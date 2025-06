La Fundación Bush selecciona a los Bush Fellows 2025

La Fundación Bush ha anunciado los Bush Fellows 2025, personas cuya audaz visión y liderazgo están dando forma a las comunidades de Minnesota, Dakota del Norte, Dakota del Sur y las 23 naciones nativas que comparten la misma geografía.

Los becarios están trabajando en una amplia gama de temas, como la reducción del estigma y el aumento de los apoyos para las personas con autismo, la defensa de los derechos y las necesidades de los amputados, la prestación de atención doula a las personas con cáncer y la construcción de viviendas de bajo coste que tengan en cuenta nuestro clima y medio ambiente cambiantes.

Todos ellos tienen planes que les ayudarán a pensar en grande y de forma diferente sobre lo que es posible, lo que incluye aprender del trabajo realizado en todo el mundo para traer la sabiduría a la región. Esto incluye aprender sobre los esfuerzos de preservación de la lengua en Escandinavia o entender la disciplina escolar en Japón.

A continuación se ofrece información más detallada sobre cada becario.

Acerca de la Beca Bush La Beca Bush es un programa de liderazgo autodiseñado que ofrece a las personas la flexibilidad que necesitan para desarrollar su propia capacidad de liderar con eficacia. Los Bush Fellows se encuentran en un momento de sus vidas en el que saben lo que necesitan para convertirse en líderes más fuertes, y tienen un plan sobre cómo hacerlo. La beca les proporciona el tiempo y los recursos necesarios.

Cada año se seleccionan hasta 30 Bush Fellows que reciben hasta 150.000 dólares para apoyar su plan de liderazgo diseñado por ellos mismos. Los becarios pueden proceder de cualquier sector: empresas, organizaciones sin ánimo de lucro y administraciones públicas. Lo que les distingue es su audaz visión de lo que es posible y su compromiso de hacerlo realidad.

Acerca de la Fundación Bush

La Fundación Bush trabaja para inspirar y apoyar la resolución creativa de problemas -dentro de los sectores y entre ellos- con el fin de mejorar la región para todos. Para ello, invertimos en grandes ideas y en las personas que las impulsan en Minnesota, Dakota del Norte, Dakota del Sur y las 23 naciones indígenas que comparten esta geografía.

Bush trabaja a través de programas abiertos de concesión de subvenciones para desarrollar, probar y difundir grandes ideas que mejoren nuestra región, y para inspirar, equipar y conectar a las personas para que lideren el cambio con eficacia. Las vidas de Archie y Edyth Bush, que crearon la Fundación Bush en 1953, siguen inspirando el trabajo de Bush en la actualidad.

Acerca de los becarios Bush 2025

JEFFREY AGUY | Maple Grove, MN Jeffrey Aguy reimagina cómo el capital puede desbloquear oportunidades para comunidades históricamente excluidas del crecimiento económico. Ha pasado la última década impulsando el cambio a nivel de sistemas en la intersección de la iniciativa empresarial, la política y la inversión inclusiva. Desde la co-creación de la Asociación Económica de Bloomington -un vehículo audaz para impulsar la creación de empleo, la innovación y la inversión en Bloomington- hasta ser un conector y constructor en GroundBreak Coalition (que amplía las oportunidades de creación de riqueza para cerrar las brechas de riqueza y organizar a las personas y el capital a escala), Jeffrey está construyendo ecosistemas financieros que priorizan las oportunidades para todos. Con la Beca Bush, profundizará su experiencia en sistemas financieros y mercados de capitales para ampliar su impacto y transformar las economías regionales.

MOHAMED AHMED | St. Paul, MN Mohamed Ahmed trabaja para garantizar un acceso equitativo a la atención protésica para las comunidades desatendidas, tanto en Minnesota como en el resto del mundo. Después de perder su pierna en un accidente automovilístico en 2016, se convirtió en un apasionado defensor de los derechos de los amputados, impulsando con éxito cambios en las políticas estatales y recaudando fondos para personas sin seguro que necesitan prótesis. Líder inmigrante trilingüe, es mentor de otros a través de organizaciones como Wiggle Your Toe y la Fundación Protez. Con la Beca Bush, completará un máster en Prótesis y Ortesis, reforzará sus conocimientos políticos y de defensa, y ampliará su impacto en la justicia para discapacitados y el acceso a la atención sanitaria.

