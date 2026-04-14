Los precios de la gasolina se disparan un 21 % mientras las cifras oficiales de inflación reflejan la guerra de Trump contra Irán

Por: Ashley Murray

Artículo de MN Reformer

Las subidas de los precios de la energía provocadas por la guerra de EE. UU. e Israel en Irán impulsaron la inflación para los estadounidenses en marzo, según las últimas cifras del índice de precios al consumo publicadas el viernes.

Los costes subieron un 0,9 % en marzo en comparación con el mes anterior, lo que supone un aumento respecto al 0,3 % registrado en febrero.

Los precios de todos los artículos en conjunto, incluidos los alimentos, la energía, la vivienda y otros productos básicos como los vehículos, subieron un 3,3 % con respecto al año anterior. Se trata del mayor aumento anual desde mayo de 2024, según los datos históricos de la Oficina de Estadísticas Laborales.

Los costes del combustible impulsaron el repunte, con la gasolina y el gasóleo subiendo en conjunto un 10,9 % en marzo en comparación con el mes anterior. Por separado, los precios de la gasolina se dispararon un 21,2 % en marzo. El coste de los billetes de avión, impulsado en gran medida por los precios del combustible para aviones, subió un 2,7 % en marzo, frente al aumento del 1,4 % registrado en febrero.

El presidente Donald Trump lanzó la guerra conjunta contra Irán junto con Israel el 28 de febrero. En respuesta a la intensa campaña de bombardeos que acabó con la vida del líder supremo del país y de numerosos altos cargos, el régimen iraní cerró de facto el estrecho de Ormuz, un estrecho paso de entrada y salida del golfo Pérsico vital para el transporte de una quinta parte del petróleo mundial.

Según la AAA, el viernes los estadounidenses pagaban una media de 4,15 dólares por galón de gasolina normal en todo el país. La media del gasóleo en EE. UU. es de 5,68 dólares por galón.

Antes de la guerra, el precio del galón de gasolina normal no había superado los 3 dólares en todo el año.

El control de facto del estrecho de Ormuz por parte de Irán, mediante la amenaza de atacar a cualquier petrolero —salvo a unos pocos de países amigos—, ha provocado la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado mundial del petróleo, según la Agencia Internacional de la Energía.

A pesar del frágil alto el fuego acordado el martes por la noche, hora del Este, Irán sigue controlando el estrecho. Diez petroleros transitaron por la vía marítima el martes, y solo uno el miércoles, según las últimas cifras disponibles del Centro Conjunto de Información Marítima, que realiza un seguimiento de los petroleros y buques de carga de todo el mundo que transmiten datos de localización.

Antes de la guerra, aproximadamente 140 buques transitaban libremente cada día por el estrecho de Ormuz.

Los demócratas se lanzan sobre la cuestión de la asequibilidad

Los demócratas culparon el viernes a Trump del aumento de la inflación, ya que la asequibilidad se perfila como quizás la cuestión más importante de cara a las elecciones de mitad de mandato de 2026 en noviembre, que determinarán el control del Congreso.

El presidente del Comité Nacional Demócrata, Ken Martin, afirmó que el presidente está «llevando al límite a las familias trabajadoras».

«Trump prometió “bajar los precios desde el primer día”, y en su lugar ha desatado una guerra comercial descontrolada y ha iniciado una guerra impopular con Irán. ¿Y qué han obtenido los estadounidenses a cambio? Nada, salvo precios aún más altos. Los estadounidenses están hartos de que este presidente anteponga sus propios intereses y utilice el dinero que ellos ganan con tanto esfuerzo para financiar su guerra, en lugar de hacer que la asistencia sanitaria sea más asequible o ampliar el acceso a los servicios de guardería», declaró Martin en un comunicado el viernes por la mañana.

El subsecretario de prensa adjunto de la Casa Blanca, Kush Desai, respondió a las cifras de inflación afirmando que el presidente «siempre ha sido claro sobre las perturbaciones a corto plazo como resultado de la Operación Epic Fury, perturbaciones que la Administración ha estado trabajando diligentemente para mitigar».

«Aunque los precios de la gasolina y la energía están experimentando volatilidad, los precios de los huevos, la carne de vacuno, los medicamentos recetados, los lácteos y otros productos básicos para el hogar están bajando o se mantienen estables gracias a las políticas del presidente Trump. Mientras la Administración garantiza el libre flujo de energía a través del estrecho de Ormuz, la economía estadounidense mantiene una trayectoria sólida gracias a la firme agenda de la Administración en materia de oferta, que incluye recortes fiscales, desregulación y abundancia energética», escribió Desai en un comunicado publicado el viernes por la mañana en las redes sociales.

Otros gastos

El índice de precios de los alimentos para consumo doméstico descendió un 0,2 % con respecto al mes anterior, pero aumentó un 1,9 % respecto al mismo mes del año anterior.

Los precios de las frutas y verduras subieron un 1 % en marzo con respecto al mes anterior, pero los de la carne, las aves, el pescado y los huevos bajaron un 0,6 %, según las últimas cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

El índice de precios de los artículos, excluidos los alimentos y la energía, subió un 0,2 % en marzo, igualando el aumento registrado en febrero. El coste de todos los artículos, excluidos los alimentos y la energía, subió un 2,6 % en los últimos 12 meses.