La historia interna del triunfo de Zohran Mamdani y qué le depara el futuro a Nueva York

Por Edward-Isaac Dovere, CNN

Al día siguiente del allanamiento a la casa del principal recaudador de fondos de Eric Adams, los nuevos líderes del Partido de las Familias Trabajadoras, la coalición de grupos progresistas y sindicatos, enviaron invitaciones a una reunión secreta en noviembre de 2023.

La izquierda vislumbró una forma de derrotar al alcalde que odiaban. Solo necesitaban un plan.

En la sala común de un edificio de apartamentos en Long Island City se congregaron el contralor municipal Brad Lander, el presidente del distrito de Brooklyn, Antonio Reynoso, y la senadora estatal Jessica Ramos.

Zellnor Myrie, otro senador estatal que finalmente se postuló, estaba invitado, pero no asistió.

También presente estaba Zohran Mamdani.

Todos se sorprendieron al ver a Mamdani allí.

“¿Zohran? ¿Zohran está pensando en presentarse?”, dijo a CNN Ana María Archila, copresidenta del Partido de las Familias Trabajadoras, quien ayudó a organizar la reunión, mientras se iban conociendo los votos, recordando las reacciones que hubo.

“Yo le dije: ‘No lo sé, pero sé que está pensando en quién debería postularse’”, dijo Archila.

En esa primera reunión y en varias posteriores, los otros candidatos potenciales más cercanos al anuncio mantuvieron sus planes en secreto, pero Mamdani participaba con entusiasmo, presentando y proponiendo ideas.

Durante las charlas informales, insistía en que necesitaban encontrar un candidato que se presentara con la promesa de congelar los alquileres. Creó una plataforma y un equipo de trabajo a partir de los Socialistas Democráticos de América.

El verano pasado, Mamdani le comunicó a Archila que se postulaba.

Quería combinar la estrategia de la representante Alexandria Ocasio-Cortez y el concejal de Brooklyn, Chi Ossé, para romper con la política tradicional, con una presencia impactante en redes sociales y un plan para tocar un millón de puertas, explicó.

Preguntó cuándo anunciaría el Partido de las Familias Trabajadoras (WFP, por sus siglas en inglés) qué candidato encabezaría su lista de primarias y les respondió: “Denme todo el tiempo que necesite para prepararme”.

Por aquel entonces, Mamdani seguía viajando a Albany con su amigo y aliado cercano, Jabari Brisport. En el coche, alternaban entre cantar a todo pulmón una lista de reproducción de Mika y canciones de musicales: “Hamilton”, pero también “Dear Evan Hansen”.

“Waving Through a Window” era una de sus favoritas, al menos hasta que Mamdani acababa hablando por teléfono desde el asiento del copiloto, atendiendo llamadas sin parar mientras la campaña cobraba impulso, y luego hasta altas horas de la noche en las habitaciones de hotel que compartían.

Este martes, Mamdani se presentó en el escenario ante un salón de baile repleto en Brooklyn y una audiencia nacional, citando al socialista Eugene Debs y declarándose orgulloso de todo lo que es, como el primer alcalde musulmán de la ciudad de Nueva York y el más joven en un siglo.

“Contra todo pronóstico, lo hemos logrado”, declaró Mamdani, anunciando el inicio de lo que, según él, será la agenda más ambiciosa para abordar el problema de la asequibilidad desde que Fiorello LaGuardia fue alcalde en la década de 1940. “El futuro está en nuestras manos”.

La histórica candidatura de Mamdani resuena en todo el mundo y en la política demócrata.

Sus aliados rechazan las críticas que afirman que no es un verdadero demócrata o que sus ideas solo funcionarían en la ciudad de Nueva York, bastión demócrata, en lugar de en los estados con mayor diversidad política que los demócratas deberán ganar para recuperar el poder nacional.

“Creo que nadie se lo esperaba”, dijo el defensor público Jumaane Williams, quien también asistió a las reuniones secretas, no porque fuera a postularse, sino porque querían prepararse por si Adams renunciaba y él asumía la alcaldía interina. “Pero todos dijimos que apoyaríamos aquello en lo que creemos”.

Pero cuando votó por sí mismo este martes por la mañana en el gimnasio de una escuela, recordó aquellas reuniones secretas. En la boleta electoral como candidato demócrata, Mamdani votó por sí mismo en la lista del Partido de las Familias Trabajadoras, que apoya a otros partidos, según confirmó un asesor a CNN.

Se avecinan enormes cambios

La alcaldía de Mamdani supondrá enormes cambios para la ciudad de Nueva York y su gobierno. Ha prometido medidas drásticas para que el transporte público sea gratuito y reducir el coste de la vida, incluyendo la apertura de supermercados estatales.