ARIF BAKAR | Blaine, MN Arif Bakar construye entornos educativos que afirman la identidad cultural y el multilingüismo de los estudiantes inmigrantes y refugiados. Como fundador y director ejecutivo de Bultum Academy, una escuela concertada que atiende principalmente a familias de África Oriental, se basa en su experiencia como antiguo refugiado y educador desde hace mucho tiempo para dirigir con empatía, innovación y grandes expectativas. Su escuela combina la excelencia académica con la resiliencia cultural, empoderando a estudiantes y familias por igual. Con su Beca Bush, estudiará modelos educativos globales, especialmente en Japón, cursará estudios de doctorado y desarrollará nuevas estrategias para mejorar la disciplina, el aprendizaje experimental y el rendimiento de los estudiantes inmigrantes.

CHANDA SMITH BAKER | Minneapolis, MN Chanda Smith Baker está cultivando un nuevo modelo de liderazgo que se centra en la autenticidad, la liberación y el poder arraigado en la comunidad. Defensora desde hace mucho tiempo, líder filantrópica y presentadora del podcast Conversations with Chanda, ha ayudado a poner en marcha iniciativas transformadoras como North Market y la Black Collective Foundation MN. Su trayectoria de liderazgo abarca salas de juntas, organizaciones sin ánimo de lucro y ondas de radio, siempre basada en un compromiso con la equidad y la atención. Con su Beca Bush, invertirá en coaching ejecutivo, prácticas de bienestar y formación avanzada para construir un ecosistema de desarrollo del liderazgo que apoye a líderes diversos para que se muestren plenamente y sin disculpas.

TALAYA DENDY | Hastings, MN Talaya Dendy trabaja para transformar la experiencia de la atención oncológica centrando la resiliencia en el bienestar emocional junto al tratamiento médico. Como superviviente de cáncer, fundó On the Other Side, un servicio que ofrece apoyo y orientación no médica a pacientes, cuidadores y supervivientes de todo Minnesota. A través del coaching, la defensa y un podcast de primera categoría, ayuda a otros a sentirse vistos, escuchados y equipados para navegar en su viaje por el cáncer. Con su Beca Bush, obtendrá un certificado de bienestar, viajará a zonas conocidas por su excepcional longevidad y bajos índices de enfermedades crónicas, y reforzará sus redes sanitarias para defender una atención holística y personalizada para pacientes y supervivientes de cáncer.

NAIMA DHORE | Dalbo, MN Naima Dhore defiende el acceso a la tierra, la soberanía alimentaria y las prácticas agrícolas culturalmente arraigadas para las comunidades de inmigrantes y refugiados. Como una de las primeras agricultoras de hortalizas somalí-estadounidenses certificadas como orgánicas de Minnesota y fundadora de la Asociación de Agricultores Somalí-estadounidenses, está construyendo vías para que otros prosperen en la agricultura. Su granja familiar de 20 acres sirve como centro de educación, preservación cultural y defensa de políticas. Con su Beca Bush, profundizará sus conocimientos sobre política pública, sostenibilidad empresarial y liderazgo agrícola internacional para seguir transformando quién puede cultivar -y prosperar- en Minnesota.

SARAH DIXON-HACKEY | West Fargo, ND Sarah Dixon-Hackey está cambiando la conversación en torno a la salud mental para las comunidades BIPOC, de refugiados e inmigrantes en Dakota del Norte. Educadora y narradora digital, crea plataformas que elevan las voces subrepresentadas y desmitifican los sistemas de salud mental. Desde el lanzamiento de proyectos de narración con estudiantes universitarios hasta la producción de podcasts para familias de refugiados, aporta compasión, claridad y conocimiento de la comunidad a cada proyecto. Con su beca Bush, obtendrá una certificación en técnicas de prevención del suicidio, ampliará su experiencia en medios digitales y profundizará en su investigación sobre las disparidades culturales en la atención sanitaria.

