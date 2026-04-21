La seguridad escolar es un tema prioritario para los legisladores de Minnesota, pero los partidos discrepan en cuanto a las soluciones

Por: Dana Ferguson

Artículo de MPR

Los legisladores estatales regresaron este año al Capitolio con el compromiso de abordar la seguridad escolar tras el tiroteo ocurrido en agosto en la Iglesia y Escuela Católica de la Anunciación.

Sin embargo, a un mes de que finalice la sesión legislativa, aún no han logrado ponerse de acuerdo en torno a una propuesta que pueda ser aprobada en un Capitolio dividido por un estrecho margen.

Más allá de las líneas partidistas, los legisladores coinciden en que se necesita más financiación para reforzar la seguridad en las escuelas, y que los distritos deberían adoptar planes para incidentes violentos e implementar sistemas de denuncia anónima para señalar posibles amenazas.

Las disputas giran en torno a la forma de distribuir una partida de fondos aún por decidir. Tampoco están de acuerdo sobre si recomendarlas o exigirlas. Los esfuerzos del DFL por restringir el acceso a las armas de fuego se han estancado hasta ahora sin el apoyo de los republicanos.

A continuación, un resumen de lo que se está barajando y de lo que podría llegar a aprobarse.

Financiación para la seguridad escolar

El gobernador Tim Walz y los legisladores de ambas cámaras proponen fondos adicionales, pero quién recibiría la financiación y qué se podría cubrir varía según las propuestas.

Los republicanos de la Cámara de Representantes han propuesto una financiación adicional para la seguridad escolar destinada a los centros públicos tradicionales, concertados, privados y tribales. Esto permitiría contratar a más agentes de seguridad escolar, reforzar la seguridad de los centros frente a posibles intrusos o financiar la contratación de más profesionales de salud mental. Afirman que es importante destinar fondos a todos los centros escolares, dado que en Minnesota se han producido tiroteos en centros públicos, privados y tribales.

«Hacer que las escuelas sean más seguras para todos los estudiantes del estado de Minnesota: esa es la clave para nosotros hoy en día, abordar la seguridad de todos los niños en nuestras escuelas», afirmó el representante Bryan Lawrence, republicano por Princeton.

Los demócratas del Senado y Walz también propusieron financiación para la seguridad escolar destinada a escuelas públicas y no públicas. La propuesta de Walz destinaría 5 millones de dólares al centro de seguridad escolar y a subvenciones para la seguridad escolar en este presupuesto, y 10 millones en el siguiente. El Senado propone una ronda única de subvenciones de 40 millones de dólares.

Los demócratas de la Cámara de Representantes, por su parte, recomiendan más fondos para las escuelas públicas y concertadas, centrándose en la contratación de personal de apoyo especializado en salud mental. Apuntan a estudios sobre los autores de tiroteos en escuelas que sugieren que la mayoría son estudiantes o antiguos alumnos. Por eso afirman que, en lugar de centrarse en puertas o barreras a prueba de balas, los legisladores deberían financiar a personas que puedan ayudar a los jóvenes a afrontar las dificultades de sus vidas.

“¿Queremos que vivan la experiencia de entrar en un “complejo fortificado”? ¿O queremos que disfruten de un entorno acogedor y solidario en el que se les conozca, se les apoye y se les cuide?” Diputado Josiah Hill, DFL-Stillwater. “Permitir que los estudiantes, los distritos y las escuelas concertadas dejen de contar con esos profesionales in situ para cuidar de nuestros hijos y educarlos, y optar por instalar cristales antibalas u otras medidas que refuercen la estructura, tiene un coste considerable”.

La cuantía y la fuente de financiación de los fondos para la seguridad escolar también son un punto de discordia en la Cámara de Representantes.

Dada la escasez de fondos disponibles este año, los legisladores también se debaten sobre dónde encontrar dinero para las posibles subvenciones de seguridad. Esto podría formar parte de un debate presupuestario más amplio en las últimas semanas de la sesión.

Sistemas de denuncia de amenazas

Ambos partidos también están de acuerdo en crear un plan de seguridad escolar basado en datos empíricos y en que los distritos escolares elaboren planes individuales basados en ese modelo estatal. Pero existe un escollo en torno a si se les obligaría a hacerlo o si simplemente se les debería animar encarecidamente.

