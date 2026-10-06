Atrapa, suelta, atrapa: Dentro de la nueva táctica ‘farsa’ de ICE

Por: Cait Kelley

Artículo de MPR

El jueves por la mañana, Ivan, de 27 años, firmó los papeles para ser liberado de la detención migratoria en el Edificio Federal Bishop Henry Whipple. Un juez había concedido su petición de habeas corpus y ordenado su liberación. Se dirigió hacia las puertas, planeando visitar una iglesia, dar gracias a Dios por su liberación y ver a su esposa

“Ni siquiera llegué a ver el sol”, dijo Iván en español en una llamada desde la cárcel del condado de Freeborn el sábado. “Cinco agentes federales me esperaban.

Los agentes esposaron a Iván y lo llevaron a la cárcel de Albert Lea, que contrata a Inmigración y Control de Aduanas para retener a los detenidos de inmigración. Iván pidió usar solo su nombre de pila por miedo a represalias.

John Barham, uno de los abogados de Ivan, estaba desconcertado. En el peor de los casos, pensaba que los agentes intentarían arrestar a Ivan más tarde ese mismo día, cuando llegara a casa. “Pero desde luego no esperábamos que hicieran este tipo de farsa enviándolo a Whipple, devolviéndole sus pertenencias y luego llevándolo directamente a manos de otros agentes de ICE antes de que pudiera salir del edificio”, dijo Barham.

La Operación Metro Surge terminó oficialmente en Minnesota, pero los abogados afirman que los agentes federales simplemente se han adaptado y han cambiado de táctica desde el invierno pasado. Les preocupa que forzar los límites de la definición legal de “liberación” sea solo la última estrategia que los agentes federales están utilizando en Minnesota para cumplir con las cuotas de arrestos y deportaciones.

Steven Appelget, el abogado que presentó la petición de habeas corpus de Iván impugnando su detención, calificó la medida de “más tonterías” por parte del gobierno federal.

En la petición de Iván, Appelget argumentó que el gobierno no tenía causa probable ni una orden de arresto para arrestar a Iván en primer lugar.

Iván es originario de Guatemala y vive en Estados Unidos desde 2019. Aparte de infracciones menores de tráfico, no tiene antecedentes penales en Minnesota.

Ivan trabaja en la construcción para mantener a su familia. En la madrugada del 11 de septiembre en Columbia Heights, agentes de ICE vieron a Ivan en su vehículo de trabajo en una gasolinera. Los agentes dijeron en documentos judiciales que revisaron las matrículas de Ivan y descubrieron que no tenía estatus migratorio legal.

Lo siguieron hasta un aparcamiento de Menards y lo arrestaron. Luego lo llevaron a la cárcel del condado de Crow Wing, que tiene contratos con ICE.

Appelget normalmente trabaja en protección al consumidor. Pero el invierno pasado se unió a cientos de abogados de Minnesota que se ofrecieron voluntarios para presentar una avalancha de recursos de hábeas corpus en nombre de detenidos de ICE que no estaban recibiendo audiencias de fianza.

“Cada una de estas peticiones de habeas corpus, ha ocurrido algo extraño”, dijo Appelget.

“ICE y el DHS siguen encontrando nuevas y mejoradas formas de violar órdenes del tribunal del Distrito de Minnesota”, añadió.

ICE y DHS no respondieron a una solicitud de comentarios sobre la práctica de volver a arrestar inmediatamente a inmigrantes cuyos pedidos de habeas corpus han sido concedidos.

Una petición de un recurso de habeas corpus, a menudo traducido del latín como “deberías tener el cuerpo”, exige que los funcionarios del gobierno presenten a la persona que tienen detenido y justifiquen ante un juez por qué la persona está encarcelada. El número de peticiones de habeas corpus presentadas en nombre de detenidos de inmigración se disparó en el último año a medida que el gobierno federal cambió su interpretación de la ley migratoria.

