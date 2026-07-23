Trump aprueba un acuerdo con Arabia Saudita que podría permitir al reino enriquecer combustible nuclear, dice un funcionario

Por Kevin Liptak, CNN

Artículo por CNN

El presidente Donald Trump aprobó un acuerdo nuclear con Arabia Saudita que podría permitir al reino enriquecer su propio combustible para reactores civiles sin adoptar el “estándar de oro” de supervisión internacional, según dos funcionarios de EE.UU. y una fuente familiarizada con el asunto.

El acuerdo tendría una duración de 30 años y podría anunciarse tan pronto como este miércoles, según el funcionario, quien añadió que incluiría a empresas estadounidenses que aportarían tecnología y experiencia para el desarrollo del programa saudita.

Cualquier acuerdo que otorgue a Arabia Saudita acceso a tecnología nuclear podría resultar controvertido, tanto dentro de EE.UU. como en el conjunto de Oriente Medio, ya que la capacidad de enriquecer combustible nuclear podría, en teoría, conducir con el tiempo a la fabricación de armas nucleares.

Está previsto que el Gobierno de Trump envíe el acuerdo al Congreso después de anunciarlo. CNN informó previamente que el Gobierno dejó el acuerdo en pausa durante meses debido a preocupaciones por la guerra con Irán y por la posibilidad de que el Congreso no lo aprobara.

Antes de que pueda comenzar el enriquecimiento de uranio, un equipo conjunto de EE.UU. y Arabia Saudita evaluará si el proyecto está justificado y es comercialmente viable. Los estadounidenses construirían la instalación sin transferir la tecnología sensible a Arabia Saudita.

Por lo demás, el acuerdo prohíbe a Riad desarrollar su propia tecnología de enriquecimiento o adquirirla de otros países durante una década, según informó primero The Wall Street Journal.

Según los funcionarios y las fuentes, el acuerdo también incluye límites sobre las inspecciones que podrían realizarse al programa saudita, lo que podría generar escepticismo entre los legisladores.

Además, el reino no estará obligado a firmar un acuerdo estándar conocido como Protocolo Adicional con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), como sí hizo Emiratos Árabes Unidos en 2009 al suscribir un acuerdo de cooperación nuclear con EE.UU. considerado el “estándar de oro”, dijo un funcionario. Arabia Saudita se había resistido durante años a firmar ese protocolo por temor a que, en teoría, permitiera a los inspectores ingresar a la ciudad santa de La Meca o a los palacios reales.

En su lugar, el acuerdo contempla un mecanismo bilateral de salvaguardias que se asemeja al protocolo modelo, pero sin las disposiciones que Riad consideraba inaceptables, dijo a CNN un funcionario de EE.UU. La Junta de Gobernadores del OIEA deberá ratificar sus términos.

Israel, un país del que se cree ampliamente que posee armas nucleares no declaradas, ha visto durante mucho tiempo con recelo que Arabia Saudita tenga acceso a tecnología nuclear.

Irán, principal rival regional de Arabia Saudita, cuenta con reservas de uranio enriquecido y ha prometido mantener su programa nuclear incluso después de meses de bombardeos de EE.UU., al afirmar que el programa tiene fines civiles.

El príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman ha prometido buscar un arma nuclear si Irán llegara a fabricar una.

El enriquecimiento de uranio y el reprocesamiento de plutonio son las dos principales vías para obtener los materiales básicos necesarios para fabricar armas nucleares. La mayoría de los países con reactores nucleares civiles que requieren uranio enriquecido no lo producen en su territorio. En cambio, compran el material a proveedores como EE.UU. o Rusia y lo reciben en envíos sellados bajo estricta supervisión internacional.

EE.UU. ha buscado durante años un acuerdo sobre energía nuclear civil con Arabia Saudita. Durante el Gobierno de Biden, ese tipo de acuerdo era considerado parte de un pacto más amplio de normalización entre Arabia Saudita e Israel. Sin embargo, esos esfuerzos se estancaron tras los ataques terroristas de Hamas del 7 de octubre de 2023. El Gobierno de Trump retomó las conversaciones sobre energía nuclear el año pasado.