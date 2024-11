Con o sin presidencia de Harris, los estadounidenses multirraciales están aquí para quedarse

Los antiguos prejuicios contra las personas multirraciales se han atenuado, pero no han desaparecido, como demuestran los comentarios de Trump.

por Sonia Kharband-Sahan Journal

El expresidente Donald Trump saltó a los titulares este mes de julio cuando acusó a la vicepresidenta Kamala Harris de hacerse negra en beneficio político. «¿Es india o es negra?», preguntó, desafiando y burlándose de la identidad birracial de la candidata presidencial.

Las palabras de Trump reflejan la incómoda fascinación de nuestra nación por personas como yo, que trascendemos una única identidad.

No recuerdo la primera vez que alguien hizo un comentario sobre mi raza. Las preguntas más habituales – «¿De dónde eres?» y «¿Qué eres en realidad?»- ya no me molestan. Pero cuando alguien llama «exótica» a mi piel o me pregunta si realmente soy india y blanca a la vez, ya que «no lo parezco», empiezo a sentirme como un animal de zoo en exhibición.

Mi favorito personal fue cuando un amigo de la familia dijo que yo era la única persona que conocía que era «a la vez oprimida y colonizadora».

Aunque estos incidentes son exclusivamente míos, ser cuestionado, incomprendido y estereotipado es una experiencia común para las personas multirraciales. Los desafíos de Trump a la identidad de Harris simplemente ponen esta experiencia en un escenario nacional.

Para comprender la experiencia actual de las personas multirraciales, es importante conocer nuestro pasado. Un estatuto de 1662 en Virginia proclamaba que la libertad de un niño dependía de la condición de la madre, lo que hacía rentable para los esclavistas embarazar a mujeres esclavizadas y «poseer» a sus hijos. En 1691, el gobierno colonial de Virginia declaró ilegal el matrimonio interracial. Estas leyes establecieron la idea de que era aceptable tener hijos con una persona esclavizada con fines laborales o de propiedad, pero no tener una relación o casarse con ellos.

En la década de 1800, la regla de una sola gota se convirtió en política en muchos estados, afirmando que incluso un antepasado negro era suficiente para clasificar a alguien como «de color».

No fue hasta 1967 cuando el caso Loving contra Virginia del Tribunal Supremo declaró que las leyes estatales que prohibían el matrimonio interracial violaban la Decimocuarta Enmienda. Sin embargo, los esfuerzos por impedir la mezcla racial han persistido; la prohibición del matrimonio interracial en Alabama se mantuvo en sus leyes estatales hasta el año 2000. Incluso entonces, el 40% de los votantes apoyó el mantenimiento de la ley.

A pesar de la omnipresente incomodidad cultural de nuestra nación, su población multirracial va en aumento. Según el Censo de 2020, las personas multirraciales representan ahora el 10,2% de la población, un aumento del 276% desde 2010. Este cambio representa la mayor variación en comparación con todos los demás grupos raciales. Podría atribuirse a un aumento de la inmigración y a la clarificación de las opciones en el formulario del censo para autodescribirse la raza.

Además de un aumento de la población multirracial, el Pew Research Center informó en 2021 que el porcentaje de matrimonios interraciales en Estados Unidos también está en aumento. En 2019, el 19% de los recién casados y el 11% de todas las personas casadas estaban en matrimonios interraciales.

Los datos son claros: nos estamos convirtiendo inevitablemente en una sociedad multirracial, con cada vez más familias y niños multirraciales. El ascenso de Harris a la vicepresidencia y potencialmente al cargo más alto de la nación refleja el futuro diverso y multicultural de este país.

La reacción a los comentarios de Trump se ha centrado en explicar que, de hecho, Harris siempre ha sido negra. Las agencias de noticias se apresuraron a probar sus credenciales negras: asistió a la Universidad Howard, una universidad históricamente negra de Washington, D.C., donde se unió a una hermandad negra.

Pero la cuestión no es que sea negra o que nunca haya ocultado su identidad. Se trata de que es y siempre ha sido negra e india.

Las falsas afirmaciones de Trump sobre su identidad son un ejemplo de la intolerancia a la que se enfrentan las personas multirraciales. También demuestran que la elección de Barack Obama, nuestro primer presidente multirracial, no cambió la incomodidad que muchos estadounidenses sienten hacia quienes existen fuera de los rígidos binarios.

Usted tiene un papel que desempeñar para que nuestro país avance -independientemente de quién gane la carrera presidencial- en favor de las personas multirraciales de su vida. Infórmese sobre lo que significa ser mestizo. Comprenda que, dentro de la amplia categoría de identidades multirraciales, cada persona puede etiquetarse a sí misma de forma diferente o abrazar una parte de su origen con más fuerza. Defender la representación de las identidades multirraciales en todos los formularios y encuestas demográficas. Identificar y trabajar contra los propios prejuicios y tendencias a clasificar a los demás como una cosa u otra.

Cuando pienso en el futuro de este país, veo mi propio rostro y los variados rostros de las personas multirraciales. Reflejamos tanto una rica diversidad de experiencias como la paradójica relación de este país con la raza.

Estados Unidos aspira a acoger a todos y abraza la ideología del «crisol de razas», pero al mismo tiempo ha aplicado políticas y prácticas para mantener a la gente separada e impedir la mezcla racial. Merece la pena celebrar que, a pesar de las prohibiciones de los matrimonios interraciales y la discriminación de los niños mestizos, la población multirracial crece y prospera en la actualidad.

Al igual que la presidencia de Obama no fue la cura para el racismo, la candidatura de Harris refleja simultáneamente lo lejos que hemos llegado y lo lejos que nos queda por llegar en la comprensión de lo que significa ser multirracial.