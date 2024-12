Las 5 noticias educativas más importantes de 2024: Contratos de colegios concertados, programas de idiomas y más

Un vacío legal permitió a los colegios concertados adjudicar lucrativos contratos eludiendo las leyes anticorrupción.

por Becky Z. Dernbach-Sahan Journal

Este fue un año de recortes presupuestarios en las escuelas de Minnesota al expirar los fondos federales de ayuda COVID. Y a medida que se acercaban las elecciones presidenciales, las reuniones de los consejos escolares fueron testigos de más desacuerdos políticos centrados en cuestiones de raza y género.

Pero 2024 también fue un año en el que los estudiantes y los padres defendieron lo que querían de su sistema educativo, y a veces ganaron. Y las investigaciones sobre las prácticas financieras de las escuelas concertadas empezaron a surtir efecto.

Estas son las cinco noticias más destacadas sobre educación en 2024.

Una laguna legal permite a los colegios concertados de Minnesota adjudicar 132 millones de dólares en contratos sin seguir las normas estatales anticorrupción

Esta historia comenzó cuando estaba leyendo las actas del consejo de la escuela chárter Noble Academy el año pasado, mientras investigaba a un contable que más tarde se declaró culpable de robo por estafa por robar 42.500 dólares de la escuela de Brooklyn Park.

Mientras investigaba ese robo, me enteré de un asunto no relacionado en Noble Academy. El Departamento de Educación de Minnesota había recibido una queja y, como consecuencia, estaba exigiendo a la escuela que cambiara sus prácticas de nepotismo y compras.

Obtuve la denuncia y me enteré de que la escuela había hecho varios contratos sin licitación a personas estrechamente relacionadas con la escuela, incluido un contrato multimillonario al fundador de la escuela y un contrato de 20.000 dólares para el cuidado del césped con la hija de 18 años del superintendente.

Resultó que las escuelas concertadas no tenían que cumplir las mismas leyes de contratación pública que los distritos escolares públicos tradicionales o los gobiernos municipales.

Mi colega Cynthia Tu y yo queríamos averiguar cuánto dinero adjudican los colegios concertados en contratos externos, y utilizamos herramientas de IA para ayudarnos a hacer números. La respuesta: 132 millones de dólares.

Después de que publicáramos nuestro reportaje, la Legislatura de Minnesota cambió la ley para obligar a los colegios concertados a cerrar la laguna de contratación.

El clamor de los padres lleva a las escuelas de Minneapolis a revocar los recortes propuestos en los programas de idiomas de herencia somalí y hmong.

A principios de marzo, las escuelas públicas de Minneapolis, que se enfrentaban a un profundo agujero presupuestario, propusieron recortes drásticos. Inmediatamente, los miembros de la comunidad empezaron a hablarme de una parte relativamente pequeña de los recortes, que afectaban a los programas de idiomas somalí y hmong.

Estos populares programas permiten a los estudiantes cuyas familias hablan hmong y somalí en casa aprender su idioma en la escuela. Muchas familias han buscado escuelas concertadas en lugar de distritos escolares públicos para tener oportunidades lingüísticas y culturales similares.

Las escuelas públicas de St. Paul han identificado sus programas lingüísticos y culturales como la clave para revertir el descenso de matriculaciones, y el superintendente prometió no recortarlos incluso cuando el distrito se enfrentaba a sus propios problemas presupuestarios. Pero las Escuelas Públicas de Minneapolis adoptaron un enfoque diferente.

Aproximadamente una semana después de que yo empezara a hacer llamadas para este reportaje, la superintendente Lisa Sayles-Adams anunció que el distrito daría marcha atrás y mantendría a su personal de idiomas. Una de mis fuentes me atribuyó el mérito del cambio. «Me has enseñado el poder del periodismo», me dijo.

Una crisis financiera no revelada cierra la escuela JJ Legacy. Los padres sólo tendrán una semana para encontrar un nuevo colegio para sus hijos.

Sahan Journal publicó la noticia cuando JJ Legacy School, en el norte de Minneapolis, anunció abruptamente su cierre en enero. La junta votó el cierre de la escuela concertada durante una reunión celebrada el viernes por la noche, convocada con sólo 36 horas de antelación.

La escuela se había trasladado a una nueva ubicación el verano anterior, después de una disputa de alquiler con su arrendador. Tras el traslado, el número de alumnos matriculados cayó en picado. Pero la escuela no había actualizado sus cifras de matriculación con el Departamento de Educación de Minnesota, un error de información que los funcionarios de la escuela culparon a un contador anterior. Como consecuencia, JJ Legacy recibió (y gastó) pagos estatales por un número de alumnos tres veces superior al que tenía en realidad, lo que significaba que a finales de diciembre había agotado sus fondos para todo el año.

El autorizador de la escuela, Erin Anderson de Osprey Wilds Centro de Aprendizaje Ambiental, dijo a la junta y la comunidad escolar que la escuela estaba fuera de dinero y no vio un camino para que continúe. En una emotiva reunión, la junta votó a favor de cerrar la escuela después de sólo una semana más de clases.

Un miembro del consejo escolar de Anoka-Hennepin amenaza con bloquear el presupuesto por la falta de equidad racial y de género.

En abril, un miembro del consejo escolar de Anoka-Hennepin sugirió en Facebook que él y otros dos miembros del consejo detendrían cualquier presupuesto del distrito a menos que el distrito escolar eliminara las medidas de equidad racial y de género.

Dado que el consejo escolar tiene seis miembros, necesita al menos cuatro votos para aprobar un presupuesto, y la retención de tres votos podría cerrar el distrito. Vi la noticia circulando por Facebook y fui el primero en informar sobre el inminente enfrentamiento presupuestario.

Los estudiantes respondieron a la noticia protestando: marchando por las calles de Anoka y preparando elocuentes discursos ante el consejo escolar, en los que defendían la protección de los alumnos transexuales y un plan de estudios que afirmara las diversas identidades raciales. Al final, los miembros conservadores del consejo escolar desistieron de sus amenazas y aprobaron un presupuesto sin eliminar ningún programa de equidad.

El consejo escolar de Worthington vota a favor de retirar las banderas LGBTQ y puertorriqueña de una escuela de mayoría latina

La mayor parte de mi tiempo lo dedico a escribir sobre las escuelas del área metropolitana, pero siempre me alegra tener la oportunidad de profundizar en un tema educativo en una parte diferente del estado.

En Worthington, al suroeste de Minnesota, el alumnado es mayoritariamente latino. Pero el superintendente, todos los miembros del consejo escolar y la mayoría de los profesores son blancos.

En enero, el consejo escolar votó a favor de retirar las banderas de Puerto Rico y del Orgullo de la clase de un profesor de ciencias. Hablé con el profesor, que era puertorriqueño y gay, y también tenía un doctorado, lo que le convertía en uno de los profesores mejor formados del distrito.

Me dijo que los alumnos habían respondido positivamente a sus esfuerzos por hacer la escuela más integradora. Pero se topó con obstáculos al intentar crear un cambio en todo el distrito, así que decidió centrarse en hacer de su clase un refugio, incluso colocando banderas.