Cómo la mega Ley permite a Trump ampliar las deportaciones masivas y restringir los beneficios para los inmigrantes

Por: Ariana Figueroa -Mn Reformer

La ley de recortes fiscales y de gasto público aprobada el jueves por el presidente Donald Trump tiene como elemento central 170 000 millones de dólares para la campaña de represión migratoria del Gobierno, lo que contribuye a cumplir la promesa electoral del presidente para 2024 de deportar masivamente a las personas sin estatus legal permanente.

La medida, aprobada por la Cámara de Representantes por 218 votos a favor y 214 en contra, cumpliría varias de las prioridades clave de Trump en materia de inmigración, como reforzar la seguridad fronteriza, aumentar la capacidad de detención de inmigrantes y añadir tasas a las vías legales de inmigración, entre otras cosas. Está previsto contratar a miles de agentes más del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Si bien la mayoría de las disposiciones relacionadas con la inmigración en el extenso proyecto de ley ampliarían enormemente la aplicación de la ley de inmigración, también tienen como objetivo limitar los beneficios que actualmente se otorgan a algunos inmigrantes con estatus legal.

Los inmigrantes con estatus legal, incluido el asilo, no podrían recibir ayuda alimentaria a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Los inmigrantes sin estatus legal o autorización para estar en el país ya no pueden optar a las prestaciones del SNAP, del que dependen aproximadamente 42 millones de personas.

El proyecto de ley también podría eliminar los beneficios fiscales de las familias con estatus mixto, en las que los miembros de la familia tienen diferentes estatus migratorios.

Por ejemplo, aunque los republicanos aumentarían el crédito fiscal por hijos a 2200 dólares por cada hijo que cumpla los requisitos, el proyecto de ley excluiría ese beneficio a los hijos ciudadanos estadounidenses nacidos de padres inmigrantes sin estatus legal. La propuesta exigiría que el progenitor que solicite el crédito fiscal por hijos también tenga un número de la Seguridad Social.

El megaproyecto de ley de 870 páginas fue aprobado por el Senado el martes por 51 votos a favor y 50 en contra, con el voto de desempate del vicepresidente JD Vance.

A continuación se ofrece una visión general de lo que supondrá el proyecto de ley:

Aplicación de la ley de inmigración

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos sería la agencia policial con mayor financiación del país, con casi 30 000 millones de dólares hasta septiembre de 2029.

Esos fondos se destinarían a la contratación de 10 000 agentes del ICE en un plazo de cinco años. El dinero también se utilizaría para pagar bonificaciones de retención, el transporte de inmigrantes, la mejora de las instalaciones del ICE, la detención de familias y la contratación de abogados de inmigración del ICE para los procedimientos de control y expulsión en los tribunales de inmigración.

Se concedería una prima por firma al ICE a las personas contratadas después de que el proyecto de ley se convirtiera en ley, y como prima de retención si un agente del ICE tiene cinco años de servicio dedicados específicamente a la aplicación de la ley de inmigración. El proyecto de ley no especifica cuál debe ser el importe de la prima por firma o de la prima de retención.

La versión del Senado proporciona al ICE una mayor flexibilidad a la hora de decidir en qué áreas asignar los casi 30 000 millones de dólares.

Financiación del Departamento de Defensa

Aparte del ICE, el proyecto de ley incluiría 1000 millones de dólares para que el Departamento de Defensa despliegue personal militar para operaciones relacionadas con la frontera, construcción y detención temporal en instalaciones militares.

En abril, Trump ordenó a varias agencias que comenzaran a militarizar un tramo de la frontera sur, ya que sigue entrelazando al ejército estadounidense con la campaña de su administración contra la inmigración.

Se creó una zona de amortiguación militar a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México en Arizona, California y Nuevo México. Esto significa que cualquier migrante que cruce a Estados Unidos estaría entrando ilegalmente en una base militar, lo que permite a las tropas en servicio activo retenerlos hasta que lleguen los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

Expertos nacionales y militares han expresado su preocupación por que la militarización de esa franja de tierra pueda violar la Ley Posse Comitatus, una ley de 1878 que prohíbe en general el uso del ejército en la aplicación de la ley nacional.

Además, el mes pasado, la administración Trump desplegó 4000 miembros de la Guardia Nacional y 700 marines en Los Ángeles, en medio de importantes protestas que surgieron después de que los agentes de inmigración comenzaran a perseguir a los jornaleros en Home Depot para hacer cumplir la ley de inmigración.

Detención

El proyecto de ley destina 45 000 millones de dólares a la construcción de nuevos centros para detener a inmigrantes, tanto individuos como familias. Se trata de un aumento de más del 300 % con respecto al presupuesto del ICE para el año fiscal 2024 destinado a la detención de inmigrantes, que era de unos 9000 millones de dólares.

La construcción de nuevos centros de detención lleva tiempo, por lo que es probable que empresas privadas de prisiones como CoreCivic y GEO Group firmen más contratos con el ICE.

Estas empresas han comenzado a ampliar su capacidad de detención. CoreCivic adquirió el mes pasado un centro con 736 camas en Virginia y GEO compró este mes un centro con 770 camas en el oeste de California.

Seguridad fronteriza

El proyecto de ley asignaría 46 600 millones de dólares a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos para construir un muro a lo largo de la frontera entre los Estados Unidos y México, así como para realizar cualquier reparación. Eso sería más del triple de lo que gastó la primera administración Trump en barreras en la frontera sur, aproximadamente 15 000 millones de dólares.

Algunas de las tecnologías que se añadirían en la frontera incluyen cámaras, luces, sensores y otras mejoras en materia de detección. Los fondos se utilizarían a partir del año fiscal 2025 hasta el 30 de septiembre de 2029.

