguntas a su proveedor médico sin sentirse juzgados para que puedan tomar decisiones informadas.