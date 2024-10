Gloria Estefan y Paulina Chávez unen fuerzas en contra de la violencia de género con un nuevo anuncio de servicio público

Latinas destacadas se asocian con Esperanza United y NNEDV para promover

la Línea informativa de WomensLaw

La artista ganadora del Grammy y activista Gloria Estefan y la actriz y filántropa Paulina Chávez se han unido con organizaciones líderes en el movimiento contra la violencia de género, Esperanza United y la Red Nacional para Eliminar la Violencia Doméstica (NNEDV), para aumentar la conciencia sobre la recientemente ampliada Línea Informativa de WomensLaw. Para amplificar este recurso crucial, Estefan y Chávez prestan sus voces para un nuevo anuncio de servicio público (PSA, por sus siglas en inglés) titulado “Entre Amigas: Presentamos la Línea Informativa de WomensLaw.”

Lanzado el 15 de octubre en inglés y español, el video animado demuestra cómo apoyar a alguien que está viviendo maltrato y alienta específicamente a las sobrevivientes latinas a acceder a servicios legales gratuitos a través de la Línea Informativa de WomensLaw. Financiado por la Oficina para Víctimas del Crimen, la Oficina de Programas de Justicia y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, NNEDV y Esperanza United están colaborando en el Proyecto Reimaginando el Acceso y la Capacidad Mejorados de la Línea Informativa (REACH, por sus siglas en inglés). Juntas, están mejorando y expandiendo la capacidad de la Línea Informativa de WomensLaw, que ofrece información legal gratuita y confidencial, así como apoyo en inglés y español para víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica, violencia en el noviazgo, agresión sexual y acoso, sus intercesor@s y sus seres queridos. Este PSA es la culminación de los esfuerzos de difusión del Proyecto REACH.

La violencia de género sigue siendo un problema prevalente en los Estados Unidos y en el mundo. Según los CDC, una de cada cuatro mujeres y uno de cada siete hombres experimentaron violencia física por parte de su pareja íntima en algún momento de sus vidas. Además, los estudios muestran que las comunidades marginadas, incluyendo las latinas, experimentan violencia de género en tasas desproporcionadamente más altas.

“Como una intercesora apasionada contra la violencia de género, esta causa es muy personal para mí, y estoy orgullosa de ayudar a las latinas a obtener la ayuda que necesitan y a apoyar el importante trabajo de Esperanza United y NNEDV”, compartió Gloria Estefan.

“Como partidaria de mi comunidad latina, sé que la cultura, la raza y el idioma dan forma a nuestras experiencias”, dijo Paulina Chávez. “Al compartir los recursos de NNEDV y Esperanza United, como la Línea Informativa de WomensLaw, podemos ayudar a guiar a las personas a través de un sistema legal complejo, personas que de otro modo podrían sentirse aisladas o inseguras de sus opciones”.

“Agradecemos a Gloria Estefan y a Paulina Chávez por su liderazgo y dedicación a aumentar la conciencia sobre la violencia de género”, declaró Patti Tototzintle, Presidenta y Directora ejecutiva de Esperanza United. “El trabajo impulsado por la comunidad y el liderazgo latino están en el corazón de lo que hacemos. Recursos como la Línea informativa de WomensLaw apoyan a las latinas ofreciéndoles información confiable en inglés y en español, para que puedan elegir las mejores opciones para ellas.”

“Tener información legal disponible en los Estados Unidos y que sus preguntas sean revisadas por una abogada de manera anónima puede ser un salvavidas para l@s sobrevivientes,” afirmó la Presidenta y Directora Ejecutiva de NNEDV, Stephanie Love-Patterson. “Esto es particularmente importante para grupos aún más marginados, como las sobrevivientes latinas, y estamos orgullos@s de compartir este video junto a Gloria Estefan, Paulina Chávez y Esperanza United”.

“Entre amigas: Presentamos la Línea Informativa de WomensLaw” estará disponible el 15 de octubre de 2024. Puede ver una versión del video bajo embargo en https://www.youtube.com/watch?v=gSwDQwE7gjs. Obtén más información sobre este recurso, el Proyecto REACH, y los socios en https://nnedv.org/reach/espanol/.

Sobre Esperanza United:

Esperanza United moviliza a l@s latin@s y a comunidades latinas para acabar con la violencia de género. Anteriormente conocida como Casa de Esperanza, Esperanza United fue fundada en 1982 por un pequeño grupo de latinas perseverantes como un refugio de emergencia en St. Paul, Minnesota. Desde entonces, ha crecido hasta convertirse en la organización nacional más grande que moviliza a las comunidades latinas para acabar con la violencia de género. Su trabajo se basa en la creencia en la fortaleza de las comunidades latinas dentro del contexto familiar y comunitario. Visita esperanzaunited.org para obtener más información.

Sobre NNEDV:

La Red Nacional para Eliminar la Violencia Doméstica (NNEDV, por sus siglas en inglés) representa a las 56 coaliciones estatales y territoriales de los Estados Unidos contra la violencia doméstica. NNEDV es una organización de cambio social que trabaja para crear un entorno social, político y económico en el que la violencia doméstica ya no exista. NNEDV trabaja para hacer de la violencia doméstica una prioridad nacional, cambiar la forma en que la sociedad responde a la violencia doméstica y fortalecer la intercesoría contra la violencia doméstica en todos los niveles. Visita nnedv.org para obtener más información.

Sobre Gloria Estefan:

La superestrella internacional Gloria Estefan es una cantante, actriz y compositora ganadora de varios premios Grammy, autora de dos libros infantiles que han sido best-sellers del New York Times, filántropa y humanitaria. Es considerada una de las artistas más reconocidas y queridas del mundo, y la artista latina de crossover más exitosa en la historia de la música, según Billboard Magazine. Habiendo vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, Estefan ha ganado ocho premios Grammy y una nominación al Oscar por su interpretación de la canción “Music of My Heart”. Ha recibido el American Music Award por su trayectoria, el Gershwin Prize for Popular Song y fue incluida en el Latin Songwriters Hall of Fame. En 2015, el presidente Obama honró a Emilio y a Gloria Estefan con la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil de la nación, otorgado a individuos que han hecho contribuciones meritorias a los Estados Unidos, la paz mundial y los esfuerzos culturales. En 2017, Gloria fue la primera cantante y compositora cubanoamericana en recibir los Kennedy Center Honors.

Sobre Paulina Chávez:

Paulina Chávez es mejor conocida por su papel protagónico en “The Expanding Universe of Ashley Garcia” de Netflix y recientemente trabajó como personaje regular en “Fate: The Winx Saga”, también de Netflix. Una estrella en ascenso tanto en cine como en televisión, su película “The Long Game”se estrenó recientemente en el SXSW Film Festival y actualmente está disponible en Netflix. Próximamente, protagonizará junto a Billy Bob Thornton y Demi Moore la serie dramática “Landman” de Taylor Sheridan, que se estrenará en Paramount+ el 17 de noviembre. Además, protagonizará junto a Eva Longoria y Cheech Marin la película “Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip” de Disney+.