Conoce tus derechos: Cómo la ley de Minnesota protege a los niños de la discriminación, el acoso y la intimidación

En medio de una ráfaga de órdenes ejecutivas de Trump dirigidas a las comunidades LGBTQ, la aplicación de la inmigración y las iniciativas de diversidad, los expertos dicen que Minnesota todavía proporciona fuertes protecciones.

por Becky Z. Dernbach-Sahan

Journal Desde que Donald Trump fue elegido para su segundo mandato en noviembre, Kat Rohn ha estado recibiendo más llamadas de lo habitual sobre el acoso cibernético, la discriminación por género y la agresión física en las escuelas.

Los niños transgénero y otros niños LGBTQ han sido blanco frecuente de intimidación, dijo Rohn, directora ejecutiva de OutFront Minnesota. Rohn también ha tenido noticias de familias cuyos hijos sufren acoso por su identidad racial o religiosa.

«Estamos viendo un entorno en el que hay un aumento del acoso que ocurre en todos los ámbitos», dijo Rohn.

Desde que asumió el cargo el 20 de enero, Trump ha firmado una serie de órdenes ejecutivas que señalan su intención de revertir las protecciones para las comunidades LGBTQ+, tomar medidas enérgicas contra la inmigración y eliminar las prácticas destinadas a aumentar la diversidad, la equidad y la inclusión.

Pero los expertos dicen que las órdenes presidenciales no cambian la ley de Minnesota, que proporciona fuertes protecciones contra la discriminación y el acoso. Muchas de esas protecciones caen bajo el paraguas de la ley de derechos civiles del estado: la Ley de Derechos Humanos de Minnesota.

«Lleva aquí mucho tiempo», afirma Rebecca Lucero, comisionada del Departamento de Derechos Humanos de Minnesota. “Tiene fuertes protecciones. Seguimos haciendo nuestro trabajo pase lo que pase”.

«Las protecciones más fuertes y las mejores herramientas que tenemos están arraigadas aquí, a nivel estatal, en Minnesota, y eso fue lamentablemente cierto incluso bajo la última administración», dijo Rohn.

Esas leyes protegen a los minnesotanos de la discriminación y el acoso por razón de muchas clases protegidas, como la raza, el sexo, la religión, el origen nacional, la discapacidad, la orientación sexual y la identidad de género.

«No te pueden echar del autobús o decirte que te sientes en la parte de atrás porque eres de una raza determinada», dijo Lucero. “No te pueden decir que las chicas no son buenas en matemáticas, así que no te vamos a dejar asistir a esta clase de matemáticas avanzadas. No te pueden decir, en la biblioteca pública, que no queremos a cierto tipo de gente aquí, y lo que necesitamos es a alguien de cierta religión”.

Otra ley de Minnesota, la Ley de Escuelas Seguras y Solidarias, exige a los centros escolares que tomen medidas para hacer frente al acoso que se produzca por cualquier motivo, incluida cualquier característica protegida.

En entrevistas con Sahan Journal, los defensores hicieron hincapié en que estas leyes se aplican a las comunidades LGBTQ + e inmigrantes, que ya han sido objeto de varias órdenes ejecutivas de Trump. Y estas leyes también se aplican a los niños.

«Creo que es importante enfatizar que no importa lo que suceda bajo la ley federal o bajo nuestras leyes nacionales, que las leyes en Minnesota continuarán protegiendo a los niños transgénero en particular», dijo Christy Hall, abogada sénior del personal de Gender Justice.

Esto es lo que los niños y las familias de Minnesota deben saber.

¿Qué protecciones ofrece la ley de Minnesota contra el acoso escolar?

La Ley de Escuelas Seguras y de Apoyo, diseñada específicamente para proteger a los niños contra el acoso, fue aprobada por la Legislatura en 2014. Grupos de defensa como OutFront Minnesota la impulsaron como una actualización integral de la ley antiacoso del estado, que entonces solo tenía dos frases. La ley obligaba a las escuelas a desarrollar procesos para abordar el acoso por cualquier motivo, incluidas protecciones explícitas para los estudiantes LGBTQ+.

Pocos años antes, una oleada de suicidios había sacudido el distrito escolar de Anoka-Hennepin, después de que varios alumnos sufrieran acoso por su orientación sexual. La ley también ofrecía protección a los estudiantes en función de muchas otras características de clase protegidas, incluida la condición de inmigrante.

Carlos Mariani Rosa, que formaba parte de la Asamblea Legislativa en aquel momento, recordó los «increíblemente trágicos» sucesos de Anoka-Hennepin que impulsaron la ley contra el acoso, y dijo que la actual reacción conservadora contra los derechos de las personas transgénero y no binarias representaba «diferentes iteraciones» de la misma lucha.

Mariani Rosa es ahora directora ejecutiva de la Minnesota Education Equity Partnership, que acaba de publicar un nuevo conjunto de herramientas para que las escuelas y los profesores creen espacios seguros para los niños inmigrantes. El kit de herramientas incluye orientaciones sobre cómo las escuelas pueden proteger a los niños del acoso y la intimidación.

«Creemos que las Escuelas Seguras y Solidarias se aplican a todos los alumnos, no sólo a los casos de acoso y/o a los alumnos GLBTQ», dijo. “Aunque está pensado para eso. Pero también está pensado para esto”.

¿Cuál es la definición de acoso escolar?

Según la ley, el acoso consiste en «una conducta intimidatoria, amenazadora, abusiva o perjudicial que sea objetivamente ofensiva». Para que un comportamiento se considere acoso, también debe implicar un desequilibrio de poder real o percibido entre el alumno que realiza el comportamiento prohibido y el objetivo, o interferir sustancialmente en las oportunidades educativas de un alumno.