GEORGIA FORT | St. Paul, MN Georgia Fort está remodelando el panorama de los medios de comunicación para centrarse en la comunidad y la representación. Periodista ganadora de un Emmy y fundadora de BLCK Press y del Center for Broadcast Journalism, abandonó el periodismo convencional para crear plataformas que difundan historias poco difundidas y formen a la próxima generación de periodistas negros y morenos. La cobertura de su equipo de las protestas de George Floyd llegó a más de 18 millones de espectadores, demostrando el poder de la narración de historias arraigadas en la comunidad. Con su Beca Bush, proseguirá su formación ejecutiva y desarrollará un plan de bienestar personal que le permitirá seguir construyendo un ecosistema periodístico que afirme la comunidad, desarrolle el talento y garantice que todas las voces sean vistas y escuchadas.

JAMES GARRETT JR. | Paul, MN James Garrett Jr. utiliza la arquitectura como herramienta de equidad, expresión cultural y transformación comunitaria. Como cofundador de 4RM+ULA, un estudio de arquitectura de propiedad negra reconocido en todo el país, ha dirigido proyectos que reflejan las aspiraciones de comunidades desfavorecidas desde el norte de Minneapolis hasta el barrio de Rondo, en San Pablo. Su filosofía de diseño se basa en la sostenibilidad medioambiental, la reflexión artística y un profundo compromiso con el desarrollo integrador. Con su beca Bush, profundizará en su exploración de materiales y métodos de construcción sostenibles y respetuosos con el clima, y ampliará su red de contactos como líder de pensamiento en el diseño integrador.

NATHANIEL GIBBS | Maple Grove, MN Nathaniel Gibbs está reimaginando el liderazgo escolar para que sea más inclusivo, culturalmente receptivo y centrado en el ser humano. Funcionario público de tercera generación, Nate ha desempeñado múltiples cargos de director y líder de distrito, donde ha guiado los esfuerzos de cambio estratégico mientras desarrollaba y orientaba a futuros líderes escolares de orígenes subrepresentados. Con su Beca Bush, proseguirá sus estudios de posgrado y profundizará en el aprendizaje para diseñar sistemas sostenibles y basados en pruebas que mejoren la contratación, el desarrollo y la retención de los líderes escolares procedentes de entornos históricamente subrepresentados en el liderazgo educativo.

JASON GRUENEICH | Bismarck, ND Jason Grueneich lucha contra el estigma y crea sistemas de apoyo para las personas que viven con el VIH en Dakota del Norte. A partir de sus propias experiencias con la adicción, la falta de hogar y el diagnóstico de VIH, se ha convertido en una voz destacada para la defensa del VIH y la recuperación de LGBTQ+ en el estado. Ayudó a poner en marcha el Programa de Navegación entre Pares contra el VIH, fundó la organización sin ánimo de lucro Shine Bright & Live y creó el primer grupo de recuperación LGBTQ+ de Bismarck. Con su Beca Bush, se centrará en la curación personal, profundizará en sus habilidades de liderazgo sin ánimo de lucro y desarrollará una visión a largo plazo para desestigmatizar el VIH y mejorar el acceso a la atención en las comunidades rurales

MA ELENA GUTIERREZ | Sauk Rapids, MN

Ma Elena Gutierrez is organizing for dignity, justice, and power in Minnesota’s immigrant communities. As the founder and executive director of Fe y Justicia, she mobilizes Latino agricultural and meatpacking workers—many of whom face dangerous conditions, legal vulnerability and systemic exclusion. Her leadership is rooted in deep community trust and belief in collective action. With her Bush Fellowship, she will invest in personal and professional growth and build sustainable cross-cultural movements that center wellness, solidarity, and long-term impact.

ANISA HAGI-MOHAMED | Bloomington, MN Anisa Hagi-Mohamed está cambiando la forma en que las comunidades somalíes y de África Oriental entienden y hablan del autismo. Lingüista, escritora y madre neurodivergente con varios hijos autistas, ayudó a acuñar el término somalí Maangaar, que significa «mente única», y desencadenó un movimiento cultural en favor de la neurodiversidad y la aceptación. A través de libros, tarjetas de afirmación bilingües, eventos sensoriales y educación comunitaria, está sustituyendo el estigma por la celebración. Con su Beca Bush, profundizará en su formación académica, ampliará sus coaliciones interculturales y liderará un movimiento centrado en la curación que eleva las voces neurodivergentes a través de generaciones y culturas.

