Los fondos federales para la aplicación de la policía local aceleraron la represión migratoria de Trump

Por: Ariana Figuera

Artículo de MN Reformer

Este verano, las detenciones de inmigrantes en Estados Unidos se dispararon a los niveles más altos desde que el presidente Donald Trump volvió al poder.

Un aumento sin precedentes en la cooperación entre las fuerzas del orden locales y estatales y los agentes federales de inmigración a través de colaboraciones conocidas como acuerdos 287(g) ayudó a aumentar el número de personas.

Los acuerdos permiten a las agencias estatales y locales de aplicación de la ley federal de inmigración y se han convertido en un brazo de la campaña masiva de deportación de Trump. Los republicanos en el Congreso han proporcionado miles de millones en fondos federales a departamentos locales que aceptan los acuerdos, creando una avalancha de nuevos socios.

Theresa Cardinal Brown, una alta funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional durante las administraciones de George W. Bush y Barack Obama, afirmó que los miles de millones en nuevos fondos han ayudado a que el programa crezca.

“En su mayoría, los acuerdos 287(g) eran voluntarios, y los costes los asumían los gobiernos estatales y locales para formar a su propia gente”, dijo. “Ahora, el gobierno federal tiene dinero para pagarles, y eso anima a más estados y localidades a hacerlo porque supone un aumento presupuestario.”

En junio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. registró aproximadamente 43.000 arrestos por inmigración, seguidos de 49.000 en julio y casi 51.000 en agosto. ICE no distingue entre arrestos realizados inicialmente por las fuerzas del orden locales o por funcionarios federales.

Esos tres meses también registraron la mayor cantidad de nuevos acuerdos 287(g) firmados desde que Trump asumió el cargo, según un análisis de datos gubernamentales de States Newsroom.

“ICE ha intensificado los esfuerzos con las fuerzas del orden estatales y locales para ayudar a los agentes federales de inmigración en nuestros esfuerzos por hacer que América volviera a estar segura”, dijo un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado a States Newsroom.

Pero esos esfuerzos han generado protestas en algunas de las comunidades donde han aparecido.

Los demócratas de Maryland y Maine aprobaron leyes que restringen la cooperación entre la policía local y el ICE. Los partidarios de la medida de Maryland afirmaron que reduciría la desconfianza hacia la policía.

Crecimiento desmedido

El proyecto de ley de política interior emblemático del presidente de 2025, la Ley “Uno, Gran Hermoso”, reservó unos 4.000 millones de dólares para que los gobiernos estatales y locales llevaran a cabo la aplicación de la ley migratoria, incluidos los programas 287(g). La Ley de América Segura, aprobada en junio, destinó más de 31.000 millones de dólares para implementar esos acuerdos también.

Ambos paquetes fueron aprobados por los republicanos mediante una maniobra legislativa conocida como reconciliación que no necesitaba votos demócratas.

Los fondos incentivaron un crecimiento masivo.

Antes de que Trump asumiera el cargo en enero de 2025, el gobierno federal tenía acuerdos con 135 departamentos de policía estatales y locales. A fecha de 1 de octubre, esos acuerdos se dispararon hasta 2.608, según datos del DHS.

Los departamentos locales o agencias estatales en 38 estados tienen acuerdos 287(g), con los números más altos en Texas y Florida, donde existen leyes estatales que exigen a las fuerzas del orden locales participar en el programa.

El Wall Street Journal informó el jueves que la Patrulla de Carreteras de Florida tenía derecho a 26 millones de dólares en reembolsos del gobierno federal por arrestos entre abril y junio.

“Mi suposición fundamentada sería que un gran número de los arrestos y detenciones que hemos visto aumentar en los últimos meses en verano se debieron a un aumento de los acuerdos 287(g) en Texas y Florida, pero también en otras partes del país”, dijo Ariel G. Ruiz Soto, analista principal de políticas en el Migration Policy Institute, un think tank que estudia la migración global.

ICE no siempre especifica cuándo se realiza un arresto migratorio a través del programa de colaboración, pero el Proyecto de Datos de Deportación, un proyecto de las escuelas de la Universidad de California en Berkeley y Los Ángeles que analiza datos gubernamentales de aplicación de la ley migratoria, ha atribuido al menos 6.150 arrestos en julio, aproximadamente el 12,5% de todos los arrestos de ese mes.

Solo 12 estados no tienen tales acuerdos. Son California, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Nueva Jersey, Oregón, Rhode Island, Vermont y el estado de Washington.

