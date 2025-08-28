La semana negra en la que los conflictos de Noroña jugaron con los límites de Morena

El presidente del Senado colecciona varias polémicas, como insultar a funcionarios o enfrentar a su partido por la unidad, y las corona con los señalamientos por una casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán

Por: Micaela Varela-El Pais

Uno detrás de otro. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, colecciona titulares cargados de controversia por sus desplantes, sus comentarios desafortunados y, en la última entrega, por la compra de una casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán. En los últimos días, ha insultado abiertamente al cónsul de México en Miami y ha obligado a la presidenta, Claudia Sheinbaum, a intervenir para desmentir sus comentarios sobre la unidad dentro de Morena. Las explicaciones sobre su patrimonio llegan en un momento saturado de críticas por su lengua afilada que no deja de levantar ampollas.

El presidente del Senado es ampliamente conocido por su falta de filtro y discreción, que en repetidas ocasiones le ha llevado a enfrentarse desde su trinchera de la independencia con los de su propio partido. Su incorporación a Morena y su ascenso al frente del Senado no han servido para rebajar su tono contestatario y mordaz. Después de que el portal Eme Equis difundiera su declaración patrimonial en la que aparece la compra de una casa de 1.201 metros cuadrados en Tepoztlán por 12 millones de pesos y la adquisición de una camioneta de 1,5 millones de pesos, la lluvia de críticas por incumplir el mandamiento de austeridad de la autodenominada Cuarta Transformación le ha calado. “Yo no tengo ninguna obligación personal de ser austero”, ha zanjado Noroña este martes en conferencia de prensa y ha insistido que la propiedad con vistas a la montaña y un amplio jardín es usual para la clase media y que la compró a crédito. “Díganos qué vehículo tenemos que tener, en qué restaurantes tenemos que comer”, le ha increpado al periodista.

No es la primera vez que los gastos de Noroña han sido cuestionados. Cuando intentaba convertirse en candidato presidencial dentro de Morena en 2022, fue criticado por comprar en un supermercado City Market, que vende productos gourmet. Noroña defendió su derecho a comprar donde él quisiera y calificó a sus críticos de “acomplejados”. Ahora vuelve a justificar su estilo de vida. “He trabajado muy duro para tener lo que tengo, y lo he ganado con honestidad. Nadie me ha regalado nada”, ha sentenciado después de exhibir las declaraciones patrimoniales de políticos de la oposición y pedir que se investiguen.

La polémica por su patrimonio y sus ingresos como funcionario público, columnista y creador de contenido en YouTube cae en un saco ya lleno por los conflictos con Morena. Sus últimas declaraciones sobre una fractura del movimiento, en un momento de crisis de credibilidad por el apego a los ideales y la deriva política de sus integrantes. “La oposición fuerte, espero que para eso falte mucho y tarde mucho en suceder, va a salir de nuestro movimiento”, llegó a decir el presidente del Senado, alimentando la sombra de ruptura interna. La presidenta, Claudia Sheinbaum, se apresuró a hacer un llamado por la unión y a poner en evidencia a Noroña. “Hay mucha unidad de nuestro movimiento, mucha. No coincido en nada de lo que dijo”, sentenció desde Palacio Nacional.

El partido que le acogió de rebote después de que quedara tercero en la encuesta interna para la contienda presidencial ha tenido que arreglar muchos de los descalabros públicos de Noroña. Después de que el dirigente del PT reclamara un lugar en el gabinete tras las elecciones, consiguió presionar al oficialismo hasta que le concedieron la presidencia del Senado. Sin embargo, el premio de consolación no fue suficiente para aplacar los enfrentamientos constantes. Desde discursos con diplomacia nula hasta gastos ostentosos que chocan con los principios del partido, como el último vuelo a Roma en el que se le acusó de viajar en primera clase. La oposición no ha dudado en usar sus traspiés para señalar la falta de coherencia de la 4T.

Con todo, Noroña no parece escatimar ni medir sus palabras en sus intervenciones en vivo. En una de las últimas, grabada con el esplendor de su jardín en Tepoztlán detrás, llama abiertamente “cretino” al cónsul de Miami por asegurar que los migrantes mexicanos detenidos en Alligator Alcatraz están en buenas condiciones después de visitar el centro.

Las peleas que protagoniza el presidente del Senado juegan a encontrar los límites de su aceptación pública, pero Noroña se mantiene fiel a su perfil belicoso sin miedo a las represalias. Hace apenas un año, tuvo una riña con un abogado en las salas de espera VIP Aeropuerto Internacional de Ciudad de México en el que llamó “imbécil” al hombre que le confrontó. El conflicto terminó en un acto de disculpa pública en el que el abogado tuvo que agachar la cabeza ante Noroña, pese a las críticas que señalaron la escena como un abuso de poder y un uso indebido de la investidura pública para doblegar a un ciudadano. La tolerancia de su partido ante los incesantes episodios incómodos se sigue estirando y Noroña no teme llegar al punto de ruptura.