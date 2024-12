Tras construir vidas en Minnesota, muchos venezolanos temen que se revoque el TPS

Los venezolanos son el mayor grupo protegido de la deportación a través del Estatus de Protección Temporal, que el presidente electo Donald Trump ha prometido recortar.

por Elza Goffaux y Cynthia Tu-Sahan Journal

Cuando estallaron las protestas tras las controvertidas elecciones venezolanas de este verano, Miguel David Pacheco Gómez siguió las manifestaciones y la represión gubernamental en las redes sociales. Desde su hogar adoptivo en Hopkins, buscó formas de mostrar su apoyo a la líder opositora María Corina Machado.

El exorganizador estudiantil huyó por primera vez de Venezuela en 2016, un año en el que cientos de miles de personas salieron a las calles para protestar contra las políticas económicas y exigir el revocatorio del presidente Nicolás Maduro.

«Me siento triste por no poder estar allí en este momento, también para hacer mi parte, salir a protestar», dijo Pacheco Gómez desde la banda de un partido de softbol en septiembre. «Pero creo que también sería en vano, quizás estaría preso, estaría muerto o me estarían torturando».

Pacheco Gómez llegó a Estados Unidos en 2021 y se dirigió a Minnesota, donde se unió a una unida comunidad de inmigrantes y solicitantes de asilo venezolanos que casi se ha duplicado en los últimos tres años.

Uno de cada cuatro venezolanos ha huido del país en los últimos años debido a la agitación política y económica. Aunque la mayoría aterrizó en países vecinos, más de 500.000 se encuentran actualmente en Estados Unidos, donde muchos pueden acogerse al Estatus de Protección Temporal (TPS) o a otro programa, el de libertad condicional humanitaria.

Pero la elección de Donald Trump ha hecho que el futuro sea incierto para muchos venezolanos, ya que ha amenazado con reducir los programas que protegen a más de un millón de inmigrantes y llevar a cabo las mayores deportaciones masivas de la historia de Estados Unidos.

Ana Pottratz Acosta, abogada de inmigración que enseña en la Escuela de Derecho Mitchell Hamline, aconseja a quienes no tienen la ciudadanía estadounidense que hablen con un abogado y se pongan en la posición más segura posible.

«Creo que tenemos que esperar y ver qué pasa con la administración entrante de Trump en términos de cuál es su decisión de volver a designar a Venezuela para el TPS», dijo Pottratz Acosta, señalando que el secretario de Seguridad Nacional tiene que demostrar que la situación en Venezuela ha mejorado para poner fin a la designación.

«El problema ahora mismo en Venezuela es que la situación desde octubre de 2023, cuando se rediseñó el TPS, ha empeorado muchísimo», dijo Pottratz Acosta.

Una comunidad en crecimiento

Hace cuatro años, cuando comenzó la Liga de Softbol Venezolana local, sólo jugaban cuatro equipos. Ahora, doce equipos compiten de abril a octubre cada año, cada uno representando una zona geográfica del país.

Pacheco Gómez se unió a la liga hace dos años, invitado por un amigo. Dirige un equipo llamado Los Niños de la Tapicería, en honor de su iglesia.

La iglesia es uno de los centros de la comunidad venezolana; la liga de softball, otro. Fernando Rivas, cofundador de la liga, dice que es una forma de establecer contactos y también de ayudar a incubar nuevas empresas. Los vendedores de comida se instalan en los partidos y también patrocinan a los equipos.

«Son emprendedores que están empezando, no tienen un restaurante ni nada», dijo Rivas, quien emigró de Venezuela a Minnesota en 2018. «De ahí sacan un food truck y luego un restaurante».

Vestidas con delantales y gorras rojas, Johanna Bravo y Zonia Celis habían montado su puesto en un partido en septiembre. La pareja vende shawarma y papa loca, un plato de patatas venezolano cubierto de carne picada de cerdo, ternera, pollo, bacon y queso.

Celis llegó primero a Minnesota, en abril de 2022. Más tarde, Bravo se unió a ella. La pareja se conoció en Ecuador, país natal de Bravo, adonde Celis viajó tras dejar Venezuela. Las dos mujeres decidieron trasladarse a Estados Unidos huyendo de la homofobia en sus respectivos países. En Ecuador, Johanna Bravo recibió amenazas de muerte por su orientación sexual y fue golpeada y tiroteada. Cuando huyó, tuvo que dejar atrás a su hija.