Tres modelos

El programa de colaboración fue creado en una ley de 1996, pero no se utilizó activamente hasta los atentados terroristas del 11-S. Recibió por primera vez asignaciones federales en 2006.

Dentro del programa operan tres tipos de asociaciones.

El tipo de acuerdo más flexible es el modelo de aplicación de la cárcel, donde los agentes con agentes pueden preguntar sobre el estatus migratorio de las personas arrestadas por cargos estatales o locales, así como retener a un no ciudadano para que ICE lo detenga hasta 48 horas.

En otro modelo, el modelo de oficial de warrants, ICE forma, certifica y permite a las fuerzas del orden estatales y locales emitir órdenes administrativas, que no son firmadas por un juez, sino por un funcionario de ICE solicitando la detención de un no ciudadano. Los agentes locales de la ley bajo este modelo no preguntan sobre el estatus migratorio.

El modelo de grupo de trabajo, que implica la mayor aplicación de la ley migratoria por parte de los agentes locales, permite que los funcionarios de inmigración designen a los agentes locales para que participen en tareas migratorias, como preguntar por el estatus migratorio o incluso detener personas y transferirlas a ICE.

Como parte de su represión migratoria, la segunda administración Trump revivió el modelo de grupo de trabajo después de que la administración Obama lo suspendiera en 2012 por preocupaciones sobre el perfil racial.

Ha sido el mayor aumento bajo Trump, dijo Ruiz Soto.

Más del 71% de los acuerdos 287(g) utilizan ahora el modelo del grupo de trabajo, según Titus Consulting, una empresa que rastrea los acuerdos. Aproximadamente el 7% utiliza el modelo de aplicación de la orden carcelaria y más del 21% el modelo de órdenes judiciales.

El modelo del grupo de trabajo es “sin duda”, el método más eficaz para arrestar a no ciudadanos, dijo Todd Bensmen, investigador principal del Centro de Seguridad Fronteriza e Inmigración de The Heritage Foundation, un think tank conservador.

“Si no están en servicio bajo esa función, simplemente entran en contacto con personas que son totalmente … deportables, y luego las dejan en paz”, dijo sobre las fuerzas del orden locales. “Pueden arrestarlos en el acto y llamar a ICE, así tienes un multiplicador de fuerza realmente dramático y ICE no tiene que hacer nada más que venir a recogerlos.”

Cambios en el programa

En 2006, la administración Bush mostró interés en explorar los programas 287(g), específicamente el modelo de aplicación de la ley carcelaria, porque era fácil para ICE identificar a las personas sujetas a un arresto migratorio, dijo Brown.

“Si tu trabajo es encontrar gente, vaya, eso es lo más fácil de hacer”, dijo sobre el modelo de la cárcel.

Brown dijo que eso impulsó la idea del programa Comunidades Seguras. Bajo el programa, el FBI enviaba automáticamente las huellas dactilares de una persona detenida al DHS para que las comparara con su base de datos migratoria. Si la persona era un no ciudadano no autorizado en EE. UU., entonces ICE era notificado.

El programa era voluntario, pero hubo resistencia por parte de los defensores de la inmigración durante la administración Obama, dijo Brown.

“Había preocupación de que esto mezclara la aplicación penal y la aplicación de la ley migratoria de formas que no estaban pensadas, y que estaba generando miedo entre las comunidades migratorias de denunciar delitos por temor a ser arrestados”, dijo.

La administración Obama se retiró y redirigió el programa Comunidades Seguras hacia un modelo de gobierno federal.

“Lo convirtieron de un despliegue comunidad por comunidad a un acuerdo de intercambio de información federal a federal que sigue vigente hoy en día”, dijo.

Brown dijo que la diferencia ahora es que algunas comunidades han decidido cuándo se notifica a ICE, si es que se notifica, y si deben respetar o no las órdenes de detención, que son solicitudes de ICE para retener a un inmigrante hasta que lleguen los agentes federales de inmigración.

Los gobiernos locales que no han querido participar en la aplicación federal de la inmigración han sido denominados ciudades santuario.

La administración Trump ha amenazado con retirar la financiación federal a aquellas ciudades que no quieran ayudar en la aplicación de la ley migratoria y ha ofrecido una afluencia de fondos a los estados y gobiernos locales que han aceptado participar.

El Congreso republicano ha financiado el programa durante los próximos tres años, señaló Ruiz Soto.

“Entonces se trataría de … lo que haría una futura administración o un futuro Congreso para seguir ampliando esto o no cumplir con ellos”, dijo. “Pero claramente ahora mismo ICE tiene una financiación significativa para el 287(g) y muchas otras medidas de aplicación en un futuro próximo.”