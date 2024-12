Por qué los aranceles de Trump a México supondrían un aumento del precio del aguacate en el supermercado

Por: NPR

De todos los productos que se verían afectados por los aranceles propuestos por el presidente electo Donald Trump a México, destacan los aguacates: El 90 por ciento de los aguacates que se consumen en Estados Unidos son importados. Y casi todas esas importaciones provienen de México.

Trump ha dicho que planea imponer un arancel general del 25 por ciento a las importaciones procedentes de México y Canadá, junto con un impuesto adicional del 10 por ciento sobre los productos procedentes de China.

No está claro si los aranceles se aplicarán o si servirán simplemente como táctica de negociación.

Si se promulgan, podrían tener múltiples efectos en la industria del aguacate.

«Los aranceles amplios, como lo que se está proponiendo, no es algo que hayamos visto» antes, dice David Ortega, economista de alimentos y profesor de la Universidad Estatal de Michigan. «Tuvimos la guerra comercial con China allá por 2018 que afectó al acero y al aluminio, pero cuando se trata de alimentos, este tipo de propuestas políticas no son algo muy común o que hayamos visto recientemente.»

Con uno de los mayores eventos para comer guacamole del año -el Super Bowl- acercándose en febrero, esto es lo que hay que saber sobre los aguacates, los aranceles y por qué se cultivan tantos aguacates en México.

Los precios subirán

En primer lugar, un arancel del 25 por ciento sobre las importaciones procedentes de México daría lugar a precios más altos de aguacate en la tienda de comestibles.

Pero es difícil calcular cuánto. Es posible que los productores e importadores absorban parte de los costes para mantener los precios bajos y ser más competitivos.

Ortega dice que podría haber «aumentos bastante significativos en el precio de los aguacates. Tal vez no el 25%, pero casi, dado que hay muy poca capacidad de sustitución con respecto a dónde nos abasteceríamos de aguacates».

Pero advierte que, dado que los aranceles sólo se aplican al valor del producto en la frontera, y no a otros costes como el transporte y la distribución dentro de EE.UU., es posible que los precios no suban todo el 25%.

Sin embargo, a pesar de estos posibles aumentos de precio, a los estadounidenses les encantan los aguacates y están dispuestos a pagar más. El consumo de aguacate se triplicó en EE.UU. entre 2000 y 2021.

«Dado que el aguacate es un alimento básico de nuestro consumo aquí, yo diría que la elasticidad no es muy alta, lo que significa que incluso con un gran aumento en el precio, el consumo no va a cambiar tanto», dice Luis Ribera, profesor y economista de extensión en el departamento de economía agrícola de la Universidad A&M de Texas.

Por qué México

México es el mayor productor de aguacates del mundo y exportó aguacates por valor de 3.300 millones de dólares en 2023. Un estudio financiado por la industria estimó que la producción de aguacate sostiene 78,000 empleos permanentes y 310,000 empleos estacionales en México.

«Es un negocio muy importante en México, muy lucrativo», dice Ribera.

México se ha convertido en el mayor proveedor extranjero de frutas y verduras a Estados Unidos por varias razones. Una: su proximidad al mercado estadounidense. Con un producto perecedero, más cerca es mejor. Perú es la segunda fuente de aguacates extranjeros en EE.UU., pero su mayor distancia significa que los aguacates tienen que ser enviados más lejos.

Las otras razones para México son un clima favorable que permite la producción de aguacates durante todo el año y el acceso a mano de obra barata, según Ribera.

En Estados Unidos también se cultivan aguacates, sobre todo en California y, en menor medida, en Florida y Hawai, pero los productores estadounidenses no pueden satisfacer el gran apetito de los norteamericanos. Según el USDA, la producción de aguacate en EE.UU. ha disminuido a medida que los estadounidenses se aficionaban a esta fruta verde.

Los productores de aguacate de California se han enfrentado a sequías e incendios forestales en los últimos años, lo que hace difícil ofrecer la disponibilidad durante todo el año que los consumidores estadounidenses anhelan, dice Ortega. Además, la tierra es cara y el agua limitada.

Si el objetivo de aplicar aranceles es obligar a la producción de aguacate a trasladarse a otro lugar que no sea México, eso no es fácil.

Los árboles de aguacate tardan unos ocho años en producir frutos, según el USDA. «No es un producto del que se pueda plantar más en esta temporada y obtener más en unos meses», dice Ortega.

Otros países en los que EE.UU. se abastece de aguacates -Perú, República Dominicana y Chile- «simplemente no tienen la capacidad de producción para reemplazar el suministro de México», afirma.

Los aranceles podrían afectar al mercado del aguacate ecológico

Los aranceles también podrían alterar la dinámica del mercado en lo que respecta a los alimentos ecológicos frente a los convencionales.

Si los precios suben de forma generalizada, los consumidores que suelen comprar aguacates ecológicos podrían pasarse a los convencionales para ahorrar dinero. Los productos ecológicos representan alrededor del 15% de las ventas totales de frutas y verduras en Estados Unidos, según la Asociación de Comercio Ecológico, que representa a cientos de empresas ecológicas y a miles de agricultores.

«Mi hipótesis es que el precio de los productos convencionales aumentaría más que el del producto ecológico premium», afirma Ortega. Razona que como la gente acostumbrada a comprar aguacates ecológicos pasaría a comprar los convencionales, «eso a su vez aumenta la demanda y haría subir más los precios de esa categoría».

Matthew Dillon, co-CEO de la Organic Trade Association, dice que quienes están en la industria de alimentos orgánicos están considerando diversificar sus cadenas de suministro fuera de México, pero se requiere un periodo de transición de tres años para que los agricultores cambien de producir productos convencionales a orgánicos.

«Las cadenas de suministro no son increíblemente elásticas en orgánico. Se necesita más tiempo para pivotar y cambiar cuando hay una interrupción en la cadena de suministro. Y los aranceles son, en cierto modo, una forma de interrupción de la cadena de suministro para una empresa, porque crean precios impredecibles», afirma.

Junto con los precios de los comestibles, que han subido más del 26% desde el inicio de la pandemia de COVID-19, los planes de Trump de imponer aranceles a México, junto con las deportaciones masivas, podrían crear «una tormenta perfecta de alta presión inflacionista en el sector orgánico», dice Dillon.

Además, los aranceles de represalia de México podrían tener sus propios impactos.

Los productores de aguacate se enfrentan a la incertidumbre ante el regreso de Trump

Aparte de la amenaza de los aranceles, la industria del aguacate tiene otros desafíos que enfrentar: el cambio climático presenta varios problemas, y los aguacates requieren una gran cantidad de agua para crecer. Mientras tanto, los ecologistas afirman que algunos productores de aguacate están talando bosques para plantar aguacates.

Los productores también se enfrentan a la extorsión de bandas criminales en México.

Y ahora con las amenazas arancelarias de Trump, los productores se preguntan cuáles serán sus próximos pasos.

«Los productores, reaccionan a los fundamentos del mercado», dice Ribera. Por ejemplo, se puede prever cómo afectaría el mal tiempo en México a los precios del aguacate. Productores y minoristas se ajustarán a una mayor o menor demanda.

«El problema con un arancel es que no es un elemento fundamental del mercado, es una política. Es un movimiento político», afirma. «Puede ocurrir o no, puede aumentar o disminuir. Así que es difícil que toda la cadena de suministro se adapte»