Esto incluye el acoso basado en cualquier condición de clase protegida, dijo Macarre Traynham, comisionado adjunto del Departamento de Educación de Minnesota.

«El acoso es acoso», dijo. «Siempre que sea de alumno a alumno, está cubierto por la Ley de Escuelas Seguras y Solidarias».

¿Qué debo hacer si me acosan en la escuela o si acosan a mi hijo?

En primer lugar, informe a un profesor o administrador de la escuela, dijo Traynham. Cada distrito escolar está obligado a tener un proceso claro sobre cómo abordar el acoso. El MDE también tiene un modelo de política contra el acoso que las escuelas pueden adoptar.

«Sea directo, haga referencia a la ley, a las políticas de los distritos escolares y comuníquelo a los administradores responsables de tomar medidas a nivel local», dijo Rohn. «Documente las experiencias para asegurarse de que tiene una pista clara de divulgación a los funcionarios escolares, profesores, administradores, a quien necesite saberlo».

Si un estudiante o sus padres consideran que la escuela no ha seguido su política correctamente, o no parece tener una política, pueden ponerse en contacto con el Departamento de Educación de Minnesota para solicitar ayuda. La agencia determinará en primer lugar si la queja entra dentro de su jurisdicción, y abrirá una investigación en caso afirmativo, dijo Traynham.

El proceso puede durar desde unas semanas hasta unos meses, explicó. Si la escuela no tiene una política, la agencia le exigirá que cree una. Si tiene un proceso, pero no siguió correctamente el proceso, la agencia identificará lo que salió mal y cómo el distrito puede seguir mejor sus propias prácticas en el futuro.

El MDE también ofrece «oportunidades de trabajo restaurativo» entre los estudiantes, o entre el estudiante y la escuela, dijo Traynham. De este modo, puede producirse una «curación y restauración» para que los estudiantes se sientan apoyados cuando vuelvan a la escuela, dijo.

«Estamos absolutamente comprometidos a garantizar que nuestros entornos escolares sean espacios seguros para los estudiantes», dijo Traynham. «Queremos asegurarnos de que estos espacios sean espacios de pertenencia, que los niños se sientan cuidados, que sientan que son parte de su comunidad».

¿Cuándo debo ponerme en contacto con el Departamento de Derechos Humanos de Minnesota?

Si un alumno sufre acoso por razón de su condición de clase protegida, como identidad de género u origen nacional, y hablar directamente con la escuela no resuelve el problema, Rohn recomienda ponerse en contacto con el Departamento de Educación de Minnesota y presentar una queja ante el Departamento de Derechos Humanos de Minnesota. Ese es el organismo responsable de hacer cumplir la ley de derechos humanos de Minnesota.

El Departamento de Derechos Humanos de Minnesota investigará la denuncia de discriminación. Esas quejas pueden incluir que un colegio no tome las medidas adecuadas cuando unos alumnos acosan a otros. Pero el organismo también investiga otras formas de discriminación, por ejemplo, si un miembro del personal discrimina a un alumno.

Lucero, comisario del departamento, subrayó que se trata de un proceso largo. La mayoría de los casos tardan entre uno y dos años en resolverse. Según la ley estatal, la agencia debe completar su investigación en un plazo de 31 meses.

«No somos un servicio de urgencia», dijo. «Buscamos cambios a largo plazo».

¿Qué sucede cuando MDHR se involucra?

Desde julio de 2021, MDHR ha encontrado causa probable de discriminación en cuatro casos de educación. Uno involucró discriminación racial. Los otros tres involucraron a miembros masculinos del personal que acosaron o agredieron sexualmente a una estudiante.

En 40 casos en ese mismo período de tiempo, MDHR no encontró ninguna causa probable de discriminación, a menudo encontrando que la escuela había manejado la situación apropiadamente. Otros 19 casos tuvieron resultados diferentes, incluyendo demandas, remisión a una agencia gubernamental diferente y mediación, en la que Lucero dijo que la agencia ha invertido «bastante» en los últimos años.

En el caso de discriminación racial, la madre de un estudiante asiático presentó una denuncia por discriminación contra las escuelas públicas de Pine City en julio de 2021. Citó ejemplos de estudiantes que acosaron racialmente a su hija desde febrero hasta mayo de 2021, y dijo que la administración no había tomado las medidas adecuadas para proteger a su hija. También alegó que el distrito había tomado represalias contra su hija por participar en manifestaciones para llamar la atención sobre el racismo en la escuela.

En diciembre de 2023, el Departamento de Derechos Humanos de Minnesota emitió conclusiones de causa probable de que el distrito había sometido a la niña a acoso racial y había tomado represalias contra ella. La agencia dijo que la escuela disciplinó de manera inconsistente a los estudiantes que participaban en el acoso racial, y que debería haber sido «muy claro» para la escuela que las consecuencias que impuso «no fueron eficaces para detener el comportamiento de acoso.»

La agencia también encontró que el distrito tomó represalias contra el estudiante por denunciar el acoso. «El demandado castigó a Child con mayor severidad y frecuencia por comentarios sin importancia que a otros muchos estudiantes por insultos racistas y acoso», escribió la agencia en sus conclusiones.

Un año después de emitir sus conclusiones, en diciembre de 2024, el Departamento de Derechos Humanos de Minnesota llegó a un acuerdo con las Escuelas Públicas de Pine City. El distrito debe pagar al estudiante 65.000 dólares y hacer cambios en sus políticas y procedimientos para prevenir la discriminación y el acoso.