Los inmigrantes son una parte vital de nuestras comunidades de Minnesota. Debemos actuar para protegerlos.

Con la sesión legislativa de 2025 que se abre esta semana, los legisladores tienen de nuevo la oportunidad de hacer de Minnesota un estado santuario.

por Minha Ali-Sahan Journal

Con la toma de posesión del presidente electo Donald Trump en el horizonte, es hora de empezar a pensar críticamente sobre los cambios políticos – incluyendo los de un tema central de la campaña: la inmigración.

Las ciudades santuario son un componente integral de cómo se protege a los inmigrantes indocumentados en Minnesota, y por ello Minneapolis debería mantenerse como una de ellas.

El impacto positivo que los inmigrantes tienen en la comunidad de Minnesota está bien documentado: Realizan trabajos esenciales en sectores como la construcción, la hostelería y la agricultura, y también contribuyen en gran medida a la cultura de las comunidades en las que viven.

Yo procedo de inmigrantes. Mi padre, que es un cardiólogo muy culto, es inmigrante. La mayor parte de mi familia es inmigrante. Crecí con inmigrantes de todo el mundo: ucranianos, coreanos, filipinos, libaneses y muchos más. No puedo imaginar mi vida sin inmigrantes.

Lo he comprobado por mí misma: los inmigrantes son algunas de las personas más trabajadoras de Estados Unidos. No «quitan» nada a este país. En todo caso, sólo les he visto dar. Así que, ¿por qué no íbamos a proteger algo que también les hemos dado a ellos?

Pero los inmigrantes siguen sin estar seguros.

Donald Trump ha prometido en repetidas ocasiones tomar medidas para restringir tanto la inmigración legal como la ilegal en el país, y ya ha amenazado con utilizar la fuerza militar contra las ciudades santuario y con retirarles importantes fondos federales.

Él no ha sido todo hablar, ya sea; el 25 de enero de 2017, de su primer mandato, firmó la Orden Ejecutiva 13768, que según el Consejo Americano de Inmigración «anunció una expansión masiva de la aplicación de la inmigración interior.» «[Definió] las prioridades de aplicación de manera tan amplia que coloca a todas las personas no autorizadas en riesgo de deportación, incluidas las familias, los residentes de larga data y los ‘Dreamers’ (aquellos que fueron traídos a este país cuando eran niños.)»

Comprensiblemente, el miedo ya se ha instalado sobre innumerables migrantes; ¿quién puede decir que no emitirá una orden ejecutiva similar durante su segundo mandato? Ma Elena Gutiérrez, directora de la organización benéfica Fe y Justicia, dijo recientemente a Southside Pride que, tras los resultados de las elecciones, recibió llamadas de inmigrantes de Minneapolis pidiendo orientación sobre qué hacer a continuación.

Y los inmigrantes no son los únicos que pueden perder algo: ciudades enteras también. Ciudades más grandes, como Nueva York, podrían perder miles de millones si la administración entrante de Trump se centra en su financiación federal por sus políticas de ciudades santuario. Minneapolis también podría verse afectada.

Además, estos inmigrantes han criado a niños nacidos legítimamente en Estados Unidos. Su deportación tendrá consecuencias obvias y graves para estas familias y las comunidades a las que pertenecen. No se les puede quitar el poco apoyo que reciben, y la mayor parte no procede de la propia ciudad, sino de organizaciones más pequeñas de la zona, como iglesias, organizaciones benéficas o centros de refugiados.

Ahora, ante las hostiles advertencias de la administración Trump, se ven obligados a recurrir unos a otros y a buscar el apoyo de organizaciones como la ACLU. Estos grupos son el último pilar que sostiene a los inmigrantes indocumentados.

Diane Haines, directora espiritual de la Iglesia Unida de Cristo Mayflower -que es una comunidad santuario- en Minneapolis, está de acuerdo con esto.

«No hay red de seguridad para ellos», me dijo durante una entrevista en diciembre. «Cuando cruzan la frontera y llegan a Minnesota, no hay ayudas para la vivienda ni para la alimentación. La única [prestación] que se me ocurre es que los niños puedan ir a la escuela, pero tienen que encontrar trabajo.»

Según Haines, estos inmigrantes suelen tardar unos seis meses en conseguir un permiso de trabajo, «pero mientras tanto, tienen todas estas necesidades. ¿Dónde van a vivir? ¿Cómo van a pagarse?».

La propia Haines ha hecho varios viajes a la frontera en los últimos 10 años, realizando trabajos con la iglesia. Este mes, ella y otros miembros de Mayflower viajarán al muro fronterizo junto a un pastor de la Iglesia Unida de Cristo.

Allí visitarán un albergue para conocer el estado de quienes esperan ser entrevistados en la frontera. Además, hablarán con el sheriff de Arizona, un periodista que escribe para The Border Chronicle y un nativo americano que vive en la zona, con el fin de obtener varias perspectivas sobre cómo el muro afecta negativamente no sólo a quienes esperan en la frontera.

Señala cómo la Iglesia del Mayflower también es pionera en la defensa de los derechos, y así es como entramos en el tema de la Ley de la Estrella del Norte.

Versiones del proyecto de ley, que limitaría la cooperación estatal y local con las agencias federales en la aplicación de la inmigración civil, se introdujeron en 2021 y 2024. Aunque el proyecto de ley no fue aprobado en ambas ocasiones, la Legislatura de Minnesota se reunirá de nuevo el martes 14 de enero, abriendo la posibilidad de que la Ley Estrella del Norte resurja.

Haines y sus compañeros de iglesia están «aterrorizados» por el segundo mandato de Trump y por lo que implica para los migrantes, enfatizando que lo que él «está tratando de hacer…[no] es legal.»

«Estamos tratando de organizarnos», afirma Haines. «Tenemos que reunirnos… con los inmigrantes para averiguar qué necesitan de nosotros. Cómo podemos apoyarles mejor».

La respuesta a esta pregunta es complicada. Dado que el cambio visible sólo puede producirse a nivel estatal, la mayor parte de la responsabilidad recae en nuestros legisladores, cargos electos locales y policía local.

Simplemente volver a insistir en nuestro compromiso de proteger a los inmigrantes es de suma importancia, pero volver a situar la Ley de la Estrella del Norte en el primer plano del trabajo de los legisladores y convertirla en una prioridad durante las reuniones a medida que se acerque la toma de posesión hará que se convierta en una cuestión relevante.

Educarse sobre política exterior (especialmente la de Trump) y ofrecerse como voluntario en organizaciones locales que apoyan a los migrantes puede ayudar mucho. Puedes concienciar sobre las ciudades santuario, su propósito y su relevancia hoy en día.