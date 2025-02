La purga masiva de trabajadores federales crea el caos en todas las agencias – y otras noticias laborales

Por: Max Nesterak-MN Reformer

Los despidos masivos crean el caos en todas las agencias federales

La fuerza laboral civil federal de 2,3 millones de personas está sumida en el caos mientras el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental de la administración Trump, dirigido por el hombre más rico del mundo, Elon Musk, arrasa con las agencias con despidos indiscriminados de más de 200.000 empleados.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos despidió a trabajadores en respuesta a la gripe aviar, pero ahora está tratando de recontratarlos «rápidamente». El Departamento de Energía despidió a unos 325 trabajadores que mantienen el arsenal de armas nucleares del país y luego anuló la mayoría de los despidos. El Departamento de Salud y Servicios Humanos despidió a 950 empleados de los Servicios de Salud Indígenas antes de rescindir esos avisos.

Un trabajador de Minnesota para la Administración de Pequeñas Empresas fue despedido, luego recontratado, y luego despedido de nuevo en cuestión de días, informó el Star Tribune en una historia con trabajadores despedidos en el Parque Nacional Voyageurs, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano y la Administración de Servicios Generales.

La administración Trump también ha dicho «Estás despedido» a bomberos, trabajadores de seguridad aérea, trabajadores de respuesta a desastres y personal de ciberseguridad, entre miles de otros. Algunos trabajadores que aceptaron la oferta sospechosamente generosa de DOGE fueron despedidos sin indemnización.

No está claro cuántos de los aproximadamente 18.000 empleados federales de Minnesota han sido despedidos. La Oficina de Gestión de Personal no respondió a una solicitud de datos sobre los despidos que afectan a los trabajadores de Minnesota.

Los sindicatos han intentado intervenir, pero su demanda para bloquear los despidos no ha prosperado.

La purga de trabajadores federales -que ha incluido a muchos partidarios de Trump- preocupa a algunos legisladores republicanos, aunque no lo suficiente como para hacer algo más que alegar.

La senadora por Alaska Lisa Murkowski dijo que «los recortes indiscriminados de personal no son eficientes y no arreglarán el presupuesto federal», mientras que el senador por Luisiana Bill Cassidy dijo que apoya la reducción del Gobierno, pero no despidiendo a nuevos agentes del FBI.

Los recortes han perjudicado desproporcionadamente a los veteranos, ya que el Gobierno federal es el principal empleador de veteranos del país: Alrededor del 30% de la mano de obra federal son veteranos en comparación con menos del 6% en el sector privado.

El senador estatal Grant Hauschild, DFL-Hermantown, envió una carta al presidente Trump pidiéndole que revierta los recortes al Servicio Forestal de los Estados Unidos en el Bosque Nacional Superior y el Área Silvestre Boundary Waters Canoe Area.

«La decisión de suprimir estos puestos no afecta simplemente a las cifras de un presupuesto, sino a personas reales, familias reales y comunidades enteras que dependen de estos empleos. Socava los esfuerzos de quienes han dedicado su vida al servicio público, a menudo a costa de sacrificios personales, y disminuye el bienestar de las propias comunidades a las que sirven», escribió Hauschild.

1.000 trabajadores de HealthPartners anuncian una huelga

El sindicato que representa a unos 1.000 trabajadores de apoyo administrativo de HealthPartners anunció una huelga de tres días a partir del 3 de marzo en unos 30 centros, a menos que lleguen a un acuerdo sobre un nuevo contrato.\

Los trabajadores de recepción y otros empleados de apoyo de oficina del sindicato OPEIU Local 12 votaron abrumadoramente a favor de autorizar una huelga a principios de este mes, alegando aumentos «drásticos» de los costes sanitarios de los trabajadores.

Otros sindicatos han dicho que sus miembros podrían negarse a cruzar las líneas de piquete, lo que podría interrumpir las entregas y otras operaciones del sistema sanitario.

El sindicato pretende proteger las prestaciones sanitarias y la antigüedad de los trabajadores, así como los aumentos salariales y la inclusión del Día de Martin Luther King y el Día de Junio como días festivos.

El presidente de OPEIU Local 12, Devin Hogan, dijo que los trabajadores han luchado con salarios bajos: «Es inaceptable que una de las mayores empresas de Minnesota pague salarios tan bajos a los trabajadores de primera línea que tienen que recurrir a los bancos de alimentos para alimentar a sus familias».

Un portavoz de HealthPartners dijo que están «comprometidos a permanecer en la mesa de negociación para llegar a un acuerdo justo y financieramente responsable con el sindicato» y señaló que se reunirán de nuevo la próxima semana.

Republicanos y demócratas interrogan al candidato de Trump para el Departamento de Trabajo

La secretaria de Trabajo elegida por Trump, Lori Chavez DeRemer, se enfrenta a un camino incierto hacia la confirmación en el Senado después de no parecer lo suficientemente antisindical como para obtener el apoyo unificado de los republicanos, pero no lo suficientemente pro-laboral como para ganar suficientes votos demócratas para compensar la diferencia.

Chávez DeRemer, republicana e hija de un veterano Teamster, espera ser un puente entre la tradicional coalición proempresarial del Partido Republicano y su creciente base de partidarios de la clase trabajadora.

