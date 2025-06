1K For Kids une a familias, maestros y voluntarios en una caminata por la niñez latinoamericana

En una jornada cargada de alegría, unidad y propósito, Casa de Corazón celebró su evento anual 1K For Kids, reuniendo a familias, maestros y voluntarios en una caminata solidaria de un kilómetro que tuvo lugar en sus centros de Edina – 50th & France, Edina – Centennial Lakes, Maple Grove, Minneapolis – Kingfield, Rochester, St. Paul – Highland Park, Madison, Glendale y Shorewood. Este año, el evento benefició a NPH República Dominicana, a través de la organización NPH USA, como parte de la versión 2025 de esta tradicional iniciativa que busca apoyar a niños en situación vulnerable en Latinoamérica.

Superando metas año tras año

Gracias al compromiso de Casa de Corazón y los dueños de franquicia que se unen año tras año para impulsar esta causa, se espera que el evento de este año supere la cantidad recaudada en 2024, que fue de más de $30,000 en donaciones. La participación activa y el entusiasmo de la comunidad reflejan un movimiento que va más allá del aula: educar también es transformar realidades.

Apoyo empresarial: Patrocinadores Platinum

La jornada contó con el valioso respaldo de más de 35 patrocinadores dentro de lo que se destacan los Platinum, cuyo compromiso filantrópico fue fundamental: British Swim School, Quality Cleaning, Pura Vida, Nova Concrete, Events by Design y Murrar Law LLC.

Más que una caminata, un acto de solidaridad

Bajo el lema “Abundant Joy, Like the Palm Trees of the Dominican Republic”, los participantes caminaron en comunidad por una causa que trasciende fronteras. Esta edición reafirma al 1K For Kids como el evento más emblemático de la 1K For Kids Foundation, y un puente entre la educación temprana y el compromiso social global.

Casa de Corazón: filantropía como parte del aprendizaje

Casa de Corazón no solo lidera la educación bilingüe en la primera infancia, sino que también promueve una cultura de generosidad y responsabilidad social en cada centro. El 1K For Kids representa esa misión en acción: formar niños y familias que entienden el valor de ayudar a otros.