LEYA HALE | West St. Paul, MN | Sisseton-Wahpeton Oyate and Dine Nations Leya Hale está indigenizando el cine enraizando el proceso creativo en la lengua, el parentesco y la cosmovisión indígenas. Leya Hale, productora de documentales ganadora de un premio Emmy y ciudadana de las naciones Sisseton-Wahpeton Oyate y Dine, ha sido aclamada en todo el país por películas como Bring Her Home y The People’s Protectors, que realzan las historias y la resistencia indígenas. Su trabajo honra a sus antepasados al tiempo que sirve de mentora a nuevos narradores indígenas y personas de color. Con su beca Bush, reforzará sus conocimientos de la lengua dakota, ampliará sus habilidades técnicas y narrativas en el cine, y construirá una red global de creativos indígenas que darán nueva forma al futuro de los medios de comunicación.

KELIS HOUSTON | Minneapolis, MN Kelis Houston está transformando el sistema de bienestar infantil centrándose en la preservación de la familia, la equidad racial y la responsabilidad de la comunidad. Como fundadora de Village Arms, una organización centrada en Cristo que apoya a las familias afroamericanas afectadas por la protección infantil, combina el servicio directo con la defensa de políticas para hacer frente a la injusticia sistémica. En 2024, ayudó a defender la aprobación de la Ley de Preservación de la Familia Afroamericana y Desproporcionalidad del Bienestar Infantil, una legislación histórica de Minnesota y una primicia nacional en la reforma del bienestar infantil. Con su Beca Bush, profundizará en su experiencia política, creará una coalición nacional de reforma y desarrollará prácticas de liderazgo sostenibles para promover el cambio sistémico.

FATIMAH HUSSEIN | Minneapolis, MN Fatimah Hussein está rompiendo barreras para las niñas y mujeres musulmanas en el deporte. Ex refugiada y fundadora de ASIYA -la primera marca estadounidense en crear hijabs deportivos para niñas musulmanas- está cambiando la narrativa en torno a la inclusión, la representación y el acceso. También fundó GIRLSWIN, una organización sin ánimo de lucro que ofrece espacios deportivos seguros y de empoderamiento y tutoría para mujeres jóvenes. Con su Beca Bush, cursará un doctorado en liderazgo educativo, ampliará su red nacional y desarrollará un plan de estudios para aumentar el número de entrenadoras y árbitras musulmanas.

CARL D. JOHNSON | St. Paul, MN Carl D. Johnson está transformando el acceso a los alimentos y las oportunidades económicas en el East Side de St. Paul mediante un liderazgo basado en la fe y la propiedad comunitaria. Antiguo miembro de una banda, convertido en pastor y empresario social, fundó la primera tienda de comestibles de propiedad negra del barrio y el Centro Cultural George Washington Carver, un centro de tutoría juvenil y desarrollo empresarial cooperativo. Su trabajo vincula la justicia alimentaria con el desarrollo de la mano de obra y la recuperación de la comunidad. Con la Beca Bush, completará su licenciatura en iniciativa empresarial, obtendrá un certificado en Inteligencia Cultural y profundizará en su liderazgo espiritual y cultural a través de la peregrinación ancestral.

MARVIS KILGORE | St. Paul, MN Marvis Kilgore está cerrando la brecha de la equidad en la educación mediante el aumento de la presencia y el poder de los educadores varones negros. Ayudó a crear y desarrollar el programa Sirtify en el Normandale Community College y en sólo tres años ha aumentado el número de hombres negros que se dedican a la enseñanza. Pensador estratégico y conector cultural, Marvis promueve el cambio de los sistemas mediante asociaciones, financiación e influencia política. Con su Beca Bush, ampliará su liderazgo en equidad educativa, reforzará su experiencia política y explorará cómo la innovación y la tecnología pueden impulsar la transformación sistémica en la preparación y retención del profesorado.

