Agencia federal pide a empleados culpar a los demócratas por el cierre

De Annie Grayer de CNN

Un trabajador federal de la Administración de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés) que fue suspendido como resultado del cierre del Gobierno se sorprendió cuando la dirección de la agencia envió a los empleados un lenguaje “sugerido” con carga política para usar en sus respuestas automáticas de correo electrónico durante el cierre.

El mensaje, revisado por CNN, dio el paso altamente inusual de alentar a empleados federales a culpar a los demócratas del Senado por el cierre en curso. Normalmente, las agencias federales no imponen lenguaje partidista a su personal de carrera, una medida que podría violar la Ley Hatch.

El texto sugerido que la dirección de la SBA animaba a usar decía: “Estoy fuera de la oficina por tiempo indefinido porque los demócratas del Senado votaron para bloquear un proyecto de financiación federal limpio (H.R. 5371), lo que llevó a un cierre del Gobierno que impide a la Administración de Pequeños Negocios (SBA) servir a los 36 millones de pequeños negocios de Estados Unidos.”

“El rechazo continuo de los demócratas del Senado a un proyecto de financiación limpio está deteniendo que aproximadamente 320 pequeños negocios accedan a US$ 170 millones en fondos garantizados por la SBA”, continuaba la nota.

A los empleados de la SBA también se les indicó enviar un mensaje externo similar a sus socios comunitarios.

“Una vez más, mi empleador trastocó mi vida y luego me dejó en el aire, obligándome a resolverlo todo por mi cuenta, mientras me pide transmitir mensajes partidistas y divisivos al público en su nombre”, dijo a CNN el trabajador suspendido.

Contexto: este no es el único ejemplo de cómo el Gobierno de Trump ha utilizado agencias para difundir su mensaje político. El martes, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano publicó en su sitio web un mensaje que culpaba a la “izquierda radical” antes del plazo de medianoche para el cierre del Gobierno.