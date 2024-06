Las comunidades inundadas de Minnesota inician la transición de la lucha a la recuperación

Por: Mathew Holding Eagle III

Las lluvias torrenciales han terminado, pero el agua sigue subiendo en algunas comunidades de Minnesota. La atención empieza a centrarse en la recuperación tras las inundaciones, pero los responsables de seguridad pública insisten en que sigue siendo necesaria la vigilancia y los voluntarios.

En Waterville, donde los voluntarios llenaron 70.000 sacos de arena en los últimos días, el jefe de policía y gestor de emergencias John Manning dijo que es vital que los miembros del público respeten las barreras de seguridad alrededor de la comunidad. También dijo que incluso cuando no hay señales o advertencias, las personas que conducen a través del agua deben tener cuidado.

“Por favor, conduzcan muy, muy despacio. Nada de remolinos para que no perdamos sacos de arena y no metamos más agua en las casas”, dijo. “Para ir un paso más allá, con los sistemas fluviales y el gran volumen de agua que está corriendo a través, la velocidad de eso, no podemos asegurar lo que está haciendo a nuestros sistemas de puentes que están aquí. Así que, de nuevo, mucho, mucho cuidado”.

EE.UU. Sens. Amy Klobuchar y Tina Smith se reunieron con funcionarios el domingo y recorrieron las comunidades de Carver, Waterville y Northfield.

Smith dijo que incluso sólo conducir en Waterville, el trabajo duro y el saco de arena hecho por la comunidad era evidente.

“Se pueden ver las bombas de sumidero sacando agua a borbotones de los sótanos de la gente”, dijo. “Y es realmente difícil de ver, sólo de imaginar lo que es tener toda tu casa inutilizable a causa del agua”.

Tanto Smith como Klobuchar se mostraron esperanzados por el esfuerzo comunitario en la lucha contra las inundaciones, pero subrayaron la necesidad de más ayuda en algunas comunidades.

El Jefe Manning también se mostró agradecido por la amplia respuesta. “Realmente demuestra la calidad de la gente que ha venido. Hubo un caballero que voló hasta aquí desde California, creo, y otro que vino desde Arizona para ayudar. Es muy conmovedor”.

Funcionarios en Waterville y Northfield dijo que es demasiado pronto para estimar cuánto daño cada comunidad ha sufrido.

El Director de Desarrollo Comunitario de Northfield, David Bennett, dijo que esperan saber más pronto. “Una vez que el agua comience a retroceder, entonces usted realmente va a ver la limpieza y el desorden y el sedimento y todo ese tipo de cosas que quedan atrás. Así que eso es el trabajo que viene en el futuro una vez que el agua comienza a retroceder “.

Esas estimaciones serán necesarias para que las comunidades puedan solicitar fondos estatales y federales para catástrofes.

También está la cuestión de si éstas son las peores inundaciones que han sufrido estas comunidades. Varios dicen que, si no es la peor, le sigue de cerca.

Carver “no es ajena a las inundaciones

El domingo, el alcalde de Carver, Courtney Johnson, se reunió con Klobuchar y Smith para inspeccionar las inundaciones en la histórica ciudad enclavada a orillas del río Minnesota.

“Carver no es ajena a las inundaciones”, dijo Johnson. “Apostaría a que no es exagerado decir que probablemente haya agua en el 90% de los sótanos del centro ahora mismo”.

Pero eso, dijo el alcalde, es “relativamente menor” daños por inundaciones hasta ahora.

El nivel del agua es ahora de unos 28 pies, pero se prevé que suba a 34 pies la semana que viene, dijo Johnson.

La mayor necesidad de Carver es un estimado de $ 13 millones para terminar la rehabilitación de un dique centro de la ciudad. El dique es más de una milla de largo y se remonta a la década de 1960, cuando fue construido por primera vez para proteger a la ciudad de desbordamiento del río Minnesota.

“Tenemos que mirar a largo plazo. Y por eso presentamos una solicitud federal para mejorar este dique de cara al futuro”, declaró Klobuchar.

Los senadores y el representante federal Tom Emmer buscan financiación para el dique. A Johnson le encantaría que las obras comenzaran en 2025.

“Esperamos tener las palas en el suelo ya el próximo verano”, dijo Johnson. “Pero de forma más inmediata, nos enfrentamos a una cresta que puede hacer historia y que será la segunda más alta desde 1965. Así que tenemos un plan en marcha. Tenemos a la gente adecuada en la mesa, y confío en que llegaremos hasta la semana que viene en este momento.”

Hasta entonces, según Johnson, Carver dormirá con un ojo abierto.

Nate Roise y su mujer son propietarios del Getaway Motor Cafe, en el centro de Carver, uno de los muchos negocios afectados por las inundaciones. Por suerte, el café sólo ha sufrido daños menores gracias al dique y a su sistema de bombas de sumidero.

Pero muchos negocios y casas no están equipados con una bomba de sumidero para ayudar a eliminar el agua.

“A medida que el agua sube más y más por el dique, me pongo un poco más nervioso”, dice Roise. “Pero tenemos un buen plan e invertimos en las medidas preventivas adecuadas, pero ya veremos qué pasa. Los próximos dos días lo dirán todo”.

Las comunidades de Minnesota siguen vigilando

En otras partes de Minnesota, las comunidades siguen vigilando los niveles de agua. El condado de Rice declaró el estado de emergencia el sábado. Se pronosticó que el río Cannon en Northfield alcanzaría su nivel máximo a la 1 a.m. del domingo. Faribault abrió una estación de autoservicio de sacos de arena. Y Morristown proporcionó a los residentes bolsas de arena en su edificio de obras públicas.

Al igual que muchos otros lugares, el condado de Rice ha colocado barricadas en las carreteras inundadas. Pero algunos conductores ignoran las barricadas. Joseph Johnson, director de gestión de emergencias del condado, dijo que la gente debe evitar esa tentación.

“Da la vuelta, no te ahogues”, dijo Johnson. “No sabes lo que ha pasado en las últimas 24 horas en esa carretera. Podría estar arrasada. Se necesitan alrededor de 12 pulgadas de agua para arrastrar un vehículo y alrededor de 6 pulgadas para arrastrarte. El agua se está moviendo en este momento, es extremadamente peligroso en este momento para estar en el agua de la inundación “.

Windom, una ciudad de unos 4.800 habitantes, recibió 1,25 pulgadas de lluvia además de los fuertes aguaceros anteriores, y el río Des Moines tuvo allí una cresta récord.

“Nos está costando mucho mantener el ritmo, levantar barricadas”, dijo Jenny Quaid, miembro del consejo municipal. “Colocamos barricadas y, de repente, el agua sube tanto que las barricadas vuelven a estar en el agua”.

Brent Hewett, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, dijo que el sur de Minnesota ha sido duramente golpeado en los últimos dos días, recibiendo entre 7 y 10 pulgadas de lluvia. Lluvias similares sumergieron la ciudad de Cook, en el noreste de Minnesota, la semana pasada.

Según Hewett, las lluvias se produjeron después de una prolongada sequía y un invierno seco, pero cualquier otra lluvia podría provocar un desastre.

“Desgraciadamente, ahora que ha llovido tanto en esta zona, incluso un centímetro de más puede causar este tipo de inundaciones urbanas o de calles”, dijo Hewett.