Según las conversaciones de CNN con tres docenas de asesores, políticos, operadores, donantes y otras personas involucradas en la campaña de Mamdani y en la política municipal, su llegada hasta aquí tras su victoria en las primarias y lo que sucede ahora fue mucho más agitado de lo que podría haber parecido una contienda contra un exgobernador caído en desgracia como Andrew Cuomo y un personaje neoyorquino perpetuamente excéntrico como Curtis Sliwa.

“Sabíamos que esta no iba a ser la última fase de la lucha”, dijo Archila, recordando la noche de las primarias. “Los multimillonarios no gastaron US$ 30 millones solo para retirarse”.

Las encuestas internas de la campaña de Mamdani tras las primarias los sorprendieron: nada, ni positivo ni negativo, parecía influir en el voto.

Abandonaron el intento de convencer a los votantes y optaron por anuncios y videos humorísticos que parodiaban programas como “The Bachelor” y “Survivor”, los cuales se viralizaron entre sus seguidores. “Nos dejamos llevar por la energía”, comentó una persona involucrada en la estrategia de campaña.

Para finales del verano, Archila y otros estaban algo preocupados por la campaña de Mamdani.

A veces parecía que la energía que lo había impulsado como candidato con menos recursos se había agotado en parte.

Tras adoptar un mensaje antioligarquista y una estrategia de responder a todas las preguntas y asistir a todos los eventos, Mamdani se tomó unas vacaciones para celebrar su boda y, a su regreso, realizó una gira privada por grupos empresariales y líderes municipales con el fin de tranquilizarlos y, tal vez, incluso cambiar algunas opiniones.

Bernie Sanders también se involucró.

Según una persona familiarizada con sus conversaciones, el senador de Vermont ordenó a sus asesores que rechazaran la petición de la campaña de Mamdani de que participara en un encuentro con los votantes en Brooklyn, ciudad natal de Sanders.

El senador argumentó que era necesario evitar que la contienda se consolidara en su contra, y creía que su presencia como figura pública podría impulsar ese cambio.

Pensó que marchar en el desfile del Día del Trabajo se convertiría en un espectáculo, que todas las cámaras captarían imágenes de los funcionarios electos que lo rodeaban a él y a Mamdani, y que, a su vez, obligaría a la gobernadora Kathy Hochul, que se mantenía al margen, a acercarse mientras caminaban juntos por la Quinta Avenida sosteniendo una pancarta de unidad.

El día anterior, el primer viernes de septiembre, Sanders pasó por el estudio del podcast de Trevor Noah.

Estaba saliendo del baño antes de que comenzara la grabación cuando un asistente le mostró un teléfono con el video recién publicado de Eric Adams en la Mansión Gracie, donde llamaba a Cuomo “una serpiente y un mentiroso”, incluyendo al exgobernador junto con Mamdani como “dos mocosos malcriados” a los que estaba decidido a derrotar.

“¡Muy bien!”, exclamó el senador de Vermont, levantando el puño.

Según Sanders, la permanencia de Adams facilitaría la vuelta a la normalidad.

“Aun así, se retirará”, dijo el senador, según una persona que transmitió la reacción a CNN, “pero esta es una muy buena noticia”.

Cuomo y sus asesores presenciaron el mismo evento de Adams, intentando convencerse de que no importaba mucho si Adams seguía en la contienda, según una persona familiarizada con el asunto.

Pero el exgobernador llevaba meses obsesionado con sacar a Adams de la carrera, incluso antes de que Cuomo lanzara su campaña para las primarias en febrero, basándose en una sensación de inevitabilidad.

“Tengo que sacar a Adams y a Sliwa del poder y entonces ganaré”, repetía Cuomo, según un colaborador que habló con él, pero que no se unió a su campaña. “Sé a quién llamar, sé a quién presionar”.

Tres semanas después, cuando Adams se retiró definitivamente —ya fuera del plazo que los asesores de Sanders y Mamdani consideraban relevante—, el equipo de Cuomo tenía dificultades para discrepar. Sliwa nunca lo hizo. A lo sumo, según declaró un asesor a CNN, ahora tenían “una oportunidad”.

“Te enfrentas al candidato demócrata en Nueva York, pero es un candidato demócrata con muchos defectos”, dijo el asesor, insistiendo sobre Mamdani: “No creo que el entusiasmo sea el mismo que en las primarias”.

El martes, Mamdani derrotó a Cuomo con facilidad de todos modos.

PARA LEER MAS SOBRE EL ARTICULO HAGA CLIC AQUI