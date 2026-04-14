El distrito de Spring Lake Park suspende las clases tras un ciberataque

Por: Estelle Timar-Wilcox

Artículo redactado por MPR

Las escuelas de Spring Lake Park permanecerán cerradas este lunes tras un ciberataque, según un comunicado del distrito.

En un aviso publicado en su página web, el distrito afirma que su equipo técnico descubrió el domingo que un agente externo había accedido a los sistemas internos de las escuelas. El personal apagó dichos sistemas para impedir cualquier acceso posterior, y algunos siguen sin funcionar. El distrito afirma que esos sistemas son «necesarios para que las clases se desarrollen con seguridad».

Se han cancelado las clases para los 6.000 alumnos del distrito del norte del área metropolitana. También se han cancelado los servicios de guardería, las actividades extraescolares y los programas de educación comunitaria.

El ataque se produjo una semana después de un incidente similar en el condado de Winona, donde un ciberataque provocó el cierre del principal sistema informático del condado. Se trata del último de una serie creciente de ataques contra los sistemas tecnológicos de los gobiernos locales.

El distrito está colaborando con un equipo externo de ciberseguridad y con las fuerzas del orden para solucionar el problema y ha indicado que tiene previsto informar a los alumnos y a las familias el lunes.