Los demócratas afirmaron que el estado debería exigir a las escuelas que elaboren planes de seguridad escolar y establezcan sistemas de denuncia anónimos, o bien que remitan a la comunidad escolar al sistema de denuncia estatal. La copresidenta del Comité de Finanzas Educativas de la Cámara de Representantes, Cheryl Youakim, señaló que la cuestión es urgente dado el peligro potencial al que se enfrentan las escuelas.

“Hemos llegado a un punto en el que tenemos que decir que hay que hacerlo. Tenemos que iniciar este proceso ahora mismo. No podemos seguir esperando”, afirmó Youakim. “La infancia no tiene botón de rebobinar, y no podemos permitir que otra generación más viva con miedo cuando va al colegio”.

Los republicanos coincidieron en que deben implantarse esos sistemas de denuncia y planes de seguridad. Pero señalaron que las escuelas ya se enfrentan a demasiadas obligaciones. En su lugar, recomiendan que los distritos adopten estas medidas en lugar de exigirlas.

“Queremos que las escuelas tengan la opción de sumarse a algo positivo”, afirmó la representante Peggy Bennett, republicana por Albert Lea. “Son lo suficientemente inteligentes. Pueden resolver esto. Saben reconocer lo que es bueno. No hay necesidad de imponer más obligaciones a nuestras escuelas, que ya están sobrecargadas en este momento”.

Restricciones propuestas sobre las armas de fuego

Los demócratas quieren prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad. Pero estas medidas se han estancado hasta ahora en una Cámara de Representantes empatada. A pesar de ello, los líderes del DFL planean seguir presionando porque es una parte de la ecuación de la seguridad escolar.

La propuesta de seguridad del DFL en la Cámara de Representantes también exigiría guardar bajo llave las armas de fuego en los recintos escolares y prohibiría la posesión de armas de fuego en las instalaciones escolares o durante las actividades escolares si hay carteles que indiquen que no están permitidas.

“Queremos hacer algo significativo en materia de seguridad escolar, pero eso requiere tomarse en serio el tema de las armas”, afirmó Zack Stephenson, líder del DFL en la Cámara de Representantes. «Seguiremos apoyando la seguridad de nuestras escuelas, pero la idea de que no podamos hacer nada con respecto a las armas es inaceptable para la mayoría de los habitantes de Minnesota».

Opciones de suspensión escolar para los alumnos más jóvenes

Los republicanos de la Cámara de Representantes proponen restablecer la opción de suspender a los alumnos de infantil a tercer curso de primaria cuando se comporten de forma violenta. Afirman que el resto de alumnos y el profesorado pueden verse en peligro cuando no se tiene la posibilidad de retirar a los alumnos del aula.

“Los educadores de todo el estado les suplican que escuchen lo que está sucediendo”, afirmó el representante Ben Bakeberg, republicano por Jordan. “Son educadores que están sufriendo agresiones por parte de los niños. Hablamos mucho de retener y aumentar nuestra fuerza laboral. Eso empieza por respetar a los educadores”.

Los demócratas argumentan que los alumnos necesitan más apoyo en las escuelas, no una medida para expulsarlos.

¿Qué dicen los legisladores sobre un compromiso final?

Los líderes del Comité de Financiación de la Educación de la Cámara de Representantes, que se encuentra en un empate, afirmaron que están dispuestos a trabajar juntos en un paquete de medidas de seguridad escolar de compromiso.

“Creo que es algo que hay que hacer”, afirmó Ron Kresha, copresidente del Comité de Educación de la Cámara de Representantes. “Creo que si finalmente diéramos por concluida la sesión en mayo y esa noche, al apoyar la cabeza en la almohada, no hubiéramos aprobado el paquete de medidas de seguridad escolar, sentiría una gran tristeza”.

Youakim, un miembro del DFL de Hopkins, coincidió en que podrían llegar a un acuerdo si se les diera tiempo para negociar antes de la fecha límite de clausura del 18 de mayo.

“Sé que si nos sentáramos en una sala durante un día, podríamos resolver esto”, dijo Youakim. “Estoy deseando que llegue ese momento. Y, en realidad, no es demasiado tarde para que nuestra comunidad se una y apruebe un enfoque multifacético para la seguridad escolar”.