Su nombramiento ha unido a extraños compañeros de cama: Sean O’Brien, presidente de los Teamsters, y Markwayne Mullin, senador por Oklahoma. Mullin retó una vez a O’Brien a una pelea en una audiencia del comité del Senado, pero ambos se unieron para apoyar a Chávez DeRemer. Los tres aparecieron juntos en un vídeo el miércoles, con Mullin diciendo que tienen una buena relación – añadiendo que si él y O’Brien tuvieran una relación, él sería «el hombre».

Durante su único mandato como representante de Oregón en la Cámara de Representantes, Chávez DeRemer fue una de las pocas republicanas coautoras de la Ley de Protección del Derecho de Sindicalización (PRO Act), respaldada por los sindicatos, que debilitaría las leyes de «derecho al trabajo» de los estados rojos, que prohíben a los sindicatos cobrar cuotas a los no afiliados cubiertos por sus convenios colectivos. El proyecto de ley también añadiría sanciones para los empresarios que infrinjan la legislación laboral y facilitaría la sindicación de los trabajadores.

Sin embargo, durante su audiencia de confirmación en el Senado el miércoles, Chávez DeRemer se retractó de su apoyo al proyecto de ley, aunque no lo negó totalmente, lo que no pareció satisfacer ni a los fervientes partidarios ni a los detractores del proyecto. El senador Rand Paul, republicano por Kentucky, dijo previamente que votaría en contra y predijo que más de una docena de republicanos se unirían a él, aunque más tarde dijo que podría reconsiderarlo dada su negativa a eliminar las leyes de derecho al trabajo.

Chávez DeRemer también defendió el despido sin precedentes por parte de Trump de Gwynne Wilcox, miembro de la Junta Nacional de Relaciones Laborales, cuyo mandato estaba previsto hasta 2028. Wilcox está impugnando el despido en un caso que pone a prueba la autoridad ejecutiva de Trump. Su despido ha paralizado la NLRB, que ha sido el blanco de los multimillonarios partidarios de Trump, como Elon Musk y Jeff Bezos.

Trump ha nombrado a líderes más tradicionales del sector empresarial en otras áreas del Departamento de Trabajo. Ha nombrado a David Keeling, antiguo ejecutivo de seguridad de UPS y Amazon, para dirigir la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo. Amazon, en particular, tiene un sórdido historial de seguridad y se enfrenta a citaciones en Minnesota por presunta violación de la nueva ley estatal de seguridad de los trabajadores de almacén. Keeling recibió el apoyo del sindicato Teamsters, que representa a los conductores de UPS y está intentando sindicalizar a los empleados de Amazon.

Los permisos retribuidos se iniciarán con un impuesto sobre nóminas del 0,88

El nuevo programa de permisos retribuidos de Minnesota se pondrá en marcha con un impuesto sobre la nómina del 0,88% en enero de 2026, lo que supone un 25% más de lo que se propuso originalmente hace dos años, cuando la Legislatura aprobó la ley.

El Reformer informó por primera vez sobre la necesidad de una tasa más alta el año pasado, y el Departamento de Empleo y Desarrollo Económico confirmó el viernes que la licencia pagada sigue en camino de lanzarse en 2026 con un impuesto sobre la nómina del 0,88%.

El programa estatal de permisos retribuidos garantiza a los trabajadores de Minnesota 12 semanas de baja familiar retribuida y 12 semanas de baja médica retribuida al año, con un tope de 20 semanas en un solo año.

Los republicanos de la Cámara de Representantes, que actualmente controlan la cámara baja hasta las elecciones especiales del 11 de marzo, en las que se espera que compartan el control, están presentando un proyecto de ley que retrasaría un año el programa de permisos retribuidos.

La diputada Fischbach quiere reducir los ratios de personal de las residencias de ancianos

La representante estadounidense Michelle Fischbach presentó un proyecto de ley para detener una norma de la era Biden, que aún no ha entrado en vigor, que establecería niveles mínimos de dotación de personal en los hogares de ancianos.

El proyecto de ley es simbólico ya que es poco probable que el Departamento de Salud y Servicios Humanos del presidente Trump finalice la regla que la administración Biden argumentó que mejoraría la contratación y retención de trabajadores, así como la atención a los residentes.

Los opositores a la regla dijeron que establecía estándares poco realistas que habrían obligado a los hogares de ancianos a cerrar, mientras señalaban un informe encargado por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid que decía que «no hay un solo nivel de dotación de personal que garantice una atención de calidad.»

La propuesta de Fischbach recibió los elogios del lobby de residencias de ancianos de Minnesota.

«En un momento en que nos enfrentamos a una continua escasez de mano de obra, atar las manos de los proveedores para cumplir con un estándar inalcanzable no tendrá el impacto previsto de aumentar la calidad. Por el contrario, sólo pondrá en peligro el ya limitado acceso de las personas mayores a los cuidados», declaró Kari Thurlow, presidenta y consejera delegada de LeadingAge Minnesota.

Mientras tanto, las enfermeras de North Ridge Health, en New Hope, y Episcopal Church Homes, en St. Paul, anunciaron su intención de afiliarse al sindicato SEIU Healthcare Minnesota and Iowa, interrumpiendo las reuniones con los directivos y reclamando mejor dotación de personal, salarios más altos y condiciones de trabajo más seguras.