Como venezolana, Celis tenía derecho al TPS. Entre semana trabaja en una tienda de decoración y los fines de semana vende comida. En Venezuela ya tenía un negocio de comida y jugaba al softball. Bravo, que lleva año y medio en Estados Unidos, no tiene permiso de trabajo y no puede acogerse al TPS. Ambos solicitaron asilo y la pareja espera tener un camión de comida en el futuro.

«Me gusta la gente venezolana, son muy alegres, como en mi país», dijo Bravo en el partido de softbol, un poco antes de que empezara a sonar algo de música en el campo. «Me identifico con este ambiente, porque nosotros somos así: los costeños de Ecuador».

Una acumulación de casos de asilo

Hace diez años, Melissa Melnick González fundó la Tapestry Church, una iglesia luterana que ofrece servicios en español e inglés. Algunos miembros de la comunidad eran de Venezuela, la mayoría músicos, recuerda. Pero es principalmente desde principios de 2023 que la comunidad venezolana en la iglesia ha crecido.

«La mayoría de los venezolanos no vienen como refugiados», dijo Melnick González. «E incluso si tienen TPS, no califican para mucha asistencia, así que terminamos juntando las cosas que podemos hacer».

Algunos solicitan asilo cuando llegan a los EE. UU. La acumulación de asilo en el Tribunal de Inmigración de Bloomington ha crecido de siete casos en 2018 a 931 casos este año.

Melnick González proporciona ayuda para encontrar ropa, empleos y ayuda con asuntos legales. «Las personas que han estado llegando más recientemente tienen muchos menos recursos que las personas que llegaron a principios de los 90», dijo Melnick González.

Con otras cinco congregaciones, Tapestry también acordó patrocinar a venezolanos a través de la libertad condicional humanitaria, un programa lanzado por la administración Biden para proporcionar vías legales a la inmigración. La iglesia ha rellenado más de 30 solicitudes desde marzo de 2023, pero aún está a la espera de recibir noticias sobre esos casos.

Hace un año y medio, la iglesia ayudó a Pacheco Gómez a solicitar la reunificación familiar a través de la libertad condicional humanitaria para su hija, que se quedó en Venezuela. Hasta ahora no ha recibido respuesta.

«Ha sido lo más duro de mi vida estar separado de ella», dijo Pacheco Gómez. «Mi papel como padre, no he podido disfrutar de esa experiencia porque, desgraciada y tristemente para mí, tuve que emigrar».

Entre octubre de 2022 y finales de agosto, cerca de 117.000 venezolanos llegaron a EE.UU. al amparo del programa, según datos de la Patrulla de Aduanas y Fronteras. Sin embargo, Biden anunció en octubre que las personas inscritas en el proceso de parole humanitario no podrán renovar su estatus cuando hayan completado los dos años del programa.

Hasta 350.000 venezolanos en EE.UU. están actualmente protegidos de la deportación bajo el TPS y tienen derecho a trabajar. Pero esa designación expirará el próximo año, en abril para quienes solicitaron el TPS por primera vez el año pasado y en septiembre para quienes han sido titulares del TPS desde 2021.

Para Melnick González, hay mucha incertidumbre. Ella también espera que las reglas relacionadas con la inmigración cambien drásticamente.

«Algunas personas han vivido temerosas de la deportación durante mucho tiempo», dijo. «Así que [hay] una sensación general de ‘no sabemos qué nos depara el futuro’».

También se espera que Trump apunte a los programas de reasentamiento de refugiados. En Minnesota, 91 refugiados venezolanos llegaron en el año fiscal 2024, según datos del Departamento de Estado de Estados Unidos. En el año fiscal 2023, solo 19 refugiados venezolanos se reasentaron en Minnesota.

Las circunstancias nos obligaron

Todos los domingos, los feligreses de Tapestry comparten una comida en el sótano de la iglesia. A mediados de septiembre, la congregación preparó un festín mexicano para celebrar su décimo aniversario. Gladys García, a quien sus amigos llaman Mileidy, se sentó a la mesa con Fernando Rivas y Ada, su hermana.

Los hermanos Rivas son los primeros venezolanos, fuera de su familia, que García conoció, dos años después de mudarse a Minnesota. Rápidamente se dieron cuenta de que no solo eran del mismo estado, Zulia, sino también del mismo pueblo, Caja Seca.

García se mudó a Minnesota en 2019 con su hijo. Su hija ya vivía en Estados Unidos, donde jugaba al tenis. En Venezuela, estaba clasificada entre las tres mejores del país. García, que estaba en la selección venezolana de voleibol, tenía visa de turista para Estados Unidos.

