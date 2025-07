La Universidad de Minnesota cultiva plantas no autóctonas para que los inmigrantes puedan saborear un pedazo de su tierra natal

Por: Regina Medina-MPR

Los inmigrantes que viven en Estados Unidos inevitablemente echan de menos algo de su tierra natal que no pueden encontrar en el extranjero. Para muchos, ese vacío se nota en el supermercado, ya que algunos cultivos no se producen aquí.

Un programa de la Universidad de Minnesota está trabajando para cambiar eso.

El maestro jardinero del condado de Hennepin, Chidi Chidozie, mostró recientemente su arte y su pasión en la exposición de jardines vivos del Arboreto Paisajístico de Minnesota, en Chaska, Minnesota.

Chidozie es uno de los tres jardineros inmigrantes que cultivan plantas no autóctonas en la exposición «Transplanting Traditions» (Trasplantando tradiciones).

Chidozie creció cultivando un huerto con su padre en Nigeria y ha mantenido esa pasión cuando emigró a los Estados Unidos en la década de 1970. El ahora jubilado analista de sistemas financieros explica cada planta de su pequeño jardín de exposición. Está orgulloso de las calabazas acanaladas, el amaranto y una nueva planta en particular.

«Es el curry, el curry nigeriano… Esta planta es una de las dos únicas que se pueden ver en todo el estado de Minnesota», explica. «Este es el primer año que la presentamos. De hecho, no hay ninguna en el jardín de la universidad. Decidí probarla aquí».

El «jardín de la universidad» al que se refiere es un campo del Equipo Comunitario de Fitomejoramiento de la Universidad de Minnesota, que forma parte del Centro de Fitomejoramiento de la universidad. Se trata de una iniciativa totalmente voluntaria para cultivar hortalizas africanas en Minnesota.

En el campus de St. Paul de la U, escondido más allá de los edificios y entre el paisaje verde, hay un campo lleno de verduras de hoja africanas en brote, como mostaza etíope, calabaza acanalada y albahaca africana.

El director del centro, Rex Bernardo, dijo que se le ocurrió la idea de cultivar verduras de tierras extranjeras a través de un artículo de MPR News de 2016.

La historia «hablaba de los inmigrantes de las Ciudades Gemelas que iban a los mercados agrícolas y compraban productos africanos cultivados por agricultores hmong», dijo.

Según el artículo, el mercado agrícola de Minneapolis atraía a gente de lugares tan lejanos como Texas y Nueva York para encontrar productos de sus países de origen.

«Pensé: «Dios mío, están conduciendo largas distancias para comprar productos frescos»», dijo Bernardo.

Esa idea se le quedó grabada durante años. Cuando se inauguró el Centro de Fitomejoramiento en 2021, dijo que creía que esa iniciativa cumpliría la misión del centro a través de la colaboración, la educación continua y la creación de comunidad.

Bernardo dijo que entiende por qué la gente viaja durante horas para encontrar alimentos de sus países de origen.

«Como inmigrante, puedo identificarme con eso, porque la comida, los alimentos con los que creciste, son un gran atractivo», dijo. «Me veo a mí mismo recorriendo largas distancias, en sentido figurado y literal, solo para conseguir estos alimentos que me gustan».

Chidozie dijo que ve ese atractivo cuando inspira a otros a cultivar un huerto.

«Para que se animen a cultivar un huerto, hay que proporcionarles plantas culturalmente relevantes», dijo.

Por ejemplo, «si le dices a alguien de Kenia que plante tomates y pimientos verdes, te dirá: «Oh, puedo ir al mercado y comprarlos muy baratos. Entonces, ¿por qué tengo que cultivar un huerto?»», explica Chidozie.

Pero cuando le anima a cultivar «una verdura que no puede encontrar en el mercado o en Cub… De repente, su interés aumenta. Quiere cultivar un huerto», explica Chidozie.

Cuando estaba en las primeras etapas de la creación del Equipo Comunitario de Cultivo de Plantas, Bernardo dijo que se puso en contacto con estudiantes de posgrado para evaluar su interés. Dijo que estaban ansiosos por aprender de forma práctica. Sin embargo, conseguir que los miembros de la comunidad se sumaran al proyecto fue otra historia.

«Y he aquí que descubrimos que, bueno, primero teníamos que establecer buenas relaciones con las personas para las que estas plantas son importantes», dijo Bernardo. «Porque podíamos hacer las cosas por nuestra cuenta, pero si lo que hacemos no es relevante, entonces no estamos prestando un buen servicio».

Lauren Docherty es estudiante de doctorado y ha sido voluntaria en el proyecto desde 2023.

«Ha sido un proceso gradual de construcción de relaciones con la comunidad», dijo.

Chidozie se unió al proyecto en 2022 como parte de su esfuerzo por formar jardineros comunitarios, dijo.

«Y él ha sido realmente la mayor conexión con la comunidad que hemos tenido. Además, nos ha presentado a muchas otras personas que también están interesadas en este proyecto», dijo Docherty.

Bernardo se mostró totalmente de acuerdo.

«Ha sido una ayuda muy valiosa para nosotros en todo el trabajo que estamos haciendo», dijo. «Tiene un gran conocimiento sobre estas especies autóctonas. Es un inmigrante de África, por lo que estas especies le son muy queridas».

Bernardo y los estudiantes voluntarios aprendieron mucho de los jardineros comunitarios desde el principio, dijo.

Por ejemplo, dijo, la primera prueba de sabor que hicieron Bernardo y los estudiantes fue con la mostaza etíope, una verdura parecida al repollo que pertenece a la misma familia que la col rizada y la col rizada. La probaron cruda.

Ahora el equipo cosecha y deshierba juntos, un día a la semana. El equipo se reúne una vez al año para una comida combinada con catering y potluck, en la que algunos inmigrantes traen platos preparados con verduras de hoja africanas.

Chidozie es el mayor admirador del programa comunitario y lo considera un éxito.

«Soy parcial. Le daría una puntuación del 100 % porque hemos conseguido que mucha gente se interese por la jardinería», afirma. «Hemos enseñado a mucha gente sobre algunas de las verduras africanas. Hemos demostrado que el hecho de que el cultivo sea africano no significa que no pueda crecer en Minnesota».

Afirma que el objetivo es convertir el campo en un jardín global con plantas de Asia y Latinoamérica.