JOHN LITTLE | Vermillion, SD | Standing Rock Sioux Tribe John Little promueve la equidad en la educación superior para los estudiantes nativos a través de la tutoría basada en la cultura y el cambio sistémico. Ciudadano de la tribu sioux de Standing Rock, ha aumentado drásticamente el número de estudiantes nativos matriculados en la Universidad de Dakota del Sur fomentando la confianza, cambiando las prácticas institucionales y centrando la identidad indígena. Su liderazgo tiende puentes entre el pasado y el presente, la historia y la acción, para ayudar a los estudiantes a sentirse vistos y apoyados. Con su Beca Bush, desarrollará sus habilidades de liderazgo, recaudación de fondos y diseño organizativo para garantizar que los estudiantes nativos tengan acceso a la educación en Dakota del Sur.

MAYCHEE MUA | Cottage Grove, MN Maychee Mua está reimaginando la defensa del autismo a través de una lente culturalmente atenta y centrada en la curación. Chinoamericana hmong de primera generación y madre de niños neurodivergentes, ayudó a establecer el programa de autismo de Medicaid de Minnesota para niños menores de 21 años y creó la primera formación de competencia cultural del estado para proveedores de autismo. Su trabajo derriba barreras con empatía, fluidez cultural y un profundo conocimiento de los sistemas. Con su Beca Bush, volverá a conectar con sus raíces culturales, diseñará marcos de curación holística y desarrollará recursos que unan las tradiciones del sudeste asiático con los sistemas de atención occidentales.

DEQA MUHIDIN | Apple Valley, MN Deqa Muhidin promueve la justicia lingüística y la preservación cultural a través de la educación. Madre, educadora y defensora somalí, dirigió la creación del Programa de Lenguas de Herencia Somalí en las escuelas públicas de Minneapolis y ayudó a allanar el camino para la concesión de licencias a profesores de lenguas menos enseñadas. Su liderazgo relacional y su incansable defensa han unido a familias y sistemas para celebrar el multilingüismo. Con su beca Bush, estudiará los modelos internacionales de lenguas patrimoniales y desarrollará un marco escalable y culturalmente fundamentado para institucionalizar la educación en la lengua materna en todo Minnesota

AKRAM OSMAN | Elysian, MN Akram Osman trabaja para que las escuelas sean más inclusivas, equitativas y afirmativas para todos los estudiantes. Ex refugiado somalí y uno de los primeros directores de instituto somalí-estadounidenses de Minnesota, ha desempeñado funciones que van desde enlace cultural a administrador escolar, cada una de las cuales ha profundizado su compromiso con la pertenencia de los estudiantes y la justicia educativa. En el Mankato East High School, dirige con autenticidad, humildad y centrándose en la creación de relaciones. Con su Beca Bush, seguirá una formación en liderazgo ejecutivo, tutoría y estudio de políticas para ampliar su impacto como defensor estatal y nacional de la equidad educativa.

RICHARD PALLAY III | Fargo, ND Richard Pallay III crea espacios de alegría, sanación y conexión cultural a través de la construcción de comunidades basadas en el arte. Padre, DJ y fundador de la iniciativa cultural WEAREONE, es comisario de eventos que celebran la diversidad cultural y la inclusión y reúnen a las comunidades rurales. También ha puesto en marcha Soul Dads, una red de apoyo entre iguales para padres negros que combina la tutoría con la expresión creativa. Conocido por su calidez y autenticidad, Richard establece relaciones profundas y duraderas que impulsan el cambio. Con su Beca Bush, reforzará su liderazgo empresarial y artístico, pondrá en marcha una red de artistas en todo el estado y ampliará Soul Dads para convertirla en un modelo reproducible de atención colectiva.

LORI POURIER | Hermosa, SD | Oglala Lakota Nation Lori Pourier está construyendo un ecosistema artístico nacional arraigado en la identidad, la creatividad y la soberanía nativas. Ciudadana de la Nación Oglala Lakota, pasó 25 años como presidenta y directora ejecutiva de First Peoples Fund, transformándolo en una poderosa plataforma que invierte en artistas indígenas como portadores de cultura y líderes comunitarios. Su trabajo visionario incluye el lanzamiento del autobús de las artes Rolling Rez, el desarrollo del Oglala Lakota Artspace y el diseño de herramientas financieras que apoyan a los empresarios nativos. Con su Beca Bush, explorará estrategias de inversión socialmente responsables que se alineen con los valores nativos y garanticen recursos sostenibles para los artistas de las generaciones venideras.

