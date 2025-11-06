Sergio Fajardo, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella encabezan la intención de voto en la carrera presidencial de Colombia

La primera encuesta electoral luego de la polémica veda a los sondeos de opinión comienza a despejar una concurrida campaña con decenas de aspirantes

Por: Santiago Torrado-El Pais

Sergio Fajardo, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella asoman la cabeza en el nutrido pelotón de aspirantes presidenciales para suceder a Gustavo Petro en las elecciones de 2026. Esos tres aspirantes –de centro, izquierda y derecha, respectivamente– lideran los distintos grupos o bloques medidos en la última Polimétrica, la más reciente encuesta de la firma Cifras y Conceptos divulgada este miércoles por Caracol Radio. Es la primera que se conoce desde que se acabó la veda de varios meses que imponía una nueva ley sobre los estudios de opinión electoral, y también la primera que mide a Cepeda como candidato del Pacto Histórico, tras ganar la consulta popular del domingo 26 de octubre.

Ante una campaña tan concurrida y fragmentada, la encuesta midió más de 90 nombres. Lo hizo por medio de nueve grupos, distribuidos de acuerdo con distintos bloques y potenciales alianzas, a la espera de que se decanten. La principal conclusión del estudio es que Fajardo, Cepeda y De la Espriella constituyen el lote de los “escapados” con respecto al pelotón, en una metáfora tomada del ciclismo. Después de haber pasado por el filtro de los grupos, cada uno de ellos tiene una intención general de voto entre el 9 y el 13%, aunque no se divulgaron las cifras específicas. “El 62% [de los consultados] aún no tiene claro o decidido a quién votar por la Presidencia. El juego está abierto”, ha explicado César Caballero, presidente de Cifras y Conceptos.

La izquierda es el único bloque que ya cuenta con un aspirante presidencial en firme, luego de que Cepeda emergiera como el ganador de la accidentada consulta del Pacto Histórico, la coalición que respalda a Petro. El plan del progresismo pasa por medirse en otra consulta interpartidista que se realizará el mismo día de las elecciones legislativas, el 8 de marzo del próximo año, la del llamado Frente Amplio, para tener un candidato único que congregue a varios sectores de centroizquierda. En ese grupo, Cepeda aparece con el 24% de intención de voto, seguido por el exsenador Roy Barreras con el 10%. Los exgobernadores Carlos Caicedo (Magdalena) y Camilo Romero (Nariño) aparecen con el 2%. El 62% de los consultados, que pudieron declarar su intención de voto en todos los grupos, no apoyaría ninguno de esos nombres.

En su respectivo grupo, Fajardo fue medido junto a Claudia López, los dos aspirantes que representan más nítidamente el centro político. El exalcalde de Medellín aparece con el 24% de las preferencias, por el 13% de la exalcaldesa de Bogotá –quien ha prometido que seguirá por su cuenta hasta el final–. Un 63% de los encuestados no apoyaría a ninguno de los dos.

El aspirante de ultraderecha Abelardo de la Espriella, quien se acaba de dar un baño de masas este lunes en Bogotá, también irrumpe en las mediciones. El polémico abogado penalista emerge a la cabeza de su grupo, que lo empaqueta junto a la comunicadora Vicky Dávila y el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón. De la Espriella tiene el 17% de intención de voto, frente al 10% de Dávila y el 6% de Pinzón. Un 67% de los consultados no apoyaría a ninguno de ellos.

También en la derecha, el Centro Democrático, el partido fundado y dirigido por el expresidente Álvaro Uribe, quien busca regresar al Senado, anunciará a su candidato el 28 de noviembre, escogido por una encuesta. En ese grupo, Miguel Uribe Londoño –el padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay– aparece a la cabeza con el 12% de intención de voto. Le siguen Paloma Valencia (9%), María Fernanda Cabal (5%), Paola Holguín (2%) y Andrés Guerra (2%). Un 70% de los encuestados no apoyaría ningún nombre de ese bloque.

En otro de los grupos, el que reúne a varios aspirantes de centroderecha que han convocado una incipiente alianza, aparece como líder el exsenador Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo, con el 16%. Después figuran el también exsenador David Luna (8%), Juan Daniel Oviedo (6%) y el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas (5%). El 65% no apoyaría a ninguno.

Después de haber pasado por el ejercicio de los grupos, el esperado estudio de opinión preguntó también por la intención de voto general. Aunque no divulgó los datos concretos de cada candidato para esa respuesta, sí los ubicó en varios lotes. Detrás de Fajardo, Cepeda y De la Espriella, los “escapados”, hay un segundo lote de “perseguidores”, para seguir con las metáforas del ciclismo, que tiene entre el 5 y el 8%. Ahí aparecen Claudia López, Juan Manuel Galán, Roy Barreras, Vicky Dávila, Miguel Uribe Londoño, David Luna y el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria.

Con la llegada de noviembre, terminó la controversial (e inédita) veda a las encuestas de intención de voto que estaba en vigor desde julio. Aunque el ansiado regreso de los estudios de opinión comienza a despejar el panorama, a la espera de que se decanten los bloques y las alianzas en lo que resta de este año, la misma ley que los restringía –y que está demandada ante la Corte Constitucional– impone unas condiciones de las que se han quejado con insistencia las encuestadoras, pues alegan que disparan los costos.