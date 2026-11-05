LO POSIBLE COBRA FORMA EN COMUNIDADES DE TODO MINNESOTA
El poder de lo posible (The Power of Possible), una nueva iniciativa de Saint Paul & Minnesota Foundation, pone de relieve las historias de personas y comunidades que generan cambios, tanto con acciones audaces como con otras que transforman profundamente sin llamar la atención.
“Aun con nuestras diferencias, nos importan las mismas cosas: que nuestras familias estén bien; que podamos pagar nuestras cuentas; que nos alcance para la comida y la gasolina; y que podamos construir la vida que hemos soñado para nosotros, nuestros hijos y nuestros vecindarios,” expresó Chanda Smith Baker, presidenta y directora ejecutiva de la Fundación.
“Soñar a solas con un futuro mejor puede dar miedo. El poder de lo posible es una invitación a soñar juntos y a dejarnos inspirar por el trabajo de los demás.
La idea que inspira El poder de lo posible es sencilla, pero de gran alcance: los cambios significativos comienzan cuando las personas deciden creer que el mañana puede ser distinto al presente.
Fundada en 1940, la Fundación crea vínculos en todo Minnesota al reunir a donantes, organizaciones sin fines de lucro y aliados comunitarios para apoyar soluciones basadas en la experiencia directa de las comunidades. Trabaja junto a ellas para coordinar recursos, fortalecer relaciones y llevar las ideas a la práctica.
“Nuestro papel no es tener todas las respuestas, sino estar presentes en las comunidades, donde se encuentran esas respuestas.”
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