ELVIS RIVERA | Brooklyn Park, MN

Elvis Rivera trabaja para cerrar la brecha de riqueza racial aportando conocimientos y herramientas financieras a comunidades que históricamente han estado excluidas de las oportunidades económicas. Inmigrante guatemalteco de primera generación que sobrevivió a la falta de vivienda durante su infancia, ahora trabaja como asesor financiero, líder de organizaciones sin ánimo de lucro y promotor de políticas. A través de talleres, tutorías y servicios públicos, ayuda a otros a adquirir conocimientos financieros y confianza empresarial. Con su Beca Bush, perfeccionará sus dotes de orador público y recaudador de fondos, profundizará sus conocimientos financieros y ampliará las iniciativas de capacitación financiera con base cultural que promueven la riqueza generacional en las comunidades negra, latina e inmigrante.

CURTIS ROGERS | Lake Park, MN | White Earth Nation Curtis Rogers está reforzando la gobernanza tribal mediante un liderazgo basado en la cultura y un pensamiento sistémico a largo plazo. Como Subdirector de la Nación de la Tierra Blanca, supervisa programas que afectan a todos los aspectos de la vida tribal, desde la seguridad pública hasta el desarrollo económico. Curtis es reconocido por su fuerza discreta, su liderazgo ético y su vocación de servicio. Ha defendido iniciativas como el permiso parental retribuido, el derecho tribal integrado en la cultura y las vías de desarrollo del liderazgo. Con su Beca Bush, profundizará sus conocimientos jurídicos y políticos para avanzar en la recuperación de tierras, construir sistemas de liderazgo resistentes y elevar las prácticas tradicionales como elementos centrales de la soberanía tribal.

AMÁDA MÁRQUEZ SIMULA | Columbia Heights, MN

Amáda Márquez Simula está construyendo un modelo de liderazgo urbano inclusivo, impulsado por la equidad y arraigado en la celebración cultural y la conexión con la comunidad. Como primera alcaldesa chicana de Columbia Heights, reúne a residentes de todas las procedencias -ancianos somalíes, jóvenes LGBTQ+, jubilados de Europa del Este- para crear espacios donde todos se sientan vistos y valorados. Antigua activista y cofundadora de organizaciones sin ánimo de lucro, su liderazgo combina estrategias de alto nivel con actos cotidianos de servicio. Con su Beca Bush, profundizará sus conocimientos lingüísticos, ampliará su formación en liderazgo y creará un marco reproducible para la gobernanza dirigida por la comunidad en ciudades cada vez más diversas.

MEGAN TREUER | Esko, MN | Leech Lake Band of Ojibwe Megan Treuer está revitalizando la justicia indígena devolviendo los sistemas judiciales tribales a sus raíces culturales y espirituales. Es una experimentada jueza de tribunales tribales y ciudadana de la Leech Lake Band of Ojibwe, que ha dirigido iniciativas como los tribunales de dependencia familiar y bienestar, que hacen hincapié en la curación, la responsabilidad y la conexión. Su trabajo ha contribuido a que los sistemas estatales y tribales adopten los valores y la lengua anishinabe como vías hacia la justicia. Con su beca Bush, reducirá su carga de trabajo judicial para centrarse en la renovación personal, profundizar en su dominio del ojibwe y documentar la historia y el futuro de las tradiciones de justicia anishinabe.

MUHIDIN WARFA | Columbia Heights, MN Muhidin Warfa está transformando la educación respetando las identidades lingüísticas y culturales de los alumnos multilingües. Es Director Ejecutivo de Programas Multilingües y Magnet de las Escuelas Públicas de Minneapolis, donde ha dirigido los esfuerzos para ampliar las opciones de doble lengua, establecer programas de lenguas patrimoniales y crear vías de obtención de licencias para profesores de lenguas comunitarias. Su liderazgo firme y visionario le ha valido el reconocimiento nacional. Con su beca Bush, obtendrá una licencia administrativa, explorará los modelos educativos tradicionales africanos y profundizará en los enfoques comunitarios del aprendizaje de idiomas que elevan la voz y la identidad de los estudiantes.