Antes, los inmigrantes sin estatus o con casos pendientes podían no ser arrestados en absoluto y, en su lugar, se presentaban regularmente en el tribunal de inmigración. Si eran arrestados, podían salir bajo fianza.

Ahora, el gobierno federal argumenta que puede detener automáticamente a los inmigrantes —incluso aquellos sin antecedentes penales— sin una audiencia de fianza hasta que sean deportados.

Durante la Operación Metro Surge, la mayoría de los jueces federales en Minnesota no estuvieron de acuerdo con la reinterpretación de la ley migratoria por parte del gobierno federal y aprobaron rápidamente las peticiones de habeas corpus si al detenido no se le concedía una audiencia bajo fianza. Pero después de que el Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito se pusiera del lado de la administración republicana del presidente Donald Trump, argumentar que los casos de habeas corpus se han vuelto más difíciles en Minnesota.

El Tribunal Supremo ha aceptado abordar el asunto.

Iván no es la única persona a la que le ha ocurrido esto. MPR News habló con cuatro abogados que dijeron que varias personas han caído recientemente víctimas de este engaño.

“He oído hablar de algunos, pero es una de esas cosas en las que es como si ves una cucaracha, no tienes ni una sola cucaracha”, dijo Daniel Suitor, abogado de derechos de los inquilinos que se ha convertido en un prolífico defensor del hábeas corpus.

Suitor dijo que ha tenido dos clientes que han pasado por esto hasta ahora. Uno fue finalmente deportado. El otro está detenido en la cárcel del condado de Freeborn con Ivan.

Alejandro, de 33 años, es de México y trabaja en Minnesota para mantener a su familia en casa. Alejandro también pidió usar solo su nombre de pila por miedo a represalias. Su caso es más complicado que el de Iván.

Alejandro ha sido arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol y está en proceso de expulsión pendiente, pero no tiene una orden definitiva de expulsión. Alejandro también solicitó asilo. Su solicitud fue denegada, pero ha apelado.

Sin embargo, Pretendiente dijo que la petición de habeas corpus de Alejandro era sencilla.

“La orden no era legalmente válida, y no había razón para pensar que Alejandro no pudiera ser detenido una vez que se obtuviera una orden legalmente válida”, dijo Suitor.

Alejandro ha estado detenido desde mayo, primero por las fuerzas del orden locales antes de ser transferido a ICE. El 22 de septiembre, un juez acordó que Alejandro fue arrestado ilegalmente y que su detención no estaba justificada. El juez ordenó su liberación “inmediatamente”.

En la mañana del 25 de septiembre, Alejandro fue llevado al edificio Whipple, le entregaron sus pertenencias y le dijeron que iba a ser liberado.

Alejandro dio unos pasos más allá de lo que Iván haría. Llegó a salir de las puertas principales del edificio.

Allí es donde agentes de inmigración de paisano esperaban para esposarle.

“Uno de los agentes tradujo para mí, diciendo que así como podían liberarme, podían arrestarme de nuevo”, dijo Alejandro en español.

“Es una tontería”, dijo Suitor. “Hemos ganado el caso.”

Demandante dijo que planea argumentar que lo que le ocurrió a Alejandro no cumple con la definición legal de “liberación” que ordenó un juez.

“Creo que tenemos una línea de ataque que decir: dejar que alguien salga por la puerta y alejarse quizá un metro de la puerta principal no contempla que esté libre de custodia”, dijo Suitor.

Los abogados dijeron que lo que les ha ocurrido a sus clientes encaja en un patrón más amplio de que ICE está cambiando de estrategia para, en última instancia, arrestar y deportar a aún más personas sin enfrentamientos públicos como los vistos durante la Operación Metro Surge.

“ICE nunca se fue. Las cosas se hicieron menos públicas, menos espectáculo, pero los inmigrantes siguen siendo perseguidos y perseguidos”, dijo Barham.

“Y por los rumores que he oído, cosas que he visto, sospecho que están a punto de intensificarse de nuevo.”