Otros 4100 millones de dólares se destinarían a la contratación de personal de la CBP hasta finales de septiembre de 2029. Otros 2000 millones de dólares se destinarían a la retención y las bonificaciones del personal de la CBP.

El proyecto de ley también reservaría 855 millones de dólares para la reparación de los vehículos que utilizan los agentes de la CBP. Los republicanos incluyeron 5000 millones de dólares para mejoras y reparaciones en las instalaciones de la CBP.

Además, 6100 millones de dólares se destinarían a la compra de equipos no intrusivos para detectar narcóticos ilícitos en los puertos de entrada a lo largo de las fronteras suroeste, norte y marítima.

Asimismo, cualquier inmigrante sin autorización legal que sea detenido en un puerto de entrada estaría sujeto a una multa de 5000 dólares.

Actualmente, la multa civil oscila entre 50 y 250 dólares. Los solicitantes de asilo suelen entregarse en los puertos de entrada.

Vías de inmigración legal, tasas de solicitud

El proyecto de ley otorgaría al Departamento de Justicia aproximadamente 3300 millones de dólares para que la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración procese asuntos de inmigración, como el voto de los no ciudadanos —algo que es extremadamente raro— y las violaciones de la Ley de Registro de Extranjeros.

En abril, la secretaria del DHS, Kristi Noem, anunció que los inmigrantes que se encuentran en el país sin autorización legal deben registrarse en la agencia o enfrentarse a penas de cárcel y multas de hasta 5000 dólares.

El proyecto de ley también proporcionaría fondos para la contratación de jueces de inmigración, pero limitaría el número de jueces a 800. En la actualidad hay aproximadamente 700, en medio de una acumulación de 3,5 millones de casos pendientes en los tribunales de inmigración, según el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC).

El proyecto de ley también reformaría las tasas de inmigración y las tasas de solicitud para los inmigrantes que buscan vías legales, tanto permanentes como temporales.

Por primera vez, se establecería una tasa de 100 dólares para solicitar asilo. No hay exenciones de tasas para casi ninguna de las nuevas tasas establecidas o aumentadas por el proyecto de ley, excepto para las solicitudes relacionadas con menores no acompañados. Todas las tasas también estarían sujetas a ajustes por inflación.

Los solicitantes de asilo que deseen solicitar permisos de trabajo iniciales también tendrían que pagar otra tasa de 550 dólares, algo que actualmente es gratuito.

Para los solicitantes de asilo que deseen renovar sus permisos de trabajo, el proyecto de ley reduciría el coste a 275 dólares, cuando actualmente es de 470 dólares para renovar en línea y de 520 dólares para enviar la documentación por correo.

Para los inmigrantes con estatus de protección temporal, lo que significa que el secretario del DHS ha considerado que el país de origen del inmigrante es demasiado peligroso para regresar, la tasa de solicitud sería de 500 dólares. Actualmente es de 50 dólares.

La tasa para solicitar ayuda humanitaria aumentaría a 1000 dólares, cuando actualmente es de 630 dólares.

El proyecto de ley aumentaría ligeramente la tasa inicial de solicitud de trabajo para los titulares de TPS y aquellos con estatus humanitario a 550 dólares, frente a los 470 dólares que cuesta presentar la solicitud en línea y los 520 dólares que cuesta enviar la documentación por correo.

Para renovar esos permisos de trabajo, el proyecto de ley reduciría el coste a 275 dólares, frente a los 470 dólares que cuesta la solicitud en línea y los 520 dólares que cuesta la solicitud por correo.

El visado de no inmigrante, que actualmente es gratuito y lo gestiona el Departamento de Estado, costaría ahora 250 dólares según el proyecto de ley. Este visado se utiliza normalmente para estudiantes internacionales, trabajadores agrícolas y otros trabajadores inmigrantes con habilidades especiales.

Niños inmigrantes no acompañados

Parte de los 2000 millones de dólares de financiación para el DHS se destinaría a la repatriación de niños no acompañados en determinadas circunstancias. Esto incluye los casos en los que el niño es encontrado en un puerto de entrada, no es víctima de la trata de personas y no teme regresar a su país de origen.

El proyecto de ley también proporcionaría un fondo de 300 millones de dólares a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, que se encarga de los menores no acompañados, para realizar comprobaciones de antecedentes y estudios del hogar de cualquier posible patrocinador de un menor no acompañado.

También se destinarían fondos a comprobar los posibles antecedentes penales y de pertenencia a bandas de los menores bajo la custodia de la ORR. Los mayores de 12 años serían sometidos a exámenes «para detectar tatuajes y otras marcas relacionadas con pandillas», según el proyecto de ley.

La visa especial para inmigrantes menores de edad, destinada a los niños inmigrantes abandonados o maltratados por sus padres, que les permite solicitar la residencia permanente legal, costaría ahora 250 dólares según el proyecto de ley, pero la tasa podría eximirse. Actualmente es gratuita.

Subvenciones estatales, Copa del Mundo y Juegos Olímpicos

El proyecto de ley también otorgaría a algunos estados 450 millones de dólares para el Programa de Subvenciones Operación Stonegarden, que proporciona financiación a los estados y gobiernos locales que participan en la vigilancia fronteriza.

El proyecto de ley ayudaría a los estados que acogen grandes eventos deportivos, como la Copa del Mundo en 2026 y los Juegos Olímpicos en 2028.

El proyecto de ley destina 625 millones de dólares a la seguridad y otros gastos relacionados con la Copa del Mundo de la FIFA y 1000 millones de dólares a la seguridad y los gastos de planificación de los Juegos Olímpicos, que se celebrarán en Los Ángeles en 2028.