«No tenía intención de emigrar», dijo García. «Pero las circunstancias nos obligaron».

En Venezuela, García y su familia se enfrentaron al acoso. Ella se opuso al gobierno y firmó la «lista Tascón» exigiendo la destitución del presidente Hugo Chávez, predecesor de Maduro. Cuando su hija se trasladó a Estados Unidos, García sufrió acoso laboral. Trabajaba como abogada en una empresa petrolera nacional y la consideraban una traidora por sus vínculos con Estados Unidos.

Con la crisis económica, García tuvo que empezar a vender artículos de su casa. Su salario se redujo al equivalente de 10 dólares al mes.

García y su familia viven ahora bajo el TPS y han solicitado asilo. Ella aprobó un certificado de asistente legal y ayuda a otros inmigrantes con su papeleo, mientras trabaja como profesora de español en un centro de idiomas de St. Paul.

Su hermano se unió a ella en libertad condicional humanitaria, y García también solicitó asilo en nombre de su madre. Está preocupada por la próxima presidencia de Trump.

«Fue muy duro con los inmigrantes durante su campaña, sentí que iba a deportarme, me lo tomé como algo personal», dijo García.

Pero al terminar las elecciones, García pensó que debía esperar a ver cómo será el gobierno de Trump. También pensó que el asilo es una ley, un derecho humano, y que probablemente el presidente electo no podrá cambiarlo.

Aferrarse a la cultura

En el Lapiz Mágico, los hijos de inmigrantes latinoamericanos pueden seguir vinculados a la lengua española. Ada Rivas dirige una guardería en su casa de Bloomington donde enseña a los niños pequeños a jugar en español.

En Venezuela, soñaba con abrir este tipo de guardería. Pero sólo pudo hacerlo mucho después de emigrar a Minnesota.

«Aquí, en mi casa, puedo ser la profesora de Venezuela», dice Rivas.

En su país, la obligaban a vestir de rojo, el color característico de Chávez, y a enseñar el lema «patria, socialismo o muerte» a los niños pequeños. También la obligaban a colgar imágenes de soldados armados o tanques en las paredes.

Una mañana de mediados de septiembre, los niños jugaban con figuritas en el suelo bajo la atenta mirada de Rivas. Uno de ellos, Kamila, una niña venezolana de 4 años recién llegada a Minnesota, llevaba un vestido morado vaporoso.

Rivas se volvió hacia ellos y les preguntó: «¿Dónde está el soldado?». Los niños miraron en la papelera y encontraron una figura verde. «Parece un soldado, pero no tiene armas», señaló Rivas.

Rivas abandonó Venezuela después de que el gobierno amenazara con cerrar el negocio de su familia cuando ella se negó a seguir la línea del partido. Lleva siete años viviendo en Minnesota, pero le denegaron el asilo.

Hace dos años se casó con su marido, al que conoció en la iglesia. Pero, al solicitar la residencia, el ICE puso en duda que el matrimonio fuera real y se lo denegó.

Un peligroso viaje al norte

En la iglesia Tapestry, Rivas también conoció a Isaura Morillo, la madre de Kamila. Sin autorización de trabajo, Morillo empezó a trabajar como voluntaria en el Lápiz Mágico e inscribió a su hija de 4 años.

Morillo y su familia entraron en Estados Unidos por la frontera de Texas en diciembre de 2023. No son elegibles para el TPS; la fecha límite para solicitarlo era en julio de 2023 para los venezolanos. La fecha del juicio de su caso de asilo no es hasta 2027.

Mientras tanto, su marido tiene un trabajo ocasional en un taller mecánico. La pareja ha encontrado un apartamento con la ayuda de un amigo, después de dormir en albergues e iglesias.

«Fue muy complicado porque cada mañana teníamos que ir de un sitio a otro», dice Morillo.

Originario de Guárico, en el campo, Morillo salió de Venezuela en 2020. Para poder mantener a sus padres, que a menudo eran extorsionados por una banda local, decidió trasladarse a Estados Unidos. Fue una elección difícil para ella. De camino a Estados Unidos cruzó Centroamérica y México con su marido y su hija.

«México era horrible, atravesar México era peor que la selva», dice Morillo, que recuerda dormir en la calle y temer los robos.

Desde su nuevo hogar en Minnesota, echa de menos la comida y la cultura de su tierra natal, pero sobre todo a su familia.

«Mi madre me dijo que mi abuela estaba llorando porque dice que no sabe si volverá a verme y ese tipo de cosas son las que más me duelen», dijo Morillo. «Espero volver algún día».